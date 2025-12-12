Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Seida nije oduševljena seoskim poslovima: 'Nisam ovdje došla kopati. Motike su za seljanke'

Ljubav je na selu
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 09:58

Čini se da je opći konsenzus kako je Tomislav "neiskvaren, ali neiskusan" te da ga se "lako može motati oko malog prsta". Seida je čak izrazila sumnju: "Ja mislim da mu ni prvi poljubac nije pao još u životu."

Čini se da za Tomislava i njegove djevojke u 'Ljubav je na selu' nema odmora. "Ja sam odmah ujutro zaposlio cure s krumpirom", odlučno je rekao farmer, no entuzijazam djevojaka nije bio na istoj razini. "A nije im baš to najbolje sjelo, ali mora se raditi", priznao je. "Ja nisam došla ovdje ni da kopam kanale, ni krumpir. Motike su se seljanke", kazala je Seida. No, teški poljski radovi ubrzo su postali sporedna tema. Djevojke je više zanimao Tomislavov tajanstveni izlazak s Viki.

Razgovori na imanju otkrili su da Tomislavova neiskustva nisu vezana samo za romantiku. Na pitanje je li ikada letio avionom, iskreno je odgovorio: "Nikad, nikad u životu, ali volio bih jedanput probati." Pitanja su se redala: "Kako se flertuje? Kako se priča sa ženama?". Čini se da je opći konsenzus kako je Tomislav "neiskvaren, ali neiskusan" te da ga se "lako može motati oko malog prsta". Seida je čak izrazila sumnju: "Ja mislim da mu ni prvi poljubac nije pao još u životu."

Sanja, koja je na Robertovu farmu naknadno, doživjela je pravi šok suočena s prvim radnim izazovima Prvi zadatak – hranjenje životinja i čišćenje – za Sanju je predstavljao pravu prepreku. Dok su joj druge djevojke pokušavale objasniti što treba raditi, njezin je otpor bio očit. "Ja to nisam nikad čistila", izjavila je, jasno pokazujući da njezina vizija seoskog života ne uključuje prljanje ruku.
Ankica i Riva nisu skrivale čuđenje. "Ona je očekivala da će Robert uraditi sve, a ne ona", komentirale su Riva i Ankica te dodale: "Mislila je možda da je drugačije, da Robert nema farmu."

Na kraju, Sanja je nerado obavila zadatak, no jasno je dala do znanja što misli o takvom načinu života. "Mogla bih za vikend ovdje doći, ali svakodnevno ne", priznala je. Dok su zajedno zalijevali paradajz, Josip E. je pokazivao nježnost prema Slađani, dodirujući je po ruci i leđima, čime je želio pokazati svoju pažnju. "Uvijek mi prigovara da joj ne posvećujem pažnju i onda kad joj posvetim pažnju, ona se malo povuče u sebe", priznao je Josip. Slađana je komentirala ove trenutke s Josipom. "Mislim, svakoj djevojci paše ta pažnja", izjavila je Slađana. Nakon nekoliko trenutaka nježnosti, Josip nije skrivio svoje misli i osjećaje. "Htio bih je poljubiti, zašto ne, ima privlačne usne i što poljubac, jedan, dva, tri, što ima veze", rekao je Josip, priznavši svoju želju za bližim intimnim kontaktom.
Ključne riječi
showbiz reality show RTL Ljubav je na selu

