VIDEO Suze Hrvatice obišle su svijet: Antonia se slomila nakon poraza, fanovi joj šalju istu poruku

Sjajan meč u prvom kolu Australian Opena odigrale su četverostruka Grand Slam pobjednica Naomi Osaka i hrvatska tenisačica Antonia Ružić. Nakon dva sata i 24 minute lavovske borbe na Rod Laver Areni, slavila je Japanka s 6:3, 3:6, 6:4, no 23-godišnja Hrvatica oduševila je svijet svojom igrom. Ružić je u odlučujućem setu čak imala i prednost 'breaka' kod rezultata 4:3, no iskustvo favorizirane Osake na kraju je ipak presudilo i odvelo ju u drugo kolo turnira koji je već dvaput osvajala.

Iako je na terenu ostala pribrana i sportski čestitala suparnici, emocije su mladu tenisačicu svladale čim je napustila teren. Na putu prema svlačionici, u tunelu slavne arene, Antonia nije mogla zadržati suze zbog tijesnog poraza u meču u kojem je bila tako blizu senzacije. Upravo taj trenutak, pun sirove emocije, uhvatila je kamera, a kratki videozapis ubrzo je postao viralan, pokrenuvši lavinu reakcija teniskih zaljubljenika diljem svijeta.

What a beautiful story Antonina Ruzić write for herself🫂 Even she lose that match she should be so fucking proud how good she play..And girl please don't cry, you will win many more matches here for sure💔 pic.twitter.com/Bm2wxaqu56 — sopii🦋 (@sopp1_sopii) January 20, 2026

Snimka uplakane Hrvatice dirnula je mnoge, a poruke podrške stizale su sa svih strana. Fanovi su pohvalili njezinu borbenost i predvidjeli joj veliku budućnost, a gotovo svi su joj slali istu poruku ohrabrenja. "Kakvu divnu priču je Antonia Ružić napisala", glasio je jedan od komentara. Drugi su bili još direktniji: "Djevojko, molim te, nemoj plakati, sigurno ćeš ovdje pobijediti u još mnogim mečevima". Nema sumnje da je tenisačica iz Hrvatske ovim nastupom pokupila simpatije publike u Melbourneu i puno šire.

Dok je Antonia osvojila srca navijača svojom igrom, Naomi Osaka je uoči meča privukla pažnju ekstravagantnim modnim izdanjem. Na teren je izašla sa šeširom, velom i suncobranom, u kreaciji inspiriranoj meduzama. I sama Osaka nakon meča imala je samo riječi hvale za svoju protivnicu, istaknuvši snagu njezinog servisa i poručivši kako se nada da je neće tako brzo ponovno vidjeti s druge strane mreže. Bio je to meč koji je ponudio sve: od modnog spektakla i vrhunskog tenisa do ljudske strane sporta koja je na kraju odjeknula najsnažnije.