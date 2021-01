Duško je u 'Milijunašu' odustao na pitanju za 250 tisuća kuna, a znao je točan odgovor

Duško Lakić iz Zadra sinoć je bio najbolji u igri Najbrži prst u kvizu "Tko želi biti milijunaš" i pokazao je odlično znanje i stigao je do iznosa od 250 tisuća kuna i tu je odlučio odustati i otići kući. Prvi prag i iznos od tisuću kuna osvojio je brzo i bez ikakvih problema, a odmah na početku svoje igre voditelju Tariku Filipoviću rekao je kako neće oduzimati puno vremena i ne želi okolišati oko odgovora.

Tako je i bilo i Duško je dosta brzo nudio odgovore, a tek mu je manje probleme zadalo pitanje koje je glasilo: Hrvatska je na Eurosongu dvaput bila....Ponuđeni odgovori su bili prva, druga, treća i četvrta. Rekao je kako je imao i džokera za ovo pitanje ali odbio je sudjelovati, nakon kratkog razmišljanja ponudio je točan odgovor: četvrta. Na pitanju za osam tisuća kuna zatražio je pomoć džokera zovi, a pitanje koje mu je stvaralo probleme glasilo je: 'U Bakru je 2005. srušen 250 m visok dimnjak ugašene...',a odgovori su glasili: željezare, koksare, rafinerija nafte, toplana. Džoker mu je sugerirao odgovor koksara i bio je u pravu.

Džoker pola-pola odlučio je Duško iskoristiti na pitanju: Čiji je ministar obrane 1985. podnio ostavku uslijed skandala izazvanog potonućem Greenpeaceova broda 'Rainbow' Warrior? Nakon što je iskoristio džoker ostali su mu odgovori britanski i francuski i on je rekao francuski i osvojio 32 tisuće kuna. Duško je odustao na 13. pitanju za 250.000 kuna. Ovo pitanje je glasilo: 'Tko prorokuje: 'Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit'? Odgovori koji su mu bili ponuđeni su glasili Danijel, Ezekijel, Izaija i Jeremija. Duško je odlučio kako će odustati na ovom pitanju i kući otići s 125 tisuća kuna, a kada ga je Tarik pitao koji bi odgovor ponudio on je rekao Izaija i to je bio točan odgovor.