PONOSNI OTAC

FOTO Kako izgleda sin Enisa Bešlagića? Rijetko ga viđamo, a evo zašto privlači toliku pažnju

Foto: Instagram
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
27.01.2026.
u 08:00

Jedan od najomiljenijih regionalnih glumaca, Enis Bešlagić, godinama uspješno čuva privatnost svoje obitelji. Upravo zato rijetke obiteljske fotografije izazivaju veliku pažnju, a u središtu zanimanja javnosti prošle se godine našao njegov 18-godišnji sin Mak

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić jedno je od onih lica koje publika u cijeloj regiji obožava, a kao dodatna potvrda tome došla je i najnovija nominacija za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačko ostvarenje godine. I dok je svoj profesionalni život uvijek rado dijelio s javnošću, privatni, a osobito onaj svoje djece, dosljedno drži daleko od svjetla reflektora. U braku sa suprugom Sabinom ima dvoje djece, stariju kćer Asju i sina Maka, a upravo je Mak posljednjih mjeseci privukao interes medija i publike. Razlog tomu je jednostavan, izrastao je u stasitog mladića koji se rijetko pojavljuje u javnosti, pa svaka njegova fotografija postane vijest.

Povod za interes bila je jedna od rijetkih obiteljskih fotografija koju je u svibnju prošle godine na društvenim mrežama podijelila njihova bliska prijateljica, pjevačica Nina Badrić. Na fotografiji nasmijani Enis pozira sa suprugom Sabinom, kćeri Asjom i sinom Makom, a upravo je Makova pojava izazvala najviše reakcija. Mnogi su komentirali koliko je narastao i kako se pretvorio u ozbiljnog mladića, što je potaknulo lavinu pozitivnih komentara poput: - "Prelijepa obitelj Enisa, žena kao cura", "Divno vas je vidjeti skupa", "Lijepi ljudi, mladi, nasmijani" - samo su neke od reakcija.

Mak Bešlagić danas ima 18 godina i, prema onome što se može vidjeti na rijetkim fotografijama, stasit je i visok mladić koji fizički podsjeća na oca. Mediji i pratitelji često ističu njegov zreo i staložen izgled, što je prilično neuobičajeno za sina tako popularne javne osobe. Upravo ta njegova povučenost i odmjerenost, uz činjenicu da nema otvorene profile na društvenim mrežama, dodatno intrigira javnost.

Naša pjevačica objavila rijetku fotku obitelji Enisa Bešlagića, poseban odnos ima s njegovom kćeri
1/14

Ovakav odgoj nije slučajan, već je rezultat svjesne odluke Enisa i Sabine da svojoj djeci osiguraju odrastanje u normalnom i stabilnom okruženju, bez pritiska medijske buke. Glumac je više puta naglasio kako mu je najvažnije usaditi im prave vrijednosti i skromnost. Iako se trudi biti im prijatelj, svjestan je utjecaja okoline, zbog čega inzistira na privatnosti. U jednom se intervjuu našalio kako je jedva čekao da Mak naraste kako bi zajedno mogli igrati videoigru FIFA, no da ga sada "nervira" što sin stalno mora učiti. Ta simpatična anegdota najbolje oslikava trud oca da, unatoč slavi, održi normalnu obiteljsku dinamiku.

Ključne riječi
showbiz Nina Badrić obitelj sin glumac Enis Bešlagić

Želite prijaviti greške?

Pošalji

