Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AUSTRLIAN OPEN

Keys pobjedom započela obranu naslova

(SP)AUSTRALIA-MELBOURNE-TENNIS-AUSTRALIAN OPEN-WOMEN'S SINGLES-DAY 3
Hu Jingchen/XINHUA
VL
Autor
Hina
20.01.2026.
u 09:57

Tridesetogodišnja Amerikanka priznala je da je na početku svog prvog meča bila jako nervozna i rezervirana. Izgubila je prva četiri gema na središnjem terenu od Rod Lever, ali se onda jednostavno sabrala i pronašla način da svlada otpor svoje pet godina starije protivnice iz Kijeva, koja je 92. na WTA ljestvici.

Američka tenisačica Madison Keys plasirala se u drugo kolo Grand Slam turnira u Melbourneu, a prošlogodišnja pobjednica Australian Opena pobijedila je Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu u prvom kolu sa 7-6 (6), 6-1.

Tridesetogodišnja Amerikanka priznala je da je na početku svog prvog meča bila jako nervozna i rezervirana. Izgubila je prva četiri gema na središnjem terenu od Rod Lever, ali se onda jednostavno sabrala i pronašla način da svlada otpor svoje pet godina starije protivnice iz Kijeva, koja je 92. na WTA ljestvici.

Prije godinu dana Keys je u velikom finalu poznatog turnira u zemlji pobijedila vodeću Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku i osvojila svoj prvi Grand Slam naslov. Potom u ostatku prošlogodišnje sezone nije osvojila više nijedan turnir, a i ovogodišnju sezonu je loše započela, ispala je nakon četvrtfinalnih mečeva u Brisbaneu i Adelaideu.

"Na početku sam igrala previše rezervirano i nisam imala samopouzdanja. Onda sam jednostavno pronašla bolji osjećaj na terenu i prošla u sljedeće kolo, što je trenutno najvažnije“, rekla je braniteljica naslova, koja će se nakon uvodne pobjede u sljedećem kolu suočiti sa sunarodnjakinjom Ashlyn Krueger, koja je bila bolja od Čehinje Sare Bejlek 6-3, 6-3.

Peta nositeljica Kazahstanka Jelena Rjibakina pobijedila je Slovenku  Kaju Juvan 6-4, 6-3. Danas su se oprostile još dvije nositeljice. Kanađanka Leylah Fernandez, 22. nositeljica, poražena je od Indonežanke Janice Tjen6-2, 7-6 (1), dok je Australku Mayo Joint, 30. nositeljicu, iznenadila Čehinja Tereza Valentova pobijedivši 6-4, 6-4.

U muškom dijelu natjecanja, u drugi krug plasirali su se Talijan Lorenzo Musetti, Amerikanac Ben Shelton i Rus Karen Hačanov. Peti nositelj Talijan bio je u problemima u svom meču protiv Belgijanca Raphaela Collignona, a Belgijanac je predao meč s vodstvom od 2-1 u setovima.

Osmi nositelj Shelton pobijedio je u dvoboju ljevaka Francuza Uga Humberta rezultatom 6-3, 7-6 (2), 7-6 (5), dok je Hačanov, 15. nositelj, bio bolji samo od Amerikanca Alexa Michelsena nakon pet setova, 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3.
Ključne riječi
Australian Open Madison Keys

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!