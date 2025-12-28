Slavić zadao brige Sigurdssonu, novi kapetan pocrvenio

Rukometaši Hrvatske pobijedili su Sjevernu Makedoniju s 26:23, u prvoj utakmici na pripremama za Europsko prvenstvo koje 15. siječnja počinje u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. I dok su Makedonci igrali u svom najjačem sastavu, izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson igrao je samo s tri igrača koji su bili u rosteru na prošlom Svjetskom prvenstvu kad smo osvojili srebro. Od ta tri igrača jedan je iz početne postave – Glavaš, dok su Pavlović i Šimić ulazili s klupe. Zanimljivo je da Filip Glavaš, novi kapetan za ovu priliku, dobio je izravni crveni karton.

Od početka smo vodili i stalno smo održavali razliku od dva do tri pogotka. Najveću prednost imali smo u 33. minuti kad smo poveli sa 16:11, no ubrzo su Makedonci vratili razliku na minus dva (19:17). Neki igrači na kraju su itekako dobro iskoristili minute koje im je dao Sigurdsson koji će sada imati neke slatke brige. Jer, Dino Slavić, vratar Limogesa, u ovom trenutku se nameće kao ozbiljan kandidat za putnika na Europsko prvenstvo. Naravno, kao treći vratar, uz Kuzmanovića i Mandića. Imao je Dino, nekadašnji vratar Zagreba, 15 obrana iz 38 pokušaja i on je najzaslužniji što smo pobijedili Makedonce. Ako su Filip Glavaš i Ivano Pavlović već nekako sigurni za EP, sad se tu opasno nameću još neki igrači, pogotovo u vanjskoj liniji. U prvom redu Leon Ljevar, ali i Matej Svržnjak i Ante Ivanković. Zanimljiva je bila i rola Zlatka Raužana. Ni minute nisu dobili Barbić, Popović, Matošević i Ćeško što je nekako i najveće iznenađenje jer je riječ o igraču koji je već igrao za Hrvatsku kod Sigurdssona. Tko zna, možda ga čuva od očiju Šveđana i Nizozemaca koji su sigurno imali svoje špijune na ovoj utakmici.

- Stvarno sam presretan. Bitno je da smo pobijedili, igrali smo s mladim dečkima kojima je ovo bila prva utakmica u dresuHrvatske. Bili smo agresivni u obrani a to je ono što je izbornik od nas tražio. Što se tiče mojih obrana, uvijek dajem sve od sebe – rekao je Dino Slavić.

- U ovom trenutku nisam siguran da li znam popis igrača koji će doći na završne pripreme, 2. siječnja. Ova utakmica pokazala je da se neki igrači nameću. Da, zadovoljan sam kako su pojedinci reagirali – istaknuo je Sigurdsson.



- Mislim da smo mi novi, mladi igrači pokazi jednu dobru, borbenu utakmicu. Uz ovakvog vratara nismo mogli izgubiti., Hvala gledateljima što su nas podržali u velikom broju - istaknu je Ljevar.

Ovo je inače bila 17 međusobna utakmica između ove dvije reprezentacije i 14 pobjeda Hrvatske. Zanimljivo je spomenuti da smo prvi međusobni susret izgubili. Bilo je to 1997. godine u kvalifikacijama za Euro. Susret je odigran u Skoplju potkraj listopada 1997. godine, a Makedonija je slavila 31:29. Dva današnja člana stožera su tada igrala. Valter Matošević je bio na vratima, a današnji direktor nacionalnih selekcija Ivica Udovičić na krilu. Par dana kasnije uzvratili smo visokom pobjedom od deset razlike (37:27). Posljednji poraz Hrvatska je protiv Makedonaca doživjela prije 21 godinu. Bio je to prijateljski susret, a Makedonci su dobili s 30:23.