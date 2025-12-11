Pjevač nominiran za Grammy izboden na smrt, glavni osumnjičenik je njegov sin

Policija Santa Monice pronašla je u ponedjeljak navečer po lokalnom vremenu mrtvog slavnog opernog pjevača Jubilanta Sykesa u njegovom obiteljskom domu u ulici Delaware Avenue. Oko 21:20 sati, supruga slavnog opernog pjevača Jubilanta Sykesa, Cecelia, prijavila je napad koji se odvijao unutar njihove kuće. Po dolasku na mjesto događaja, policajce je dočekao stravičan prizor. U unutrašnjosti doma pronašli su 71-godišnjeg Sykesa s teškim ozljedama, koje su kasnije opisane kao "kritične ozljede u skladu s napadom nožem". Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, cijenjenom baritonu nije bilo spasa te je na mjestu proglašen mrtvim. Ovaj nasilni čin prekinuo je život umjetnika čiji je glas desetljećima odzvanjao najprestižnijim svjetskim pozornicama.

Unutar obiteljskog doma, policija je bez otpora privela glavnog osumnjičenika – Micah Sykesa, 31-godišnjeg sina žrtve. Prema službenom policijskom priopćenju, Micah je uhićen zbog sumnje na ubojstvo, a na mjestu zločina pronađeno je i oružje kojim je napad počinjen. "Osumnjičenik će biti prijavljen za ubojstvo, a slučaj će biti proslijeđen Uredu okružnog tužitelja okruga Los Angeles na daljnje postupanje", izjavili su iz policije Santa Monice, dodajući kako se radi o "izoliranom incidentu unutar privatne rezidencije" koji ne predstavlja daljnju prijetnju zajednici. Forenzički timovi proveli su sate obrađujući dokaze na mjestu zločina, dok susjedi u inače mirnoj četvrti nisu skrivali šok i nevjericu. "Vidio sam policijsku traku i znao sam da se dogodilo nešto strašno. Ovo je vrlo tih kvart, sve je jako zastrašujuće. Čuo sam da je bila obiteljska svađa, ali tužno je kad se takvo što dogodi u ovo blagdansko vrijeme", izjavio je jedan od susjeda za lokalne medije.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija

Iako motivi stravičnog čina još uvijek nisu službeno potvrđeni, istraga je ubrzo otkrila mračnu pozadinu obiteljskih odnosa. Policijski poručnik Lewis Gilmour potvrdio je medijima da osumnjičeni Micah Sykes ima povijest psihičkih bolesti. "Doznali smo da sin ima povijest mentalnih bolesti. Međutim, u ovom trenutku nije jasno koje su okolnosti dovele do ovoga, istražujemo je li bilo svađe ili sukoba", rekao je Gilmour. Obiteljski prijatelji potvrdili su da su Jubilant i njegova supruga bili iznimno posvećeni pomaganju sinu, koji je živio s njima. Ova tragična dimenzija baca novo svjetlo na slučaj, sugerirajući da je zločin kulminacija dugogodišnje borbe s kojom se obitelj nosila daleko od očiju javnosti.

Dodatnu potvrdu o problematičnom ponašanju osumnjičenika pružaju i sudski zapisi iz 2017. godine. Kako prenosi The Guardian, te je godine jedna žena zatražila i dobila zabranu prilaska protiv Micaha Sykesa, tvrdeći u svom zahtjevu da on "pokazuje znakove mentalne nestabilnosti" i da je "njegovo ponašanje nepredvidivo". U potresnom podnesku navela je kako Micah "predstavlja stvarnu prijetnju" te da je "bio nasilan prema članovima vlastite obitelji". Jedan od susjeda obitelji Sykes, Sammy Murphy, u razgovoru za medije opisao je Jubilanta kao "osobu dobrog duha i srca", no za jednog od njegovih sinova rekao je da je "loš čovjek", aludirajući na probleme koji su očito postojali unutar obitelji.

Svijet je Jubilanta Sykesa poznavao kao umjetnika izvanrednog talenta i karizme. Njegov moćni bariton ispunjavao je najuglednije svjetske dvorane, uključujući Metropolitan Operu, Carnegie Hall, Kennedy Center i londonski Barbican Centre. Rođen u Los Angelesu 1954. godine, počeo je pjevati kao dječji sopran, da bi se kasnije razvio u baritona koji je s lakoćom prelazio granice žanrova, izvodeći operu, gospel i jazz. Vrhunac karijere dosegnuo je 2010. godine kada je nominiran za nagradu Grammy za najbolji klasični album, i to za svoju izvedbu uloge Celebranta u snimci "Mise" Leonarda Bernsteina. Kritičari su njegovu izvedbu opisali kao "spektakularnu" i "umjetnost u svom najvišem izrazu". U jednom intervjuu za NPR 2002. godine, Sykes je svoju strast prema glazbi opisao jednostavnim riječima: "Moje pjevanje je poput disanja – ono je produžetak mene. Ne smatram ga nečim izvanrednim. To je moja strast."

Iza svjetala pozornice, Jubilant Sykes bio je duboko posvećen obitelji i zajednici. Sa svojom suprugom Ceceliom, koju je od milja zvao Cece, bio je u braku 37 godina. Njihova ljubavna priča započela je u djetinjstvu, a on je često na društvenim mrežama dijelio njihove zajedničke trenutke. "Poznajem ovu ženu otkad sam imao tri godine. Iskreno rečeno – oduvijek sam je volio", napisao je jednom prilikom. Zajedno su podigli tri sina, a Jubilant je bio iznimno ponosan otac. U dirljivoj objavi iz 2020. godine, usred pokreta Black Lives Matter, reflektirao je o izazovima s kojima su se on i njegovi sinovi suočavali kao crnci u Americi, spominjući kako su svi u nekom trenutku doživjeli neugodna iskustva s policijom. Prijatelji i kolege opisuju ga kao osobu čije je ime – Jubilant (ushićen) – savršeno odražavalo njegovu osobnost. "On je doista bio sila ljubavi", rekao je njegov prijatelj Dave Kleinknecht. Roger Kalia, glazbeni direktor Orkestra Santa Monica, nazvao ga je "istinskom inspiracijom čija je umjetnost, velikodušnost i dobrota dotaknula nebrojene živote".