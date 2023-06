Zuzana danas ima 46 kg manje nego kad je ušla u show, a napredak se vidi na novoj fotki

Među kandidatima šeste sezone bila je i Zuzana Filipaš koja dolazi iz istarskog mjesta Raša, po zanimanju je obrtnica i ima 146 kilograma te se u show prijavila jer u ogledalu već neko vrijeme nije vidjela sebe nego drugu osobu. Zuzana je uspjela skinuti kilograme, a u intervjuu koji je dala za medije u studenom prošle godine kazala je kako ima 100 kg.

Inače, ljubav je Zuzanu iz Češke dovela u Hrvatsku, a ranije je u intervju za RTL je ispričala o nekim teškim životnim situacijama.

- Njegovala sam svoju buduću svekrvu koja je bila teško bolesna. Bila sam jako mlada i neiskusna. Tako draga žena mi je umirala na rukama i imala je jednu želju koju je htjela da joj obećam da ću ispuniti. Tu želju sam ispunila i to mi je bio veliki teret u životu - ispričala je Zuzana. Otkrila je kako je kod nje debljanje počelo s promjenom života kada se doselila u Hrvatsku. Ispričala je kako je u svojoj domovini bila aktivna i s prijateljima je često boravila u prirodi, bavila se trčanjem, odbojkom i tenisom.

- Ovdje su mi nedostajali prijatelji koji su aktivni. Na to je sigurno utjecala i psiha jer nemate prijatelje, još ne znate dobro jezik i ostalo. Ali bez obzira na to sve, sama sam sebi kriva jer sam si to dopustila - rekla je Zuzana. Obitelj joj je najveća podrška i sin i kći je bodre u ovom velikom izazovu kao i suprug i sigurni su kako će uspjeti.

