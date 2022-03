Žanamari Perčić pokazala isklesanu guzu: 'Život počinje kada se odlučite da počinje'

Pjevačica Žanamari Perčić (40) u proteklih je nekoliko godina svoju liniju dovela do savršenstva zahvaljujući svakodnevnoj tjelovježbi. Žanamari je pozirala u prozirnom kompletu za šljokicama, a u prvi plan pale su njezine isklesane noge i bujna stražnjica.

- Djevojke, nemojte nikome dopustiti da vam kaže da ne biste trebali živjeti svoj život punim plućima! Život počinje kada se odlučite da počinje. Ako možete izgraditi svoj život od nule, nemojte mi reći da ne možete nadograditi svoj vlastiti - poručila je Žanamari, a ubrzo su se javili bojni pratitelji među kojima i poznata lica koji su joj uputili brojne komplimente.

"Izgledaš nevjerojatno", "Wow", "Top model", "Savršena linija i izgled", "Kraljica", "Svaka čast", "Top", "Sve mlađa", "Vidi se uložen trud i rad", pisali su pratitelji.

Pjevačica je u posljednje vrijeme često isticala koliko vježba i koliko vremena provode u teretani. Sada je o tome progovorila i u intervjuu.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa- ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

-Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

-Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

