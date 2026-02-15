Naši Portali
USPOREDILI S EUROPSKIM METROPOLAMA

Zagrepčani raspravljali o (ne)sigurnosti kvartova: 'Tamo je najveći porast kriminala'

Zagreb: Prazne gradske ulice
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 13:52

Netko je sarkastično dodao i kako je "statistički smrtnost veća u kvartovima s bolnicama. Što se tiče nasilja, sve je vrlo sigurno. Jedina iznimka nogometni stadioni".

Rasprava o sigurnosti zagrebačkih kvartova ponovno je aktualna na Redditu, gdje su Zagrepčani dijelili osobna iskustva, dojmove i savjete o tome koji dijelovi grada nude najmirniji i najsigurniji život. Na pitanje postoje li u Zagrebu manje sigurni dijelovi koji su i koliko jesu ili nisu ugodni za život i zbog čega, jedan od korisnika je rekao kako "naravno da postoje, Pešćenica ima najgoru statistiku, Trešnjevka sjever ima najveći porast kriminala. I dalje su relativno vrlo sigurni kvartovi, ali ovisi i kojoj demografiji ti pripadaš, jer nemaju svi ista iskustva", napisao je.

Sigurnost kvartova u Zagrebu
by u/0111100111 in zagreb

Drugi je pak dodao da je manje-više cijeli grad neugodan ako želiš parkirat auto negdje. "Ne postoji nesigurniji i sigurniji dio Zagreba. Da ima nasilja, ima, ali u 95% slučajeva su to narušeni privatni odnosi između ljudi se poznaju i koji su odlučili riješit probleme nasiljem (dugovi, varanje, itd itd). 4% se može pripisat nasumičnom nasilju da tako to nazovemo, gdje opet, netko se zakači oko gluposti ali ni jedna strana ne deeskalira sukob nego nastavljaju dalje dok ne dođe do eto, razbijene glave. 1% ili manje je stvarno nasumično nasilje od luđaka koji nebi smjeli bit na ulici nego u ludari, ali tu smo gdje smo sa tim.

I jedno i drugo su u jako niskom broju u usporedbi sa Europskim metropolama, plus, uopće ni ne postoji koncept nečega kao teroristički napad ili luđak sa mačetom u javnom prijevozu.  Možeš se normalno šetat kvartovima u ovo doba u subotu, i neće se ništa dogoditi. Najveća opasnost je očajna prometna infrastruktura, nedostatak nogostupa, nedostatak provođenja prometnih zakona i pravila, i kažnjavanje prekršaja. Prije ćeš letjeti preko haube nekog Audija na pješačkom jer te vozač nije vidio jer je kamion parkiran 30 centimetara ispred pješačkog, nego da će te netko ić tuć ili pljačkat iz vedra neba", napisao je korisnik pod imenom Important-User5136. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Ključne riječi
Ključne riječi
reddit kvartovi sigurnost Zagreb

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
15:24 15.02.2026.

"... uopće ni ne postoji koncept nečega kao teroristički napad ili luđak sa mačetom u javnom prijevozu"-------- How yes no! "Muhammad S. (tada 21 ili 27 godina, ovisno o izvoru), državljanin Pakistana, nepravomoćno je osuđen na 12 godina zatvora zboga zbog ubojstva 52-godišnjeg Siniše V. u tramvaju broj 6 u Zagrebu, 18. rujna 2021. na Mostu mladosti. Ključni detalji slučaja: Zločin i bijeg: Nakon ubojstva, počinitelj je pobjegao i istog dana otputovao u Italiju, gdje je uhićen nakon dva mjeseca. Presuda: Osuđen je na 12 godina zatvora, a presuda je potvrđena 2023. godine. Pozadina: Počinitelj je ranije ilegalno ušao u Hrvatsku, pri čemu je u nesreći na vlaku ostao bez noge." ----Uzgred rečeno, troškove liječenja i rehabilitacije osuđenog Muhammada u cijelosti su plaćeni iz državnog proračuna RH!

SK
SkvikiZg
15:19 15.02.2026.

Kad dojde do razmirice si uvijek ugrožen ak je onaj nasuprot tebe u večini ili ima oružje u džepu.

MA
Mačak
15:08 15.02.2026.

Balkan

