ISKRENO SE OBRATILA

Bojana Gregorić Vejzović zabrinula fanove: Težak tjedan je iza mene, dogodi se život koji uzdrma našu sigurnost

VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 14:15

Nastavila je objašnjavajući kako nas upravo takva izazovna vremena usmjere na dobre stvari koje inače ne primjećujemo

Glumica Bojana Gregorić Vejzović na svom Instagram profilu je podijelila objavu koja je zabrinula, ali i ganula njezine brojne pratitelje. Uz fotografiju na kojoj zamišljeno pozira, glumica je otvorila dušu i progovorila o teškom razdoblju kroz koje prolazi. "Težak tjedan iza mene, a niti ovaj nije sjajno počeo. S vremena na vrijeme dogodi se život koji uzdrma našu sigurnost", započela je Bojana svoju emotivnu poruku. Nastavila je objašnjavajući kako nas upravo takva izazovna vremena usmjere na dobre stvari koje inače ne primjećujemo. "Male stvari postaju velike, ma ogromne! Život nije ukras ništavila, život trebamo koristiti za ljubav i bivanje voljenima… ustrajati… koliko god teško bilo… zar ne...", zaključila je glumica.

Nije trebalo dugo da ispod objave krenu stizati poruke podrške i ohrabrenja. Njezina iskrenost potaknula je pratitelje da podijele i vlastita iskustva, stvarajući atmosferu zajedništva i razumijevanja. Komentari poput "Tako je", "Sve prolazi" i "Udah, izdah i vjera u bolje sutra" samo su neki od izraza podrške koji su preplavili njezin profil. Mnogi su joj zahvalili na hrabrosti da javno progovori o teškim trenucima, ističući kako njezine riječi služe kao utjeha i inspiracija. Bojana je prije mjesec dana sa suprugom Enesom Vejzovićem, proslavila dvadesetu godišnjicu braka na spektakularnom putovanju na Tajland. Tada je s pratiteljima dijelila kadrove ispunjene srećom i ljubavlju, od posjeta hramovima u Bangkoku do veselog dočeka Nove godine. 

Bojana Gregorić Vejzović, dugogodišnja prvakinja drame kazališta Gavella i UNICEF-ova ambasadorica dobre volje, godinama je jedno od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih lica na hrvatskoj kulturnoj sceni. Uz zapažene uloge u kazalištu, poput one u "Majci" ili "Operi za tri groša", publika je pamti i po televizijskim uspješnicama kao što su "Naša mala klinika" i novije serije "Kumovi" i "Gora". Kroz svoju bogatu karijeru, ali i humanitarni rad, izgradila je status osobe od velikog povjerenja javnosti.

