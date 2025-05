Zvali su je crna udovica, naručila je ubojstvo svog muža, u zatvoru je imala papigu, a kćeri su je se odrekle

Patrizia Reggiani postala je poznata diljem svijeta nakon što se udala za Maurizija Guccija, nasljednika slavne modne kuće Gucci. Njezina snažna ambicija i žudnja za moći doveli su do tragičnih posljedica. Ljubomora prema suprugu na kraju ju je dovela do toga da naruči njegovo ubojstvo, zbog čega je završila u zatvoru. Patrizia je upoznala Maurizija 1970. godine na jednoj zabavi, kada je imala samo 22 godine. Vjenčali su se 28. listopada 1972. i ubrzo preselili u New York. Iako Maurizijev otac, Rodolfo Gucci, nije odobravao brak jer je smatrao da Patriziju zanima isključivo obiteljsko bogatstvo, paru je ipak poklonio luksuzni penthouse. Unatoč zakonskoj zabrani korištenja prezimena Gucci nakon razvoda, Patrizia je nastavila isticati tu pripadnost, rekavši: "Još uvijek se osjećam kao Gucci – zapravo, najviše sam Gucci od svih."

Nakon povratka u Milano 1982., njihov se brak počeo raspadati. Godine 1985. Maurizio je preko prijatelja obavijestio Patriziju da želi razvod. Posebno teško prihvatila je njegovu novu vezu s Paolom Franchi, a razvod je finaliziran 1994. godine. Kao dio nagodbe, Maurizio joj je pristao plaćati godišnju alimentaciju od 1,47 milijuna dolara. Samo godinu dana kasnije, 27. ožujka 1995., Maurizio Gucci ubijen je pred svojim uredom. Istragom se utvrdilo da je Patrizia naručila njegovo ubojstvo, a 1997. godine uhićena je i osuđena na 29 godina zatvora. Tijekom suđenja prozvana je "crna udovica", a tužitelji su istaknuli kako se bojala da bi ponovno vjenčanje njezina bivšeg supruga ugrozilo njezinu financijsku sigurnost. Pokušala je osporiti presudu navodeći da je tumor na mozgu utjecao na njezino ponašanje, no žalbeni sud je 2000. godine potvrdio osudu i smanjio kaznu na 26 godina. U zatvoru je pokušala samoubojstvo, no spašena je na vrijeme.

Godine 2005. dopušteno joj je da s njom u ćeliji živi njezina papiga. Zbog dobrog ponašanja, puštena je na slobodu 2016. nakon 18 godina zatvora. Nakon suđenja, njezine kćeri, tada tinejdžerice, prekinule su sve kontakte s majkom i preselile se u Švicarsku. Patrizija nikada nije upoznala svoje unuke, a kćeri su joj uskratile financijsku potporu. Danas Patrizia vodi malu modno-draguljarsku trgovinu, rijetko se pojavljuje u javnosti i teško se kreće te je nedavno snimljena na ulicama Milana u invalidskim kolicima. Živi uz pomoćnu njegovateljicu, oslanjajući se na naslijeđeno bogatstvo, a njezin najvjerniji suputnik ostao je – papagaj.

