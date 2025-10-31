Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
nova pjesma

VIDEO Macha Ravel iznenadila fanove za Halloween! Nakon viralne “Lutkice” stiže misteriozna “Pasegoni”

Foto: Goran Popovski
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
31.10.2025.
u 18:35

Riječ je o mističnom izdanju koje dolazi usred aktualne turneje “Lutkica”, u sklopu koje će održati i svoj najveći solo koncert do sada - 12. prosinca u zagrebačkom klubu Boogaloo

Jedna od najintrigantnijih figura nove regionalne alt-pop scene, Macha Ravel, za Noć vještica je s publikom podijelila glazbeno iznenađenje - novu pjesmu i videospot “Pasegoni”. Riječ je o mističnom izdanju koje dolazi usred aktualne turneje “Lutkica”, u sklopu koje će održati i svoj najveći solo koncert do sada - 12. prosinca u zagrebačkom klubu Boogaloo. “Pasegoni je nastala prije dvije godine i nisam imala u planu objaviti je. Pustila sam prvi demo svojoj producentici Endži koja me uvjerila da je obavezno moramo završiti. Krenule smo ispočetka, a proces je bio vrlo sličan stvaranju Lutkice – pjesma je jednostavno izašla iz nas. Pjesmu smo dodatno usavršili u suradnji s beogradskim producentom A.N.D.R.-om, koji joj je dao svoj osobni pečat, te smo dobili nešto potpuno unikatno”, objašnjava Macha Ravel.

Nova pjesma dolazi uz vizualno misteriozan spot koji u prepoznatljivom Machinom stilu spaja introspektivnost, emociju i simboliku. Želja joj je bila pronaći savršen balans između mističnosti i snage, i što opipljivije prenijeti emociju, a iz te perspektive objašnjava i simboliku zmija koje se pojavljuju u videospotu: “Nisam htjela prikazati odnos dominacije jedne snage (zmije) nada mnom, već sporazum između mene i nje – kao jedan ples, kao da smo ona i ja jedno. Htjela sam pokazati kako bi izgledala zmija da je ja, i kako bih izgledala ja da sam zmija. Zahvalna sam Goranu što je odmah razumio moju viziju i uspio da napravi jedan svijet oko mog osjećaja”.

Ideja o zmijama kao simbolu snage i preobražaja došla je gotovo slučajno, ali je prerasla u ključni element priče. “Znala sam da želim vizualno prikazati neku vrstu odnosa sa drugim živim bićem. Prva mi je ideja bila zmija, ali nisam znala gdje bih je mogla naći. U tom trenutku mi se javio David, osnivač udruženja za spašavanje reptila Basilisk iz Kragujevca, i ponudio da mi ustupi reptile za snimanje spota. Na setu sam se zaljubila u njegova dva pitona, Chi i Yuri. Zahvalna sam Davidu što je na tako neobičan način toliko doprinio spotu – i ponosna sam što sam imala priliku surađivati s mladim ljudima koji rade vrijedan posao spašavanja nezbrinutih i zlostavljanih životinja. Želim ohrabriti sve koji se bore da, na svoj način, mijenjaju svijet”, dodaje.

Videospot za “Pasegoni” snimljen je u pauzi između koncerata aktualne klupske turneje “Lutkica”, s kreativnim timom iz Beograda, predvođenim redateljem Goranom Popovskim, uz idejni i redateljski potpis Mache Ravel i producentice Endži Dolores. U radu na spotu sudjelovali su i Veljko Lalović (DOP), Višnja Vukajlović (set dizajn), Teodora Miodragović (set dizajn asistent), Milan Bauranov (MUA), Sunnoka (wig styling), Anja Knežević (styling), Danilo Pantović (editor) te Jana Milošević (asistent na setu). 

“Bilo je intenzivno i skoro neizvedivo vremenski, ali ekipa iz Beograda bila je toliko entuzijastična i talentirana da smo sve završili za svega par sati. Znala sam da želim iskoristiti trenutak nakon Lutkice i iznenaditi publiku još jednom novom pjesmom do kraja godine – upravo za Halloween” zaključuje.

Macha Ravel rođena je u Zagrebu, odrasla u Francuskoj, a zbog studija proteklih nekoliko godina živjela je i u Sarajevu. Kao jedinstvena autorica, izvođačica i glazbenica s lakoćom kombinira svoj multikulturalni identitet i suvremene trendove, a njeno novo poglavlje stvaralaštva prenosi autentične priče. Uz viralnu “Lutkicu”, ove godine istaknuo se i njen autorski singl “Ako smo isti”, a sada stiže i nova pjesma “Pasegoni”.  Svoj dosadašnji autorski rad, koji uključuje i pjesme iz poglavlja Muhe, uživo predstavlja u sklopu jesenske turneje “Lutkica”, kojom je već oduševila publiku u Beogradu, Nišu i Splitu. Turneja se nastavlja kroz Rijeku (14.11.), Novi Sad (4.12.), Zagreb (12.12.), Mostar (19.12.) i Sarajevo (20.12.), a upravo će zagrebački koncert biti njen prvi i najveći samostalni koncert do sada. Ulaznice za koncert u zagrebačkom klubu Boogaloo dostupne su u online prodaji putem sustava Entrio.

Ključne riječi
Macha Ravel showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

4
ISKRENA ISPOVIJEST USPJEŠNE GLUMICE

Arijana Čulina: Čovjek s kojim sam živjela petnaest godina bio je kvalitetan i ostavio je trag u mom životu

Legendarna splitska glumica, Arijana Čulina, 6. studenog najavljuje svoju autorsku predstavu "Kak'i smo, tak'i smo" u Dvorani Lora. Povodom ovog posebnog događaja, razgovarali smo s Arijanom koja je otvoreno podijelila svoja iskustva o poslovnim izazovima, iznimnim uspjesima, privatnim usponima i padovima te emocionalnim vrtuljcima kroz koje je prolazila u svom životu.

Učitaj još

Kupnja