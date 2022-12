Voditeljica (44) prevarila supruga nogometaša koji je zbog njene dijagnoze pauzirao karijeru, a sada uživa na plaži s prijateljem

Bivša supruga nizozemskog nogometaša Rafaela van der Vaarta Sylvie Meis nizozemska je voditeljica i manekenka. Trenutačno je u braku s njemačkim suvremenim umjetnikom Niclasom Castellom, a mnogi su ovu ljepoticu zamijetili na plaži u Miamiju gdje je uživala na odmoru s prijateljem.

Ova 44-godišnja nizozemska 'Victoria Beckham' pokazala je impresivnu liniju u crnom badiću, te fanovi komentiraju kako izgleda jednako senzacionalno kao i u mlađim danima.

Ona i njen suprug inače su često na meti kritika jer se naočigled svih znaju 'zaigrati' u plićaku i prepustiti se strastima, no to im, izgleda, uopće ne smeta.

Meis ipak to nije sve postigla isključivo zdravom prehranom i vježbanjem, štoviše, jednom prilikom je za njemački Bild priznala da je lice doradila filerima.

"Žene bi trebale ići kroz život sa samopouzdanjem. Jednom ili dva puta na godinu pogledam što još na sebi trebam optimizirati" kazala je.

Nakon što se 2013, razvela od nizozemskog nogometaša s kojim ima sina Damiana, manekenka je sreću pronašla s umjetnikom. S Van de Vaartom je bila u braku od 2005., te su im mediji brzo nadjenuli nadimak 'novi Beckhamovi'. On je bio uz nju tijekom najtežeg životnog razdoblja. Naime, imala je karcinom dojke, zbog čega je nogometaš odlučio pauzirati svoju karijeru i posvetiti se brizi o njoj.

No, samo godinu dana nakon što se izborila za život i pobijedila karcinom, nogometaš je otkrio da ga supruga vara s pilotom. To je kasnije i priznala javno, a brak se raspao nakon što ju je Rafael udario pred gostima.

Poslije se još zaručila za Charbela Aouada, imućnog biznismena iz Dubaija, no to je potrajala samo nekoliko mjeseci. Skrasila se tek 2019. kada je upoznala Castella u kojeg je zaljubljena do ušiju.

