Više se ne skrivaju! Jelena Perčin pokazala kako uživa u romansi s našim poznatim glazbenikom

Glumica Jelena Perčin i poznati glazbenik Ante Gelo novi su zaljubljeni par na hrvatskoj javnoj sceni, a njihova veza sve više privlači pažnju javnosti. Iako su u početku svoju ljubav nastojali zadržati podalje od očiju znatiželjnih obožavatelja i medija, čini se da su sada spremni svoju sreću podijeliti sa svima. Prvo su objavili fotografije s izleta u Švedsku, a sada su na Isnatgramu pokazali i kako uživaju na moru. Posebno su oduševili fotografijom na kojoj zaljubljeno poziraju ispred impozantne pulske Arene, netom prije koncerta popularnog Gibonnija.

Glamurozna dodjela medijskih nagrada Večernjakova ruža postala je pozornica za najočekivaniju potvrdu romanse na hrvatskoj javnoj sceni. Upravo su ondje glumica Jelena Perčin i cijenjeni glazbenik Ante Gelo po prvi put prošetali crvenim tepihom kao par, stavivši tako točku na višemjesečna nagađanja o svojoj vezi. Put do ovog javnog priznanja bio je popločan diskretnim signalima i medijskim šuškanjima koja su započela još krajem 2023. godine, kada je par prvi put viđen zajedno u jednom splitskom klubu. Ipak, ključni trenutak koji je potvrdio sve glasine dogodio se na spektakularnom dočeku Nove godine u Jeleninom rodnom Dubrovniku. Kamere su ih tada uhvatile u trenutku čiste romantike – dok su s prozora na Stradunu promatrali koncert, par se prepustio strastima i izmijenio poljupce, nesvjesni da njihov intimni trenutak postaje "materijalni dokaz" romanse o kojoj je brujala cijela Hrvatska.

Foto: Instagram

Ova nova ljubavna priča dolazi nakon turbulentnih razdoblja u životima oba partnera, što joj daje dodatnu težinu. Jelena Perčin iza sebe ima dva braka. Prvi, s ugostiteljem Kristijanom Babićem, trajao je od 2008. do 2011. i u njemu je dobila kćer Lotu. Godine 2018. udala se za kolegu glumca Momčila Otaševića, kojeg je upoznala na snimanju serije, a zajedno su dobili kćer Mašu i sina Jakšu. Njihov razvod potvrđen je početkom 2023. godine. Glumica je u prošlosti često isticala kako svoj privatni život ne voli izlagati, smatrajući to neukusnim, no čini se da je sreća koju je pronašla uz Gelu promijenila njezine stavove i potaknula je da tu radost podijeli sa svima.

I Ante Gelo u vezu s Jelenom ulazi nakon značajnih životnih promjena. Ovaj talentirani skladatelj i gitarist godinama je uspješno čuvao svoju privatnost daleko od očiju javnosti. Poznato je da iza sebe ima brak u kojem je dobio troje djece, no o bivšoj supruzi i detaljima njihovog odnosa nikada nije javno govorio. Međutim, mediji su otkrili da se Gelo prije dvije godine u tajnosti razveo, a nedugo zatim njegovo je srce osvojila HRT-ova producentica Petra Topolovec. Njihova veza bila je toliko ozbiljna da su planirali vjenčanje na Korčuli u ljeto 2023., no do njega nikada nije došlo. Izvor blizak glazbeniku tada je otkrio kako se ljubav s Petrom dogodila iznenada i da Gelo "nije htio zavaravati ni suprugu ni sebe", već je želio biti iskren prema svima.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Jelena Perčin je krajem rujna prošle godine dala veliki intervju za Večernji list, koji je izazvao lavinu reakcija zbog njezine otvorenosti i iskrenosti o privatnom životu. – U trenutku kada su mediji dobili informaciju da smo se Momo i ja razveli, mi smo već godinu dana bili zapravo razvedeni. Tako da je sada već prošlo dvije godine otkad je svatko krenuo svojim putem. Svojoj djeci nikada nisam rekla: "Vaši mama i tata više se ne vole." To mi je grozno! Uvijek sam im objašnjavala da volim njihovog tatu, ali da više nismo zaljubljeni – otkrila je glumica o razvodu od bivšeg supruga, glumca Momčila Otaševića.

– Kompromis je apsolutno nužan, no postoje stvari na koje možeš i ne možeš pristati. Nažalost, u svoja dva braka u koja sam bila, nisam ušla s premisom da će se okončati. Koliko god to još u našem društvu djeluje kao: "Aha, ona ima dva braka iza sebe", vjerujem da bi puno žena na mom mjestu vrlo lako moglo imati po nekoliko brakova iza sebe. Njih možda neke okolnosti još drže u brakovima, a ja sam možda ipak malo hrabrija ili isključivija, kako god to žele protumačiti. Definitivno ni za čim ne žalim i ne bih promijenila nijednu svoju odluku – ni što sam se udala ni što sam se razvela – iskreno je kazala Jelena.