U Big Brotheru se ljubila s Antonijom Blaće, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od očiju javnosti i ne izgleda ovako

Sanja Kvastek prije 18 godina bila je jedan od natjecateljica hrvatskog Big Brothera. Tada je imala 23 godine i svojim izgledom odudarala je od drugih kandidata. Imala je dječju frizuru i njegovala alternativni stil, zbog čega je zaokupila pažnju gledatelja.

Nakon što je show završio, neki natjecatelji su ostali vidljivi u javnom životu, dok su se drugi odlučili povući i voditi život daleko od kamera. Sanja je napisala zbrku erotske poezije, no nakon toga, s obzirom na to da nije baš aktivna na društvenim mrežama, potpuno je nestala iz fokusa javnosti.

- Do prije nekoliko mjeseci imala sam kratku kosu, pa su me još više prepoznavali, sada se znaju samo zagledati u mene - kazala je za Slobodnu Dalmaciju Sanja.

Foto: Facebook

Danas ima 41 godinu i magistrirala je povijest, no posao u struci je teško naći, a rad u školi joj nije predstavljao neki izazov. Još uvijek njeguje alternativni stil, no sada to radi smanjenim intenzitetom.

Zaposlena je u privatnoj tvrtki te se bavi prodajom i marketingom, a također je i jedna od začetnica mobilne aplikacije Drink&Pick na kojoj korisnici mogu upoznati nove prijatelje, ali i vidjeti listu aktualnih događanja u većim hrvatskim gradovima.

- Fokus u cijeloj priči je na interaktivnoj mapi i informacijama u realnom vremenu, što je izdvaja od drugih. Ciljana su nam skupina ljudi koji puno izlaze van, primarno mlađa generacija. Oni danas funkcioniraju po principu hoću sada, hoću odmah. Ne zanimaju ih najave i trodnevno dopisivanje s potencijalnim partnerom, nego ono što se ovog trenutka događa oko njih i kako da što prije stupe u komunikaciju ili s prijateljima ili s korisnicima koji im se sviđaju u svrhu dejtanja - izjavila je.

Sanja je sudjelovala u istoj sezoni u kojoj je bila i Antonija Blaće koja danas radi kao voditeljica. Mnogi se sjećaju kako su se voditeljica i magistrica povijesti poljubile u jacuzziju, te je to bila jedna od scena u showu o kojoj se dugo pričalo.

- Bila je to zabavna situacija. Imali smo feštu, popili, zezali se. Što sad. Bože moj... Ne gledam na to kao nešto čudno. Ne treba etiketirati ni osuđivati. Tolerancija prije svega - rekla je te dodala da je nakon showa izgubila kontakt s Blaće.