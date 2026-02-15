Naši Portali
Benatia podnio ostavku

Kriza potresa francuskog velikana, nakon trenera otišao i sportski direktor

Shakhtar Donetsk - Olympique Marseille
Marcus Brandt/DPA
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 16:39

 Tri dana nakon što je trener Roberto De Zerbi dobio otkaz, redove francuskog nogometnog velikana Marseillea napustio je i sportski direktor Medhi Benatia.

"Nakon dugog razmišljanja, preuzeo sam odgovornost i odlučio sam prekinuti suradnju s OM-om," napisao je na svojim društvenim mrežama.

Marokanac je napustio Velodrome samo nekoliko dana nakon odlaska De Zerbija s trenerske klupe.

"Odlazim s osjećajem da sam dao sve od sebe na profesionalnoj razini, ali sa žaljenjem što nisam uspio smiriti atmosferu oko momčadi," rekao je bivši branič Bayerna i Juventusa.

"Unatoč nedavnim neuspjesima i nekim okrutnim sportskim scenarijima, projekt ide naprijed. Ali ne mogu ignorirati trenutnu klimu. Osjećam rastuće nezadovoljstvo, razdor zbog kojeg duboko žalim. U Marseilleu su rezultati jedini sudac," poručio je.

Marseille je trenutačno četvrti u francuskom prvenstvu, ispao je iz Lige prvaka zauzevši 25. mjesto, prvo ispod crte prolaza, a spas sezone tražit će u nacionalnom Kupu gdje ga u četvrtfinalu čeka Toulouse.
