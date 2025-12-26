FOTO Jelena Perčin progovorila o blagdanima i otkrila gdje će s Gelom dočekati Novu godinu: 'On je zadužen za...'

Naša glumačka diva, Dubrovkinja 44-godišnja Jelena Perčin ponovno je zasjala u novoj RTL-ovoj hit seriji "Divlje pčele". Kao i u prošloj seriji "Sjene prošlosti", Jelena je ponovno u centru pažnje, a ta serija je prema reakcijama publike oduševila baš sve. Inače, u najnovijem intervjuu za medije Jelena Perčin otkrila je kako se proslavio Božić u njezinu domu. - Božić je uvijek prilika za okupljanje obitelji i prijatelja i tome sam se najviše veselila - priznala je u razgovoru za portal Net.hr te je dodala: - Teško da je uz troje djece mirno, kod nas vlada veseli kaos. Prvo se otvaraju pokloni natašte (smijeh), onda kreće moja borba da ih okupim na doručku i da se stignemo spremiti za odlazak u crkvu - ispričala im je glumica. U intervjuu je također spomenula i svog emotivnog partnera, vrhunskog glazbenika, gitarista i skladatelja Antu Gelu te je otkrila kako je on sudjelovao u pripremama za ove predivne blagdane. - Ante je zadužen za pribavljanje jelke i glazbenu kulisu - kratko je natuknula glumica, s inače matičnim zagrebačkim kazalištem HNK.

Na pitanje kako balansira između obiteljskih obveza i vlastitog mira tijekom blagdana odgovorila je: "Blagdani nisu vrijeme za hvatanje trenutaka samo za sebe, pogotovo uz troje djece, hvatat ćemo ih u novoj godini. Volim obitelj i prijatelje imati na okupu oko stola, uz zvuk Antine gitare, volim tu bliskost i beskrajno sam zahvalna na tim trenucima", kazala je simpatična i lijepa Jelena. Osim toga, otkrila je gdje će njezin partner i ona dočekati Novu godinu. - Ante ove godine svira na Rabu, veseli me dočekati Novu na otoku, to nisam iskusila od djetinjstva. Prije toga ćemo par dana biti u Dubrovniku, u svakom slučaju bit ćemo uz more - zaključila je.

Podsjetimo, akademska i cijenjena glumica Jelena Perčin u rujnu je gostovala u našoj popularnoj emisiji "Show na kvadrat", a ondje je govorila o raznim temama. Nije se ustručavala otvoreno komentirati situacije iz svog privatnog života, što je svakako oduševilo našu publiku. Prošla je teme od djetinjstva pa do danas, a dotaknula se i aktivnosti kojom se bavila u mlađim danima. - Ponosna sam na svoju kćer što se bavi jahanjem. Nekoć sam i ja jahala, imam to iskustvo, ali ni približno kao Lota. Ja nikada nisam bila neki sportski tip, čak ne posjedujem ni tenisice. Svi me pitaju: "Kako vježbaš?". Ma kakvo vježbanje, gdje bi još to uglavila. Kod moje kćeri me fascinira njezina disciplina i ta posvećenost koju je ona samoinicijativno razvila dok je bila još mala. Pronašla se u jahanju, a moram reći da su njeni uspjesi, zbilja samo njeni uspjesi - ispričala je Jelena Perčin u "Showu na kvadrat".

Pred kamerama je tada prvi put progovorila i o partneru Anti Geli, usponima i padovima, izazovima s kojima se glumci susreću. Odgovorila je na pitanja i o svojim bivšim supružnicima, koliko joj je bilo teško prolaziti kroz razvode, u kome pronalazi najveću utjehu te tko joj je danas rame za plakanje. "Ako razmišljaš o tome što je najbolje za razvoj tvog djeteta i neku njegovu psihičku stabilnost, to je da ima oba roditelja koji imaju pozitivnu sliku. Ne mogu zamisliti da ja svom djetetu kažem nešto loše ili krivo o ocu. Bilo je naravno i trenutaka kada sam bila i ljuta, ali nije mi palo na pamet. Druga stvar, ganjat neku pravdu, tko je bio u pravu, je li trebalo biti ovako ili je trebalo biti onako, je pitanje ega", među ostalim, ispričala je.

"Imala sam problem dok je trajao brak, dakle, brak je završio, taj problem više nemam", dodala je naša vrsna glumica bez zadrške. "Naravno da je bilo nekih povreda i nepravde, ali to moram riješiti sa sobom. Sigurno, i moji muževi imaju isto, u odnosu na mene da su osjećali - da im nešto nije bilo OK", objasnila je sugovornica.