Maja Šuput prelomila o imenu prinove: 'Jednostavno me domaće ne interesira'

Drugo stanje za Maju Šuput je, sudeći po svemu, blaženo stanje. Ušla je u sedmi mjesec trudnoće nasmijano, neumorno i s nestrpljenjem iščekuje dolazak sina sa suprugom Nenadom Tatarinom. Može se pohvaliti vitkom linijom i u trećem trimestru, a konačno je progovorila i o imenima bebice koja će uskoro stići.

Foto: Instagram

Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer je toliko ljudi oko mene uvjeravalo me da će to biti mini Maja. Znaš kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio: 'Tatina kći, da bar bude curica.' Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš za svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu", kazala je za InMagazin, a na upit jesu li se odlučili za ime stiže zanimljiv odgovor.

“Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?'“, objasnila je.

Dotaknula se i svog odnosa sa suprugom te otkrila je li i kako je uključen u njezinu trudnoću.

“Ne može mi biti na dispoziciji jer ništa ne tražim. Ništa nisam tražila jer nije bilo potrebe. Mislim da može zapaliti svijeću na Kamenitim vratima. Nikad nisam ni rekla da nešto trebam. Evo, sad mi je u zadnje vrijeme počeo vezati cipele jer ne mogu se više prebaciti tu dolje. Nadam se da ćemo sljedeći prilog snimiti doma pa da mi dođete u, kako se to kaže, babinje“, rekla je kroz smijeh trudnica.