Dvostruki pobjednik Sinner bez muke do drugog kola Australian Opena

Talijanski tenisač Jannik Sinner, aktualni dvostruki pobjednik Australian Opena, nije se morao namučiti za prvu pobjedu na ovogodišnjem izdanju prvog Grand Slam turnira u sezoni, jer mu je Francuz Hugo Gaston (ATP - 93.) predao meč u trenutku kad je Talijan vodio sa 6-2, 6-1.

Francuski tenisač je u prvom setu završio na tlu kad je pokušao vratiti jednu Sinnerovu skraćenu loptu, a nakon toga je zatražop liječničku pomoć. Nastavio je meč, ali bilo je primjetno da se ne osjeća dobro, što je primijetio i njegov suparnik.

"Vidio sam da nije servirao baš brzo, posebno u drugom setu", izjavio je Sinner neposredno po završetku meča odigranog u Rod Laver Areni, koji je trajao nešto više od sat vremena.

"Jako sam sretan što sam se plasirao u drugo kolo, što sam se vratio na ovo mjesto koje posebno cijenim... ali to nije način na koji sam želio pobijediti u ovom meču“, dodao je drugi tenisač svijeta koji je nastavio svoj pobjednički niz započet nakon što je morao predati meč 3. kola Masters 1000 turnira u Šangaju, početkom listopada.

U tom je nizu ostvario 15 pobjeda do kraja prošle sezone, osvojivši naslove na ATP 500 turniru u Beču, na Masters 1000 turniru u Parizu i a ATP Finalu u Torinu. Pobjeda nad Gastonom je njegov prvi službeni meč u novoj sezoni.

Njegov sljedeći suparnik će biti domaći predstavnik James Duckworth (ATP - 88.) koji je izbacio našeg Dina Prižmića.