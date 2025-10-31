Naši Portali
SPREMAN ZA VRTIĆ

FOTO Maja Šuput oduševila pratitelje novim fotografijama Blooma: Moja najslađa bundeva

Varaždin: Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Špancirfestom
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
31.10.2025.
u 18:45

Moja najslađa bundeva je spremna za party u vrtiću - napisala je pjevačica uz sedam fotografija koje je objavila, a njezini pratitelji su bili oduševljeni Bloomovim outfitom

Maja Šuput u novoj objavi na Instagramu podijelila je nekoliko fotografija sa sinčićem Bloomom i pokazala je njegov outfit za proslavu noći vještica u vrtiću. - Moja najslađa bundeva je spremna za party u vrtiću - napisala je pjevačica uz sedam fotografija koje je objavila, a njezini pratitelji su bili oduševljeni Bloomovim outfitom i poručili su joj kako je presladak.  Posljednjih pola godine Šuput je punila medijske stupce ne samo svojim nastupima, nego i privatnim preokretima. U lipnju je objava da se razvodi od Nenada Tatarinova, s kojim je provela šest godina braka, iznenadio mnoge. No, kako pjevačica sama često naglašava, ostali su u prijateljskim odnosima zbog sina. 

"Život nas ponekad odvede na različite puteve. pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim. No i dalje živimo u obiteljskom ozračju. razvod je već neko vrijeme iza nas. Za nas je to prošlo-svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza - više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije- naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj- samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. s ljubavlju i osmijehom!", napisala je Maja u objavi u kojoj je otkrila da se zavodi. 

Njezin bivši suprug sada gradi karijeru kao agent za nekretnine, a Maja za to vrijeme ne progovara o novostima na ljubavnom planu iako mnogi vjeruju kako je sreću pronašla s Šimom Elezom kojeg su gledatelji RTL-a upoznali u showu "Gospodin Savršeni". On se pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari" i od tada su nerazdvojni. Često se pojavljuju zajedno u javnosti, ali ni Šime ni Maja još nisu potvrdili da su zajedno.
showbiz noć vještica Bloom Maja Šuput

