Keys pobjedom započela obranu naslova

Američka tenisačica Madison Keys plasirala se u drugo kolo Grand Slam turnira u Melbourneu, a prošlogodišnja pobjednica Australian Opena pobijedila je Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu u prvom kolu sa 7-6 (6), 6-1.

Tridesetogodišnja Amerikanka priznala je da je na početku svog prvog meča bila jako nervozna i rezervirana. Izgubila je prva četiri gema na središnjem terenu od Rod Lever, ali se onda jednostavno sabrala i pronašla način da svlada otpor svoje pet godina starije protivnice iz Kijeva, koja je 92. na WTA ljestvici.

Prije godinu dana Keys je u velikom finalu poznatog turnira u zemlji pobijedila vodeću Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku i osvojila svoj prvi Grand Slam naslov. Potom u ostatku prošlogodišnje sezone nije osvojila više nijedan turnir, a i ovogodišnju sezonu je loše započela, ispala je nakon četvrtfinalnih mečeva u Brisbaneu i Adelaideu.

"Na početku sam igrala previše rezervirano i nisam imala samopouzdanja. Onda sam jednostavno pronašla bolji osjećaj na terenu i prošla u sljedeće kolo, što je trenutno najvažnije“, rekla je braniteljica naslova, koja će se nakon uvodne pobjede u sljedećem kolu suočiti sa sunarodnjakinjom Ashlyn Krueger, koja je bila bolja od Čehinje Sare Bejlek 6-3, 6-3.

Peta nositeljica Kazahstanka Jelena Rjibakina pobijedila je Slovenku Kaju Juvan 6-4, 6-3. Danas su se oprostile još dvije nositeljice. Kanađanka Leylah Fernandez, 22. nositeljica, poražena je od Indonežanke Janice Tjen6-2, 7-6 (1), dok je Australku Mayo Joint, 30. nositeljicu, iznenadila Čehinja Tereza Valentova pobijedivši 6-4, 6-4.

U muškom dijelu natjecanja, u drugi krug plasirali su se Talijan Lorenzo Musetti, Amerikanac Ben Shelton i Rus Karen Hačanov. Peti nositelj Talijan bio je u problemima u svom meču protiv Belgijanca Raphaela Collignona, a Belgijanac je predao meč s vodstvom od 2-1 u setovima.

Osmi nositelj Shelton pobijedio je u dvoboju ljevaka Francuza Uga Humberta rezultatom 6-3, 7-6 (2), 7-6 (5), dok je Hačanov, 15. nositelj, bio bolji samo od Amerikanca Alexa Michelsena nakon pet setova, 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3.