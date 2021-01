Vuco je već nakon svoje prve emisije dao otkaz producentu: Iz ovoga ću izaći još jači

Na Z1 televiziji s emitiranjem je prošlog petka krenula nova emisija 'Vuco Show', autorski TV format pjevača Siniše Vuce. Nakon te prve emisije svoje dojmove o Vuci kao voditelju i samoj emisiji napisao je na Facebooku producent emisije Nedjeljko Badovinac Jumbo.

- Vuco se totalno pogubio sve sam mu objasnio kako i što treba raditi, napisao mu pitanja i rekao da treba prvo biti svoj, nisam još vidio da netko ima takvu tremu. Razumljivo je prvi put sjesti pred kamere, to je sasvim normalno, ali to brzo prođe pogotovo kod nekog tko ima kakvog takvog iskustva s publikom. Od početka je krenuo krivo, ali to je rizik emisije uživo koji je njemu bio stalno u glavi moram paziti ovo je uživo i tu se jednostavno izgubio. No svako ima pravo na drugu šansu. Znam ga sto godina i vjerujem da hoće i može a ako ne postoji plan B Hvala vam na vašim komentarima bilo da su pozitivni ili negativni. - piše u objavi Badovinca na Facebooku.

Siniša Vuco nije bio oduševljen ovim komentarom i za 24 sata je rekao da je otkazao suradnju Nedjelju Badovincu Jumbu zbog neistina koje je napisao u svom Facebook statusu, ali i zbog različitog pogleda na programsku strukturu i koncept emisije. Vodstvo Z1 televizije prihvatilo je Vucinu odluku i sada je glazbenik u potrazi za novim producentom zbog čega je emitiranje emisije stavljeno na čekanje.

- Nadam da ću to obaviti u što skorije vrijeme i kroz nekoliko tjedana nastaviti svoj autorski rad. Naziv emisije će vjerojatno biti izmijenjen zbog zlouporabe naše prve emisije, gdje je netko pod imenom Vuco show postavio na YouTubeu nekoliko klipova od po minutu-dvije izvučene iz konteksta dvosatne emisije s očitom namjerom da me se u startu diskreditira i obeshrabri. Ali ja ću iz ovog izaći još jači i vrlo brzo ću nastaviti sa svojim autorskim radom u vlastitoj emisiji s novim producentskim timom - poručuje Vuco.