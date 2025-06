Preminuo glumac poznat po 'Spider-Manu', ali i brojnim drugim ulogama

Svijet filma oprostio se od još jedne legende. Jack Betts, svestrani glumac čije je lice desetljećima bilo prepoznatljivo na velikim i malim ekranima, preminuo je mirno u snu 19. lipnja u svom domu u Los Ososu u Kaliforniji. Vijest o smrti 96-godišnjeg veterana potvrdio je njegov nećak, Dean Sullivan, ostavljajući iza sebe bogatu ostavštinu koja obuhvaća sve od Shakespeareovih drama na Broadwayu do kultnih špageti vesterna i blockbustera o superherojima. Iako je njegova karijera bila ispunjena stotinama uloga, mlađim generacijama najviše je ostao u sjećanju kao Henry Balkan, nemilosrdni član uprave Oscorpa u filmu "Spider-Man" iz 2002. godine, dok ga se stariji filmofili sjećaju kao karizmatičnog revolveraša Hunta Powersa.

Njegova uloga u Raimijevom "Spider-Manu" možda je bila kratka, ali je bila ključna i pamtljiva. Kao Henry Balkan, predsjednik upravnog odbora, izgovorio je sudbonosne riječi upućene Normanu Osbornu, kojeg je glumio Willem Dafoe: "Odlaziš, Normane." Ta rečenica pokrenula je Osbornovu transformaciju u zastrašujućeg Zelenog Goblina, koji se kasnije brutalno osvećuje Balkanu i ostatku odbora tijekom napada na Times Squareu. Betts je svojom autoritativnom pojavom savršeno utjelovio korporativnu hladnoću koja je gurnula negativca preko ruba. Osim te uloge, pojavio se i u nizu drugih zapaženih filmova, uključujući "Pad" (Falling Down) s Michaelom Douglasom, kultnu komediju "U uredu" (Office Space) te čak i dva filma iz serijala o Batmanu, "Batman zauvijek" i "Batman i Robin", potvrđujući svoj status pouzdanog karakternog glumca u Hollywoodu.

Prije nego što je postao dio svijeta stripovskih adaptacija, Betts je izgradio impresivnu karijeru u Europi, postavši ikona špageti vesterna pod pseudonimom Hunt Powers. Njegova europska avantura započela je 1966. godine glavnom ulogom u filmu "Sugar Colt" redatelja Franca Giraldija. Kako je kasnije otkrio, ulogu je dobio blefirajući o svom jahačkom iskustvu. Taj je film označio početak niza od desetak vesterna u kojima je glumio glavne uloge, poput "Django i Sartana dolaze... Bliži se kraj" i "Puna šaka dolara". Zanimljivo je da je u to vrijeme u susjednom hotelu u Italiji boravio Clint Eastwood, koji je također snimao svoje legendarne vesterne. Betts se prisjetio kako su Eastwoodovi filmovi imali svjetsku distribuciju, uključujući Ameriku i Kanadu, dok su njegovi filmovi, unatoč popularnosti u Europi, zaobišli sjevernoameričko tržište. Izvan platna, Jack Betts vodio je ispunjen život, a jedno od najvažnijih poglavlja bilo je njegovo duboko prijateljstvo s glumicom Doris Roberts, zvijezdom serije "Svi vole Raymonda". Njihova veza bila je toliko bliska da je od 1988. godine pa sve do njezine smrti 2016. živio u stanu ispod njezine vile na Hollywood Hillsu. U intervjuima je njihovu vezu opisivao kao prijateljstvo "do samog kraja", ispunjeno "prekrasnim zajedničkim trenucima". Često su zajedno posjećivali holivudske događaje, a njihova profesionalna suradnja kulminirala je kada je Roberts režirala Bettsovu kazališnu predstavu "Screen Test: Take One", priču o sapunici. Naravno, Betts je gostovao i u jednoj epizodi serije "Svi vole Raymonda", gdje je glumio uz svoju najbolju prijateljicu.

Bettsova karijera započela je daleko od filmskih setova, na kazališnim daskama. Rođen u Jersey Cityju, preselio se u Miami kao dječak, gdje je nakon srednje škole upisao studij glume na Sveučilištu u Miamiju. Njegovu strast prema glumi navodno je potaknula izvedba Laurencea Oliviera u filmu "Orkanski visovi". Nakon preseljenja u New York, debitirao je na Broadwayu 1953. u adaptaciji Shakespeareovog "Richarda III.". Svoje je vještine usavršavao kao član prestižnog The Actors Studija. Njegova svestranost došla je do izražaja i kroz brojne uloge u dugovječnim američkim sapunicama, među kojima se ističu uloge dr. Kena Martina u "Općoj bolnici" (General Hospital) i dr. Ivana Kiplinga u seriji "Jedan život za živjeti" (One Life to Live).

Tijekom svoje karijere duge šest desetljeća, Jack Betts ostvario je više od stotinu uloga, a popis serija u kojima je gostovao uključuje neke od najvećih televizijskih hitova svih vremena. Pojavio se u serijama kao što su "Prijatelji", "Seinfeld", "Frasier", "Kojak", "Mentalist" i "Monk", uvijek ostavljajući dojam profesionalca koji svakoj ulozi, ma koliko maloj, pristupa s jednakom predanošću. Njegov posljednji zabilježeni nastup bio je u seriji "Good Trouble" 2019. godine. Nakon vijesti o njegovoj smrti, kazališna kuća Beverly Hills Playhouse, čiji je bio dugogodišnji član, odala mu je počast na društvenim mrežama. "Naš voljeni Jack Betts preminuo je mirno kod kuće. Postoje glumci koji mu pripisuju zasluge što nisu odustali zbog njegova ohrabrenja. Bili smo sretni što smo uživali u njegovom velikom duhu, strasti i istinskoj posvećenosti poslu", stoji u objavi koju prenosi Variety. Iza sebe je ostavio sestru Joan, koja će ove godine proslaviti 100. rođendan, nećaka Deana te nećakinje Lynee i Gail.