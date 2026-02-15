Zagrepčani raspravljali o (ne)sigurnosti kvartova: 'Tamo je najveći porast kriminala'

Rasprava o sigurnosti zagrebačkih kvartova ponovno je aktualna na Redditu, gdje su Zagrepčani dijelili osobna iskustva, dojmove i savjete o tome koji dijelovi grada nude najmirniji i najsigurniji život. Na pitanje postoje li u Zagrebu manje sigurni dijelovi koji su i koliko jesu ili nisu ugodni za život i zbog čega, jedan od korisnika je rekao kako "naravno da postoje, Pešćenica ima najgoru statistiku, Trešnjevka sjever ima najveći porast kriminala. I dalje su relativno vrlo sigurni kvartovi, ali ovisi i kojoj demografiji ti pripadaš, jer nemaju svi ista iskustva", napisao je.

Drugi je pak dodao da je manje-više cijeli grad neugodan ako želiš parkirat auto negdje. "Ne postoji nesigurniji i sigurniji dio Zagreba. Da ima nasilja, ima, ali u 95% slučajeva su to narušeni privatni odnosi između ljudi se poznaju i koji su odlučili riješit probleme nasiljem (dugovi, varanje, itd itd). 4% se može pripisat nasumičnom nasilju da tako to nazovemo, gdje opet, netko se zakači oko gluposti ali ni jedna strana ne deeskalira sukob nego nastavljaju dalje dok ne dođe do eto, razbijene glave. 1% ili manje je stvarno nasumično nasilje od luđaka koji nebi smjeli bit na ulici nego u ludari, ali tu smo gdje smo sa tim.

I jedno i drugo su u jako niskom broju u usporedbi sa Europskim metropolama, plus, uopće ni ne postoji koncept nečega kao teroristički napad ili luđak sa mačetom u javnom prijevozu. Možeš se normalno šetat kvartovima u ovo doba u subotu, i neće se ništa dogoditi. Najveća opasnost je očajna prometna infrastruktura, nedostatak nogostupa, nedostatak provođenja prometnih zakona i pravila, i kažnjavanje prekršaja. Prije ćeš letjeti preko haube nekog Audija na pješačkom jer te vozač nije vidio jer je kamion parkiran 30 centimetara ispred pješačkog, nego da će te netko ić tuć ili pljačkat iz vedra neba", napisao je korisnik pod imenom Important-User5136.

Netko je sarkastično dodao i kako je "statistički smrtnost veća u kvartovima s bolnicama. Što se tiče nasilja, sve je vrlo sigurno. Jedina iznimka nogometni stadioni".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje