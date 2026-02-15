Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PORAZ OD RAYO VALLECANA

Atletico Madrid doživio debakl u gradskom derbiju i primio tri gola

UEFA Champions League - Atletico Madrid v Bodo/Glimt
SUSANA VERA/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 18:37

Atletico Madrid je upisao i drugi uzastopni poraz u Primeri i nalazi se na četvrtom mjestu sa 45 bodova, dok je Rayo Vallecano prekinuo niz od tri uzastopna poraza i na 16. poziciji ima 25 bodova.

Nogometaši Rayo Vallecana pobijedili su na svom terenu Atletico Madrid s iznenađujućih 3-0 u utakmici 24. kola španjolske Primere.

Prije nekoliko dana Atletico je u Kupu Kralja šokirao Barcelonu s 4-0, no u malom gradskom derbiju doživio je debakl. 

Domaća ekipa povela je u 40. minutu preko Frana Pereza, a pet minuta kasnije rezultat je povećao Oscar Valentin. Konačan rezultat postavio je Senegalac Nobel Mendy u 76. minuti.

Susret je odigran na Municipalnom stadionu Butarque, jedinom alternativnom mjestu za utakmicu zbog još uvijek zabrinjavajućeg stanja terena stadiona Raya Vallecasa.

Atletico Madrid je upisao i drugi uzastopni poraz u Primeri i nalazi se na četvrtom mjestu sa 45 bodova, dok je Rayo Vallecano prekinuo niz od tri uzastopna poraza i na 16. poziciji ima 25 bodova.
Ključne riječi
Atletico Madrid Rayo Vallecano

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!