Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTO NAS ČEKA?

Digitalna fiskalizacija, strože prometne kazne, rast minimalca... Ovo je dio promjena koje Hrvate čekaju u 2026. godini

Rijeka: Doček Nove godine na Korzu uz Let 3 i Nenu Belana
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Mateja Šobak
12.12.2025.
u 06:10

Dio je ovo promjena koje Hrvate čekaju u 2026., a iako smo o njima već pisali, na jednom ćemo ih mjestu sad opet pobrojiti, i to u nastavcima

Digitalna fiskalizacija, strože prometne kazne, rast minimalca, fleksibilniji rad uz mirovinu, besplatni osnovni bankovni račun. Paralelno s tim i reforma gradnje i stanovanja te skuplje dopunsko. Samo je dio ovo promjena koje Hrvate čekaju u 2026., a iako smo o njima već pisali u godini koja je gotovo minula, na jednom ćemo ih mjestu sad "okupiti ponovno", i to u nastavcima. Nova godina donosi zaokret na nekoliko ekonomskih fronti, od plaća i mirovina do digitalizacije poslovanja, a efekti bi se trebali osjetiti i u kućnim budžetima i svakodnevnim navikama. Najveća promjena stiže iz poreznog sustava jer 1. siječnja na snagu stupa nova generacija fiskalizacije. Riječ je o e-računima koji zamjenjuju papir i PDF. To znači da poduzetnici u sustavu PDV-a u tuzemnim poslovnim odnosima više neće moći izdavati račun bez digitalnog zapisa u propisanom formatu, a svi će podaci u realnom vremenu odlaziti prema Poreznoj upravi. Reforme u računovodstvu i fiskalnoj kontroli time dobivaju svoju najdublju modernizaciju dosad. Građani će to najviše primijetiti kroz nestanak papirnatih potvrda i sve veću prisutnost digitalnih servisa, dok će tvrtke morati ulagati u nove softvere i prilagodbe, čiji trošak ekonomisti očekuju u cijeni, naravno, usluga.

Ključne riječi
digitalizacija energetika bankarske usluge mirovinski sustav minimalac promjene 2026. Nova godina

Komentara 1

Pogledaj Sve
GO
Gof33
07:40 12.12.2025.

para na paru a šuga na fukaru kažu u Bosni

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!