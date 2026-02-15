Bila sam samo sretna što sam ponovo sportašica, da sam računala na medalje otišla bih doma bez iti jedne

Da je šampionska višeg reda, ne samo zbog svojih pet olimpijskih i pet svjetskih medalja, Federica Brignone dokazala je i na press konferenciji po osvajanju drugog zlata na ovim Olimpijskim igrama.

Naime, prije nego što će ona doći za mikrofon, na novinarska pitanja odgovarale su Thea Louise Stjernesund i Sara Hector, Norvežanka i Šveđanka koje su podijelile srebro. Kad se pak na pozornici pojavila "Tigrica" (kako Federicu zovu), za njih pitanja više nije bilo, pa im se simpatična Talijanka ispričavala na tome. A i zahvalila im se na onom klanjanju koje su joj priuštile u ciljnoj ravnini, nakon velike pobjede, kao da su ponizne pred njezinim Veličanstvom.

A evo što je sama Brignone ispričala o svom čudesnom povratku nakn što je 3. travnja prošle godine višestruke prijelome kostiju potkoljenice ali rupturu prednjeg križnog ligamenta lijeve noge.

- Iza mene je osam mjeseci terapije nakon koje sam počela kao turist, da vidim mogu li uopće više skijati. Bilo je to dan za dan a moja mantra je bila "sutra će biti malo bolje".

I bilo je bolje, iz dana u dan. Ali ne toliko dobro da bi sanjarila o zlatnim medaljama.

- Nisam bila u treningu u kakvom sam htjela biti pa sam samo bila sretna što sam ponovo sportašica. I što ću moći nastupiti na Zimskim olimpijskim igrama kojima je moja zemlja domaćin.

Čini se da joj je ta neopterećenost dosegom i omogućila domet kakav će se dugo pamtiti.

- Da sam došla na Igre s planom osvajanja medalja otišla bih kući bez bilo kakve medalje. Ja sam samo bila sretna što sam tu, jer nedostajala mi je energija velikih natjecanja. Bila sam zahvalna na tome i zato sam i osvojila ova dva zlata.

I dok je odgovarala na novinarska pitanja, činila je to uz određene bolove, jer ipak se ona iz tako teških ozljeda vratila u rekordnom vremenu.

- Noga me još boli, ozljede još nisu zacijelile. Znam da to više neće biti kao prije i znam da me još borbe čeka. Uostalom, ja ne znam hoću li moći više igrati tenis ali hvala Bogu skijati očito mogu.

Federica Brignone kći je Marie Rose Quario, talijanske skijašice koja se natjecala kasnih 70-ih i ranih 80-ih pa je tako nastupila i na Olimpijskim igrama u Sarajevu gdje je osvojila sedmo mjesto. No, ima mama Maria i četiri pobjede u Svjetskom kupu i 15 postolja i to u slalomu.

- Mama je napisala knjigu i to je njena knjiga. Meni se čini da sada možemo zajedno pisati novu knjigu.