OBRAČUN U POKROVSKU

VIDEO Pogledajte kako su Ukrajinci uništili cijelu kolonu ruskih oklopnjaka

12.12.2025.
u 08:29

Borbe za Pokrovsk, vitalno logističko središte u Donjecku, traju dulje od godinu dana

Ukrajinske snage uspješno su odbile snažan ruski napad na Pokrovsk, potpuno uništivši oklopnu kolonu koja je pokušala ući u grad. Nedavno objavljene snimke iz drona svjedoče o desecima uništenih i zapaljenih vojnih vozila duž prometnica u tom strateški ključnom gradu na istoku zemlje.

Borbe za Pokrovsk, vitalno logističko središte u Donjecku, traju dulje od godinu dana. Unatoč nedavnoj izjavi Vladimira Putina o padu grada, ukrajinski dužnosnici tvrde da je ta objava imala za cilj utjecati na mirovne pregovore i uvjeriti Donalda Trumpa u neizbježnost ruske pobjede. Kao dokaz da grad nije pao, Kijev inzistira da njegove snage i dalje drže položaje na sjeveru grada, a u utorak je objavljen video ukrajinskih vojnika kako ističu zastavu.

Prije invazije u veljači 2022., Pokrovsk je imao 60.000 stanovnika.Ukrajinski zapovjednici izvijestili su u srijedu o neuobičajeno velikom ruskom mehaniziranom napadu unutar samog grada, gdje je Moskva, prema procjenama, okupila oko 170.000 vojnika.  "Rusi su koristili oklopna vozila, automobile i motocikle. Konvoji su pokušali probiti se s juga u sjeverni dio grada", objavio je ukrajinski 7. korpus za brzo djelovanje.

Zauzimanje Pokrovska, smještenog na uzvisini, predstavljalo bi prvi značajniji ruski uspjeh od osvajanja Avdijivke početkom 2024. godine. Kremlj vjeruje da bi kontrola nad gradom otvorila put prema ostatku Donbasa, teritoriju čije ustupanje Putin zahtijeva u bilo kojem mirovnom sporazumu. Međutim, vojni stručnjaci smatraju da pad Pokrovska ne bi doveo do sloma bojišnice, s obzirom na to da je Ukrajina godinama utvrđivala obližnje gradove u takozvanom "pojasu tvrđava" – Kramatorsk, Slovjansk, Kostjantinjivku i Družkivku.
LI
Libertas
08:41 12.12.2025.

Ukrajinsko ratovanje dronovima danas je najbolje na svijetu, a svaki dan rata u Ukrajini to potvrđuje

TI
Titoje
08:49 12.12.2025.

Ukrajinska vojska dronova je premoćna, zato rusi napreduju puževim tempom uz ogromne žrtve

ST
Stević
08:46 12.12.2025.

volim lijepe vijesti u petak

