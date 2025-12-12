Ne pretjerujte s unosom magnezija: Ovo je 5 nuspojava koje vas mogu stajati zdravlja
U svijetu dodataka prehrani magnezij je posljednjih godina postao jedan od najtraženijih i mnogi ga uzimaju 'za svaki slučaj'. Riječ je o mineralu važnom za normalno funkcioniranje organizma, a dodatne doze neki koriste zbog mogućih koristi poput snižavanja krvnog tlaka, pomoći kod sna, podrške kod dijabetesa i smanjenja rizika od srčanih bolesti, piše Best Life.
No, kao i kod svega što unosimo u tijelo, i ovdje postoji granica: kad se pretjera, mogu se pojaviti jasni, neugodni simptomi. Liječnici upozoravaju da previše magnezija nije bezazleno, a posebno je važno obratiti pažnju ako ste nedavno povećali dozu ili kombinirate više preparata.
Probavne smetnje: Najčešći signal da je doza previsoka dolazi iz probavnog sustava. Liječnica Leann Poston kaže da se neke forme magnezija čak koriste u laksativima upravo zbog učinka na crijeva. Objašnjava da magnezijeve soli 'povlače' vodu u crijeva, što može rezultirati rijetkom, vodenastom stolicom i proljevom, a mogu se javiti i grčevi u trbuhu te mučnina.
Mentalna magla: Umor i tromost imaju mnogo mogućih uzroka, ali liječnica Poston ističe da vrlo visoke razine magnezija mogu poremetiti normalno funkcioniranje živaca i mišića. Prema njezinim riječima, to može utjecati na oslobađanje i 'preuzimanje' kemijskih tvari koje služe kao glasnici u mozgu i tijelu pa se može javiti izražen umor i zbunjenost.
Nizak krvni tlak: Poston napominje da učinci snižavanja tlaka mogu biti neznatni i neujednačeni, ali teoretski je moguće da prevelik unos dovede do preniskog tlaka. Magnezij može djelovati poput 'prirodnog blokatora kalcijevih kanala': natječe se s kalcijem na mjestima vezanja u glatkim mišićima, zbog čega se stijenke krvnih žila opuštaju i šire, a tlak pada.
Problemi s mokrenjem: Stručnjaci kažu da magnezij sudjeluje u regulaciji kontrakcije glatkih mišića, a kad je razina u krvi previsoka, može ometati kontrakciju mišića mokraćnog mjehura. Rezultat je osjećaj pune i neugodne 'napetosti', uz teškoće pražnjenja mjehura.
Trovanje magnezijem: Do ovoga stanja dolazi u najtežim slučajevima, a povezuje se s vrlo visokim dozama, iznad 5000 mg, pogotovo kada ljudi pretjeraju s laksativima ili antacidima koji sadrže magnezij. Uz ranije navedene simptome, javljaju se i crijevna opstrukcija, crvenilo kože i povraćanje, oštećenje bubrega, slabost mišića, teškoće s disanjem pa čak i srčani zastoj.