VIDEO Ovakvu haljinu još niste vidjeli! Glumica razljutila obožavatelje: 'Neka vodi brigu o higijeni'

Holivudska zvijezda Emma Stone, poznata po svom besprijekornom stilu i zaraznom humoru, ponovno je oduševila modni svijet, ovoga puta na proslavi 50. godišnjice emisije 'Saturday Night Live'. Umjesto klasične elegancije, Emma je odabrala statement haljinu koja je savršeno spojila visoku modu i… grickalice!

Glumica se na crvenom tepihu pojavila u pratnji supruga Davea McCaryja, bivšeg scenarista SNL-a. Dok je McCary odabrao klasično crno odijelo, Emma je zasjala u jarko crvenoj, plisiranoj haljini s potpisom modne kuće Louis Vuitton. Haljina, dužine do poda, imala je halter ovratnik i dramatične, izbočene detalje na struku, podsjećajući na siluetu pannier. No, ono što je ovu kreaciju učinilo uistinu posebnom (i urnebesnom!) bili su džepovi – ispunjeni kokicama!

Emma nije samo napunila džepove haljine kokicama, već je nosila i klasičnu crveno-bijelu kutiju punu ove omiljene grickalice. Tijekom poziranja fotografima, glumica je s užitkom grickala kokice, kako iz kutije, tako i iz – haljine! Dio ovo omiljene kino-poslastice završio je na crnom tepihu na kojem su se zvijezde fotografirale.

Emmin "popcorn" look izazvao je lavinu pozitivnih, ali i negativnih komentara na društvenim mrežama. Naime, veći dio obožavatelja bio je oduševljen spojem visoke mode i praktičnosti (jer tko ne voli imati grickalice pri ruci?), no bilo je i komentara na račun 'neurednosti' same haljine. Neki od komentara uključuju: - "Bi li ispuštanje kokica svuda oko sebe trebalo biti slatko?", "Vodite brigu o higijeni u javnosti", "Zašto bi netko ovako osramotio sebe umjesto da nosi nešto otmjeno i predivno?", "Nadam se da se ovo neće pretvoriti u običaj", "U redu je, netko će već počistiti" - pisali su u komentarima objave na službenom Instagram profilu Voguea. Međutim, jasno je da je Emma uspjela spojiti camp estetiku s funkcionalnošću, a sve to s dozom šarma i humora koji su joj svojstveni.

Ovo nije prvi put da je Emma Stone povezana sa 'Saturday Night Live'. Ne samo da je njezin suprug Dave McCary bivši scenarist emisije, već je i Emma sama dio prestižnog 'Five-Timers Cluba', skupine zvijezda koje su barem pet puta vodile SNL. Pridruživši se klubu u prosincu 2023., Emma je postala i najmlađa članica ove elitne grupe. Njezin povratak na proslavu 50. godišnjice, i to u ovakvom izdanju, samo potvrđuje njenu ljubav prema showu i spremnost na zabavu.

Iako je Emmina haljina s kokicama ukrala svu pažnju, proslava 50. godišnjice SNL-a bila je prepuna zvijezda i glamura. Između ostalih, na crvenom tepihu su se pojavili i Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Kim Kardashian, Miley Cyrus i Jenna Ortega, svaka u svom prepoznatljivom stilu. Proslava je uključivala i nastupe glazbenih zvijezda, prisjećanje na legendarne skečeve i povratak brojnih ikoničnih članova glumačke postave.

