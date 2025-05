Naš glazbenik o dijagnozi s kojom se bori: 'Saznanje mi je bilo grozno, ali napokon sam otkrio zašto se osjećam loše'

Naš glazbenik Damir Kedžo za IN magazin progovorio je o stanju s kojim se bori. Damir je rekao da su postojali simptomi, no njemu je trebalo neko vrijeme prije nego ih je prepoznao. Naime, Kedžo, kako je otkrio, se bori s inzulinskom rezistencijom, stanjem koje signaliziraju umor, pad energije i osjećaj da nešto nije u redu. ''Ja sam se nekih godinu i pol dana stalno budio s umorom i nakon obroka bih se osjećao umorno i generalno sam osjetio veliki pad energije u tijelu, ali ja sam sebi to objasnio: ''Pa imam 37 godina i normalno je da se s 37 osjećaš staro!'', rekao je Kedžo, a onda je sasvim slučajno otkrio o čemu se radi zapravo.

''Bio sam s prijateljem koji je doktor na kavi i nakon kave sam pojeo kuglicu sladoleda i zamantalo mi se, skoro sam se onesvijestio i tu je njemu došao mali upitnik, i onda smo otišli na ručak, pojeli ručak i onda me opet srušilo i onda je rekao: ''Ja mislim da imaš inzulinsku rezistenciju, odi ti to sebi malo provjeriti.''

''S jedne strane mi je bilo grozno jer imaš stanje koje vodi ka dijabetesu tipa 2, al' s druge strane je bilo - ''Ahaaa, o je! Napokon imam razlog zašto se osjećam loše cijelo vrijeme!'''', otkrio je Kedžo svoju borbu s ovim stanjem koje znači hormonskim disbalans te vodi do drugih problema. Jedan od njih je st i debljanje te nemogućnost skidanja kilograma unatoč predanom vježbanju.

''Ja sam išao u teretanu i po 5,6 puta tjedno, zbilja se znojio, trošio ogromne količine kalorija, ali težina i masti oko trbuha jednostavno nisu nestajale'', govori Kedžo te dodaje kako se danas pokušava boriti s ovim stanjem.

''Nabavio sam si i senzor koji mjeri razinu šećera u krvi čisto zato što sam impulzivan i ako mi dođe želja za šećerom, pojest ću ga, a ovako imam nešto što znam da će pištat ako pojedem bilo što i na taj način sam u tri mjeseca u potpunosti uspio iskontrolirati razine šećera u krvi'', kaže Damir koji sada pazi i što jede.

''Salata, najčešće piletina, tuna, standardno, posni sir. Najčešće su to restorani ili nekakve zalogajnice, međutim jednostavno ne gledam meni, uđem unutra, znam što trebam jer bilo što u restoranu što nije salata ili nekakvo kuhano povrće s mesom, ja to ne mogu pojesti, tako da se riješim bilo kakvog razmišljanja o hrani, dođem, naručim salatu i znam da sam napravi dobro za sebe'', priča Kedžo.

Podsjetimo, Damir je i ranije govorio o ovim zdravstvenom problemu te je tad rekao da je promijenio svoje navike.