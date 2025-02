VIDEO Stanković reperu postavio pitanje o Thompsonu, on mu bezobrazno odgovorio

U jučerašnjoj emisiji Nedjeljom u 2, voditelj Aleksandar Stanković ugostio je 32-godišnjeg repera Hiljsona Mandelu. Jedno od pitanja koje mu je postavio odnosilo se na pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona, koja je u razdoblju od 8. do 15. veljače bila najslušanija u Hrvatskoj. Na drugom mjestu ljestvice našla se pjesma Anđeo, koju izvode Hiljson Mandela i Miach.

"Gledao sam malo Billboard ljestvicu, izgurao vas je s prvog mjesta Thompson. Jeste li mu zavidni?" upitao je Stanković.

Reper mu je zatim odgovorio: "Mislim da je ovo sad već drugi put u ovom intervjuu da u gomili pozitivnih stvari pokušavate izvući onu naizgled najnegativniju i onda je prezentirati tako da probate donekle malo obojiti neku vrstu narativa. Zašto ne bismo pričali o tome da smo osam tjedana bili prvi i na radijskoj i na Billboard ljestvici? Automatski kad me netko prestigao, ja bih trebao biti ljubomoran ili što?"

Na to je Stanković dodao: "Nemam pojma, pitam vas samo što osjećate. Nema nikakvog potkonteksta."

Hiljson je nastavio: "Pa ja se ne bih složio jer mislim da znam donekle vaš posao i mislim da je onako nekako malo donekle čak i bezobrazno jer, kao što su rekle kolegice u prilogu, mi smo stvarno napravili nešto ni iz čega i onda sad neki pokušaj da ja budem ljubomoran je, ne znam, uzaludan."

Voditelj mu je potom uzvratio: "Joj, vi iščitavate u mojim riječima ono čega nema. Normalno sam vas pitao što kažete za to što je čovjek došao na prvo mjesto umjesto vas, a vi konfabulirate kao da sam vas ne znam što pitao. Niste spremni na izravna pitanja, to je jedino što vam mogu reći, a za drugo sve je u vašoj glavi ili u mojoj glavi. To je to, nema dalje", zaključio je Aleksandar Stanković.

