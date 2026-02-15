Atletico Madrid doživio debakl u gradskom derbiju i primio tri gola

Nogometaši Rayo Vallecana pobijedili su na svom terenu Atletico Madrid s iznenađujućih 3-0 u utakmici 24. kola španjolske Primere.

Prije nekoliko dana Atletico je u Kupu Kralja šokirao Barcelonu s 4-0, no u malom gradskom derbiju doživio je debakl.

Domaća ekipa povela je u 40. minutu preko Frana Pereza, a pet minuta kasnije rezultat je povećao Oscar Valentin. Konačan rezultat postavio je Senegalac Nobel Mendy u 76. minuti.

Susret je odigran na Municipalnom stadionu Butarque, jedinom alternativnom mjestu za utakmicu zbog još uvijek zabrinjavajućeg stanja terena stadiona Raya Vallecasa.

Atletico Madrid je upisao i drugi uzastopni poraz u Primeri i nalazi se na četvrtom mjestu sa 45 bodova, dok je Rayo Vallecano prekinuo niz od tri uzastopna poraza i na 16. poziciji ima 25 bodova.