NIJE MOGLA IZDRŽATI

VIDEO Suze Hrvatice obišle su svijet: Antonia se slomila nakon poraza, fanovi joj šalju istu poruku

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
20.01.2026.
u 18:59

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić pružila je sjajan otpor bivšoj prvoj igračici svijeta Naomi Osaki na Australian Openu. Iako je poražena nakon tri seta velike borbe, emotivni trenutak nakon meča dirnuo je teniski svijet, a snimka njezinih suza postala je viralna

Sjajan meč u prvom kolu Australian Opena odigrale su četverostruka Grand Slam pobjednica Naomi Osaka i hrvatska tenisačica Antonia Ružić. Nakon dva sata i 24 minute lavovske borbe na Rod Laver Areni, slavila je Japanka s 6:3, 3:6, 6:4, no 23-godišnja Hrvatica oduševila je svijet svojom igrom. Ružić je u odlučujućem setu čak imala i prednost 'breaka' kod rezultata 4:3, no iskustvo favorizirane Osake na kraju je ipak presudilo i odvelo ju u drugo kolo turnira koji je već dvaput osvajala.

Iako je na terenu ostala pribrana i sportski čestitala suparnici, emocije su mladu tenisačicu svladale čim je napustila teren. Na putu prema svlačionici, u tunelu slavne arene, Antonia nije mogla zadržati suze zbog tijesnog poraza u meču u kojem je bila tako blizu senzacije. Upravo taj trenutak, pun sirove emocije, uhvatila je kamera, a kratki videozapis ubrzo je postao viralan, pokrenuvši lavinu reakcija teniskih zaljubljenika diljem svijeta.

Snimka uplakane Hrvatice dirnula je mnoge, a poruke podrške stizale su sa svih strana. Fanovi su pohvalili njezinu borbenost i predvidjeli joj veliku budućnost, a gotovo svi su joj slali istu poruku ohrabrenja. "Kakvu divnu priču je Antonia Ružić napisala", glasio je jedan od komentara. Drugi su bili još direktniji: "Djevojko, molim te, nemoj plakati, sigurno ćeš ovdje pobijediti u još mnogim mečevima". Nema sumnje da je tenisačica iz Hrvatske ovim nastupom pokupila simpatije publike u Melbourneu i puno šire.

Dok je Antonia osvojila srca navijača svojom igrom, Naomi Osaka je uoči meča privukla pažnju ekstravagantnim modnim izdanjem. Na teren je izašla sa šeširom, velom i suncobranom, u kreaciji inspiriranoj meduzama. I sama Osaka nakon meča imala je samo riječi hvale za svoju protivnicu, istaknuvši snagu njezinog servisa i poručivši kako se nada da je neće tako brzo ponovno vidjeti s druge strane mreže. Bio je to meč koji je ponudio sve: od modnog spektakla i vrhunskog tenisa do ljudske strane sporta koja je na kraju odjeknula najsnažnije.
Avatar Tombstone
Tombstone
19:09 20.01.2026.

Jos cemo cuti o ovoj nasoj curi. Puno dobrih vijesti. Samo harbor naprijed mlada damo, postolja te cekaju

