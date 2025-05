Upoznajte najmlađu zvijezdu 'Kumova'! Ne voli ružičastu boju, omiljeni predmet joj je matematika i svaki dan prati seriju

Svaku večer tijekom radnih dana sa svojom obitelji provodim uz Novu TV, kada uživamo u novoj epizodi omiljene serije u Hrvata, popularnih "Kumova". Ritual je to koji slijedimo već godinama, i to doslovno, jer ova serija koja slovi kao najemitiranija u našoj povijesti u mom se kućanstvu redovito prati od početka.

Likovi poput Stipana, Zvone Akrapa, Ivke, Vedrane, Marka Šanka i drugih uvukli su se u naše domove, a kako odmiču sezone i epizode, upoznali smo i neke nove. Novi lik koji se svima uvukao pod kožu svakako je onaj djevojčice Cvite, kćeri Martina Akrapa i Matije Macan, koju igra malena Mara Brkić. Iako je riječ o tek osmogodišnjoj djevojčici, ona je brzo postala zvijezda ove serije te privukla simpatije gledatelja. Malena Mara osvojila je i gledatelje dodjele ovogodišnje Večernjakove ruže na kojoj je preuzela nagradu za Glumačko ostvarenje godine, koju je publika dodijelila Vedranu Mlikoti za ulogu Vinka Macana u "Kumovima".

02.05.2025., Zagreb - Mara Brkic, zvijezda serije Kumovi. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tamnokosa djevojčica dodatno nas je osvojila u trenutku kada smo se uputili do nje. Na vratima svoga stana dočekala nas je u društvu mame Žane i zaigrane jednogodišnje pudlice Bije koja je počela trčati, no Mara ju je bez problema disciplinirala. Uputili smo se u posjet Mari kako bismo je malo bolje upoznali, a vrlo brzo smo saznali i da je Bijino društvo nešto što je Mara dugo priželjkivala pa je s veseljem prihvatila brigu o psiću. "Ona obožava svog psa. S nama je već godinu i pol, a Mara ga je dugo željela", istaknula je mama Žana te kazala da joj je trebalo vremena prije nego što je pristala, no sada i ona obožava psića. Mara nam je pokazala i trikove koje je naučila Biju, a psić je potom sjeo uz nju i mirovao dok smo s razgovarali s malom glumicom i njezinom mamom.

Marin talent za glumu mama Žana otkrila je slučajno. "Mara se kao djevojčica uvijek isticala, ali kao roditelj ne možeš biti realan. S četiri godine se već počela baviti plesom. Jedno vrijeme je slušala pjevačicu Siju i igrala se, plesala i glumila kao što to ona radi u spotovima. Neko sam vrijeme razmišljala o tome da je nekamo upišem. Ja sam vizažistica i jednom prilikom sam radila s Darijom Lorenci Flatz kojoj sam spomenula da imam kćer koja je otvorena i simpatična pa sam je pitala ima li mjesta u njezinoj glumačkoj školi", objašnjava nam Marina mama kako je započela ideja o tome da će se njezina kćer baviti glumom. Žana dodaje da je potom Maru upisala u zagrebački umjetnički centar 4 Sobe, koji vodi Daria, a tako su došle i do uloge u "Kumovima". "Dobile smo poruku od Darije da se traži djevojčica baš poput Mare. Šest godina, tamna kosa, tamne oči. Rekla sam joj da snimi video u kojem se kratko predstavila i rekla da voli glumiti i plesati. Ušla je u uži krug i dobila ulogu", prisjeća se Žana te dodaje da joj je najvažnije da Mara u svemu uživa. "Ne želimo biti opterećeni, želimo da uživa, a tako i je. Ona baš voli glumu i sretna je", ističe mama koja je s Marom uvijek i na snimanjima.

"Mentorica joj je Sunčana Karmen Lovrić, koja s njom uvijek uči tekst i uvijek bude na snimanju, ali bez obzira na to, imam potrebu biti uz nju", govori mama i dodaje da su na setu svi divni prema njezinoj kćeri. Mara ne snima svaki dan, nego dva puta tjedno, i to u poslijepodnevnom terminu, jer ujutro ima školu. Osim toga, Mara pohađa dramsku, a mama za nju kaže da je jako kreativna te da brzo pamti tekst. "Izvrsna je u školi i uživa u snimanjima pa trenutačno sve stiže. To nam je najbitnije, da je sretna i da ispunjava školske obaveze. Bude li se htjela baviti glumom, imat će vremena. Ne želimo je prisiljavati", kaže Žana, a Mara nam je i sama rekla da joj je super na snimanjima te da su svi prema njoj jako dobri.

Osmogodišnjakinja je učenica prvog razreda Osnovne škole Montessori na zagrebačkoj Trešnjevci, a kao omiljeni predmet ističe matematiku. U školi joj je, kaže, savršeno i osjeća se kao da je doma. "Matematiku volim, jer je baš razumijem. Volim zbrajati i oduzimati", kaže Mara i dodaje da joj je najbolja prijateljica iz škole Mirjam. "Ona i ja zezamo se i zabavljamo. Volimo jedna drugu i lijepo se igramo", kaže Mara te dodaje da i u zgradi u kojoj živi ima dobru prijateljicu s kojom se igra lutkama, ali i igrama na ploči. Njezino ime je Maris. "Igramo se s barbikama i bebama. Igramo se kao da imamo ljubimce, a nekad se znamo igrati i "Kumova"", kaže nam Mara te dodaje da je ona nekad Cvita, a nekad i izmišljaju likove u toj igri. No igra uvijek završava prije početka emitiranja serije na televiziji, jer je Mara uvijek prati.

"Uvijek gledam 'Kumove'. Ne mogu zaspati ako ne pogledam epizodu", kaže nam iskreno te dodaje da se ne brine o tome kako je ispala u seriji. "Uvijek sebi govorim: sve će biti dobro i tako i završi", kaže nam mudro te dodaje da prijatelji znaju da je glumica, ali ne zamara se njihovim mišljenjem. "Meni je važno da sam ja sebi dobra i da se meni sviđa serija i moj lik", kaže Mara te nas ostavlja u čudu svojom zrelošću, jer ovog bi se savjeta i puno stariji povremeno trebali držati. Pitamo je i kakve filmove i crtiće voli gledati. Kao najdraži film izdvaja "Dnevnik Pauline P.", a kad je riječ o crtićima, ostaje vjerna klasicima i "Super Mariju". Mara ističe i da voli igrati i društvene igre te kartati Uno. Najdraža društvena igra joj je "Čovječe, ne ljuti se", a priznaje da ne voli gubiti.

Pokazala nam je i najdražu prostoriju u svom domu – svoju sobu. Prvo nas je povela do kućice za lutke koju je izradila, a potom i do radnog stola za koji tvrdi da joj je omiljeni dio sobe. Za stolom piše zadaću, ali i crta, šiva i plete. Posebno je ponosna na svoju kolekciju Barbie lutkica za koje priprema i posebne kostime, a posebno je istaknula onaj napravljen od balona. S obzirom na različite talente koji krase djevojčicu, moramo se složiti s njezinom mamom kada kaže da je Mara prava kreativka.

Mala glumica priznala nam je i da jako voli široku odjeću, da joj je najdraža boja crna, a da nimalo ne voli rozu. Na posebnom mjestu drži i omiljenu plavu lutku, kao i tijaru za princeze, a pokazala nam je i svoje role, jer se jako voli rolati i voziti bicikl.

Nakon razgledavanja sobe, Mara nam je priznala da bi se, kad odraste, htjela baviti glumom. "Baš osjećam da to mogu i valjda će tako i biti. Nadam se da ću imati puno hrabrosti i sreće da to i ostvarim", istaknula je te dodala da obožava i pjevati, a svoju omiljenu pjevačicu Jelenu Rozgu imala je priliku i sresti. "Bila je baš predivna i predraga prema meni", istaknula je Mara, a mama Žana dodaje da joj je Jelenina omiljena pjesma "Lavica". Naime, Žana objašnjava da je Mara Jelenu upoznala na dodjeli Večernjakove ruže te da su se i fotografirale zajedno. Pitamo Maru i kako joj je bilo na Ruži, a ona kaže da je bila uzbuđenja i sretna. "Bilo mi je baš drago što je moj 'dida' upravo mene pozvao da u svoje ruke uzmem tu predivnu Ružu", kazala je Mara, a mama je pojasnila da joj je neizmjerno drago što je Vedran Mlikota baš nju odabrao da preuzme Ružu u njegovo ime.

"Bilo mi je divno kako je on zamolio, ako se ja slažem, da bi volio da Mara preuzme nagradu. Ona je bila tako sretna i ponosna", kazala je mama, a Mara nam je otkrila da Večernjakovu ružu još nije stigla predati "didi" te da će to učiniti uskoro. Statua trenutačno stoji u njezinu dnevnom boravku, a s obzirom na Marine talente, ne brinemo se za nju i znamo da će ona i sama zahvaljujući svojoj darovitosti, radu i trudu osvojiti puno srca i statua.

