PROTIVNIK MU PREDAO

Dvostruki pobjednik Sinner bez muke do drugog kola Australian Opena

Australian Open
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.01.2026.
u 16:13

Njegov sljedeći suparnik će biti domaći predstavnik James Duckworth (ATP - 88.) koji je izbacio našeg Dina Prižmića.

Talijanski tenisač Jannik Sinner, aktualni dvostruki pobjednik Australian Opena, nije se morao namučiti za prvu pobjedu na ovogodišnjem izdanju prvog Grand Slam turnira u sezoni, jer mu je Francuz Hugo Gaston (ATP - 93.) predao meč u trenutku kad je Talijan vodio sa 6-2, 6-1. 

Francuski tenisač je u prvom setu završio na tlu kad je pokušao vratiti jednu Sinnerovu skraćenu loptu, a nakon toga je zatražop liječničku pomoć. Nastavio je meč, ali bilo je primjetno da se ne osjeća dobro, što je primijetio i njegov suparnik.

"Vidio sam da nije servirao baš brzo, posebno u drugom setu", izjavio je Sinner neposredno po završetku meča odigranog u Rod Laver Areni, koji je trajao nešto više od sat vremena.

"Jako sam sretan što sam se plasirao u drugo kolo, što sam se vratio na ovo mjesto koje posebno cijenim... ali to nije način na koji sam želio pobijediti u ovom meču“, dodao je drugi tenisač svijeta koji je nastavio svoj pobjednički niz započet nakon što je morao predati meč 3. kola Masters 1000 turnira u Šangaju, početkom listopada.

U tom je nizu ostvario 15 pobjeda do kraja prošle sezone, osvojivši naslove na ATP 500 turniru u Beču, na Masters 1000 turniru u Parizu i a ATP Finalu u Torinu. Pobjeda nad Gastonom je njegov prvi službeni meč u novoj sezoni.

Njegov sljedeći suparnik će biti domaći predstavnik James Duckworth (ATP - 88.) koji je izbacio našeg Dina Prižmića.
Ključne riječi
Australian Open Jannik Sinner

