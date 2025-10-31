VIDEO Macha Ravel iznenadila fanove za Halloween! Nakon viralne “Lutkice” stiže misteriozna “Pasegoni”

Jedna od najintrigantnijih figura nove regionalne alt-pop scene, Macha Ravel, za Noć vještica je s publikom podijelila glazbeno iznenađenje - novu pjesmu i videospot “Pasegoni”. Riječ je o mističnom izdanju koje dolazi usred aktualne turneje “Lutkica”, u sklopu koje će održati i svoj najveći solo koncert do sada - 12. prosinca u zagrebačkom klubu Boogaloo. “Pasegoni je nastala prije dvije godine i nisam imala u planu objaviti je. Pustila sam prvi demo svojoj producentici Endži koja me uvjerila da je obavezno moramo završiti. Krenule smo ispočetka, a proces je bio vrlo sličan stvaranju Lutkice – pjesma je jednostavno izašla iz nas. Pjesmu smo dodatno usavršili u suradnji s beogradskim producentom A.N.D.R.-om, koji joj je dao svoj osobni pečat, te smo dobili nešto potpuno unikatno”, objašnjava Macha Ravel.

Nova pjesma dolazi uz vizualno misteriozan spot koji u prepoznatljivom Machinom stilu spaja introspektivnost, emociju i simboliku. Želja joj je bila pronaći savršen balans između mističnosti i snage, i što opipljivije prenijeti emociju, a iz te perspektive objašnjava i simboliku zmija koje se pojavljuju u videospotu: “Nisam htjela prikazati odnos dominacije jedne snage (zmije) nada mnom, već sporazum između mene i nje – kao jedan ples, kao da smo ona i ja jedno. Htjela sam pokazati kako bi izgledala zmija da je ja, i kako bih izgledala ja da sam zmija. Zahvalna sam Goranu što je odmah razumio moju viziju i uspio da napravi jedan svijet oko mog osjećaja”.

Ideja o zmijama kao simbolu snage i preobražaja došla je gotovo slučajno, ali je prerasla u ključni element priče. “Znala sam da želim vizualno prikazati neku vrstu odnosa sa drugim živim bićem. Prva mi je ideja bila zmija, ali nisam znala gdje bih je mogla naći. U tom trenutku mi se javio David, osnivač udruženja za spašavanje reptila Basilisk iz Kragujevca, i ponudio da mi ustupi reptile za snimanje spota. Na setu sam se zaljubila u njegova dva pitona, Chi i Yuri. Zahvalna sam Davidu što je na tako neobičan način toliko doprinio spotu – i ponosna sam što sam imala priliku surađivati s mladim ljudima koji rade vrijedan posao spašavanja nezbrinutih i zlostavljanih životinja. Želim ohrabriti sve koji se bore da, na svoj način, mijenjaju svijet”, dodaje.

Videospot za “Pasegoni” snimljen je u pauzi između koncerata aktualne klupske turneje “Lutkica”, s kreativnim timom iz Beograda, predvođenim redateljem Goranom Popovskim, uz idejni i redateljski potpis Mache Ravel i producentice Endži Dolores. U radu na spotu sudjelovali su i Veljko Lalović (DOP), Višnja Vukajlović (set dizajn), Teodora Miodragović (set dizajn asistent), Milan Bauranov (MUA), Sunnoka (wig styling), Anja Knežević (styling), Danilo Pantović (editor) te Jana Milošević (asistent na setu).

“Bilo je intenzivno i skoro neizvedivo vremenski, ali ekipa iz Beograda bila je toliko entuzijastična i talentirana da smo sve završili za svega par sati. Znala sam da želim iskoristiti trenutak nakon Lutkice i iznenaditi publiku još jednom novom pjesmom do kraja godine – upravo za Halloween” zaključuje.

Macha Ravel rođena je u Zagrebu, odrasla u Francuskoj, a zbog studija proteklih nekoliko godina živjela je i u Sarajevu. Kao jedinstvena autorica, izvođačica i glazbenica s lakoćom kombinira svoj multikulturalni identitet i suvremene trendove, a njeno novo poglavlje stvaralaštva prenosi autentične priče. Uz viralnu “Lutkicu”, ove godine istaknuo se i njen autorski singl “Ako smo isti”, a sada stiže i nova pjesma “Pasegoni”. Svoj dosadašnji autorski rad, koji uključuje i pjesme iz poglavlja Muhe, uživo predstavlja u sklopu jesenske turneje “Lutkica”, kojom je već oduševila publiku u Beogradu, Nišu i Splitu. Turneja se nastavlja kroz Rijeku (14.11.), Novi Sad (4.12.), Zagreb (12.12.), Mostar (19.12.) i Sarajevo (20.12.), a upravo će zagrebački koncert biti njen prvi i najveći samostalni koncert do sada. Ulaznice za koncert u zagrebačkom klubu Boogaloo dostupne su u online prodaji putem sustava Entrio.