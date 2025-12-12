Digitalna fiskalizacija, strože prometne kazne, rast minimalca... Ovo je dio promjena koje Hrvate čekaju u 2026. godini

Digitalna fiskalizacija, strože prometne kazne, rast minimalca, fleksibilniji rad uz mirovinu, besplatni osnovni bankovni račun. Paralelno s tim i reforma gradnje i stanovanja te skuplje dopunsko. Samo je dio ovo promjena koje Hrvate čekaju u 2026., a iako smo o njima već pisali u godini koja je gotovo minula, na jednom ćemo ih mjestu sad "okupiti ponovno", i to u nastavcima. Nova godina donosi zaokret na nekoliko ekonomskih fronti, od plaća i mirovina do digitalizacije poslovanja, a efekti bi se trebali osjetiti i u kućnim budžetima i svakodnevnim navikama. Najveća promjena stiže iz poreznog sustava jer 1. siječnja na snagu stupa nova generacija fiskalizacije. Riječ je o e-računima koji zamjenjuju papir i PDF. To znači da poduzetnici u sustavu PDV-a u tuzemnim poslovnim odnosima više neće moći izdavati račun bez digitalnog zapisa u propisanom formatu, a svi će podaci u realnom vremenu odlaziti prema Poreznoj upravi. Reforme u računovodstvu i fiskalnoj kontroli time dobivaju svoju najdublju modernizaciju dosad. Građani će to najviše primijetiti kroz nestanak papirnatih potvrda i sve veću prisutnost digitalnih servisa, dok će tvrtke morati ulagati u nove softvere i prilagodbe, čiji trošak ekonomisti očekuju u cijeni, naravno, usluga.