Tomislav Bralić i klapa Intrade nastupaju u Areni: 'Ponosni smo na svih naših 40 godina, rasli smo uz našu publiku'

Prosinac u Zagrebu već godinama nosi posebnu melodiju, ona dolazi s klapskim glasovima Tomislava Bralića i klape Intrade. Dok se grad oblači u blještavilo blagdanskih lampica, a mirisi fritula i kuhanog vina šire se Gornjim gradom, u zraku lebdi iščekivanje glazbenih trenutaka koji diraju srca. I baš u tom čarobnom ozračju, 13. prosinca, zagrebačka Arena ponovno će postati mjesto velike dalmatinske fešte, okupljajući generacije koje su odrasle uz pjesme ove legendarne klape.

Ove je godine razlog za slavlje poseban: klapa Intrade obilježava 40 godina glazbenog djelovanja. Povratak u najveću hrvatsku dvoranu bit će kruna velike turneje koja je obišla ključne hrvatske gradove i znamenitosti, od zadarskog Foruma, pulske Arene, šibenske Tvrđave sv. Mihovila, trsatske Gradine u Rijeci, pa sve do splitskih Gripa. Svaki od tih koncerata bio je posebna priča, priča o ljubavi publike prema klapskoj glazbi i neraskidivoj vezi s Tomislavom Bralićem i njegovom grupom.

Tomislav Bralić danas se s blagim osmijehom prisjeća kako je vrijeme proletjelo brže nego što su očekivali. "Četrdeset godina... Vi ste to tako brzo rekli, a nama je sve brzo proteklo jer smo u tih 40 godina puno toga napravili i puno očekivali. Ovo će biti koncert zahvale našoj publici", kaže, svjestan da je publika od prvog dana bila njihova najvažnija snaga. S osmijehom dodaje: "Arena će ponovno biti veliki zbor: otpjevat ćemo četrdeset najboljih pjesama klape Intrade. Bit će to klapa iz Zadra i zbor iz zagrebačke Arene."

Prisjećajući se svojih početaka, Bralić otkriva koliko je njihov put bio spontan, prirodan i izgrađen na upornosti. Prvih deset do petnaest godina pjevali su isključivo a cappella, oslanjajući se samo na vlastite glasove, a tek kasnije su im se pridružili gitara, klavir i naposljetku cijeli orkestar, dodajući boje i širinu zvuku. Tijekom godina, festivali poput omiškog, zadarskog, splitskog i šibenskog oblikovali su ih, donoseći priznanja, iskustvo i, najvažnije, publiku koja je rasla s njima. "Mi smo rasli. Nije to sve došlo odjednom... Ni sami ne znamo kako je vrijeme tako brzo prošlo, ali ponosni smo na sve te godine. Bez publike ne bi bilo ni nas."

Publika ih je uvijek iznova iznenađivala svojom generacijskom širinom. Njihove pjesme danas pjevaju studenti, učitelji, roditelji, umirovljenici, ljudi svih dobnih skupina i društvenih pozadina. "Jučer smo pjevali u Splitu u kampusu. Kažem u šali: bilo je tu studenata, učiteljica, ravnatelja. Sve generacije. A tako je svugdje, od Hrvatske do Europe, Australije i Amerike." Najviše ga veseli kad vidi da ljudi u njihovim pjesmama pronalaze dio sebe. "Najradosniji sam kad vidim da ljudi pjevaju naše pjesme, da smo pogodili pjesmu."

Što poručuje onima koji će 13. prosinca doći u Arenu? "Oni sve znaju. Znaju da, kad pjevamo, dajemo sve od sebe. Bit će to tri sata nezaboravnog koncerta, četrdeset najboljih pjesama i najlipše atmosfere. Još jednom zahvaljujem svima koji će doći... a onima koji se dvoume, samo dođite."

Tako će dugogodišnja glazbena priča u prosincu dobiti svoj veliki, slavljenički refren, onaj koji će u Areni otpjevati zajedno klapa Intrade i njihova vjerna, mnogobrojna publika. Taj će glas odjekivati među lampicama, blagdanskim mirisima i radosnim osmjesima, podsjećajući sve prisutne da je glazba most između prošlosti i sadašnjosti, između generacija i srca koja kucaju u istom ritmu.

Razgovor o ovom posebnom događaju ne može proći bez Zvonimira Sunare Sukija, producenta s HTV-a i dugogodišnjeg promotora klape Intrade. "Ovi koncerti nisu samo nastupi, oni su fenomen. Zagrebačka publika i Intrade njeguju poseban odnos već 19 godina. Još od prvog koncerta u Lisinskom 2006., prosinac u glavnom gradu gotovo je nezamisliv bez njihovih nastupa. Arena je kulminacija te tradicije. Prvi smo put ovdje nastupili 8. prosinca 2011., i to kao prva klapa u najvećoj hrvatskoj dvorani. Bilo je to izazovno, ali nevjerojatno inspirativno. Snimka je kasnije izašla na CD-u i DVD-u i postigla dijamantnu nakladu", prisjeća se Suki. Povratak u Arenu 2018. godine također je imao posebno značenje. "Ponovili smo uspjeh i pokazali da klapska glazba može ispuniti i najveće dvorane. Svaki povratak znači nove emocije – suze, smijeh, spoj generacija izvođača i publike. Ove godine pripremamo glazbena iznenađenja, a uz goste poput 4 Tenora i Mije Dimšić te Orkestar Josipa Cvitanovića, Arena će ponovno biti epicentar posebnog doživljaja."

Naglašava da klapa Intrade nije popularna samo u Zagrebu. "Publika dolazi iz cijele Hrvatske, ali i iz Slovenije, Austrije, Češke, Njemačke. Ljudi putuju satima da bi osjetili energiju koju klapa stvara na pozornici. Njihova glazba nadilazi granice i stvara emocije koje povezuju ljude."

Turneja koja prethodi zagrebačkom koncertu bila je pregled najprestižnijih hrvatskih prostora – Zadar, Pula, Šibenik, Rijeka i Split. "Sjećanja na prve koncerte u Areni uvijek su posebna. Prva Arena 2011. bila je povijesni trenutak, prvi samostalni koncert klape u najvećoj dvorani. Snimka je kasnije postala dijamantna i pokazala koliko je klapska glazba univerzalna i trajna." Koncerti Tomislava Bralića i klape Intrade nisu samo glazbeni događaji, oni su slavlje života. "Publika u Areni očekuje i dobiva emotivne trenutke. Suze, smijeh, šarm i spontanost, to je ono što publika voli. Klapa spaja generacije, mladima približava tradiciju, starijima pruža nostalgične trenutke. Ljudi ne dolaze samo slušati pjesme, nego živjeti iskustvo i sudjelovati u slavlju glazbe i zajedništva."

Ove godine koncert donosi i posebne goste te glazbene novitete. "4 Tenora i Mia Dimšić dodatno će obogatiti program, a Orkestar Josipa Cvitanovića pjesmama daje poseban štih. Bit će to više od koncerta, slavlje 40 godina glazbe, predanosti i ljubavi prema publici."