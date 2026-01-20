Prižmić poražen u 1. kolu Australian Opena nakon pet setova

Hrvatski tenisač 20-godišnji Dino Prižmić (ATP-127) u utorak je u 1. kolu Grand Slam turnira Australian Opena poražen od Australca Jamesa Duckwortha (ATP-88) sa 6-7 (4), 6-3, 6-1, 5-7, 3-6 nakon 4 sata i 22 minute borbe.

U prvom setu Australac je u četiri gema na Prižmićev servis imao priliku za break, ali je Splićanin uspio zadržati svoj servis te je odluka pala u tie-breaku. U 13. igri Duckworth je sa dva mini breaka došao do vodstva 4-1 i na kraju je dobio prvi set.

Gubitak prvog seta nije poremetio koncentraciju hrvatskog tenisača, koji je na startu drugog seta imao dvije break lopte, ali ih nije iskoristio. Drugu šansu za oduzimanje servisa, koja mu se ukazala u petom gemu, Prižmić nije propustio. Zadržao je prednost oduzetog servisa, te je sa još jednim breakom dobio drugi set.

U sljedećem setu Prižmić je bio još uvjerljiviji, čvrsto je držao svoj servis i sa dva breaka dobio je set sa 6-1. Splićanin je u četvrtom setu prvi došao do prilike za break, kod 1-1 propustio je realizirati četiri break lopte. Nakon toga je izgubio servis, ali ga je vratio već u idućem gemu. Nova prigoda za oduzimanje servisa Prižmiću se ukazala u devetom gemu, ali je Australac spasio tri break lopte. Propuštene prilike ipak su se osvetile hrvatskom tenisaču, kod zaostatka 5-6 izgubio je servis i Duckworth je odveo meč u peti set.

U odlučujućem setu Prižmić kod 1-1 nije iskoristio priliku za break, a nakon toga gubi svoj servis. Duckworth još jednom oduzima servis svom protivniku i kod vodstva 5-1 servirao je za meč. No, Prižmić uspijeva vratiti jedan izgubljeni servis. U sljedećem gemu hrvatski tenisač na svoj servis spašava dvije meč lopte i smanjuje zaostatak na 3-5, no time je samo nakratko odgodio pitanje pobjednika, jer je Duckworth dobio sljedeći servis gem.

Duckworth će u 2. kolu igrati protiv dvostrukog osvajača Australian Opena Talijana Jannika Sinnera, kojemu je Francuz Hugo Gaston predao meč nakon što je izgubio prva dva seta sa 2-6, 1-6.