Veliki preokret u 'MasterChefu'! Iz zelenog tima ispala Ružica, a ušao ovaj kandidat

Večer ispunjena emocijama, adrenalinom i mirisom luka donijela je veliku promjenu u MasterChef kuhinji – povratak Josipa Barišića i oproštaj od Ružice Bašić. Zbog zdravstvenih razloga Ružica nije imala priliku sudjelovati u stres testu, a upravo je to bio presudan trenutak koji je označio kraj njezina MasterChef putovanja. „Izgleda da mi je iskočio disk, ne mogu stati na noge. To su bolovi da jedva dišem“, opisala je Ružica svoje stanje.

Nakon što su članovi zelenog tima izgubili u prethodnom izazovu, pred njima su se našle nominacije koje su odlučivale o njihovoj sudbini. Jurica i Otto, kojih su kolege nominirale, stali su rame uz rame, svjesni da ih čeka najteže kuhanje dosad. „Timski gledano, nisu najbolju odluku donijeli“, komentirala je Renata, dodajući da su Otto i Jurica „najjači igrači u timu“ te da bi zelenima bilo teško bez jednog od njih. „Naravno da smo konkurencija – ne bismo bili chef i suchef da nismo konkurencija“, kazao je Otto komentirajući to što su vodili tim, a tim ih je na kraju i nominirao za stres test.

U trenutku kada se činilo da će odluka biti između njih dvojice, chef Stjepan Vukadin objavio je neočekivano iznenađenje – kuhanju se pridružio izazivač Josip Barišić. Mladi kuhar, koji u bootcampu nije uspio izboriti stalno mjesto, sada je dobio priliku dokazati da mu bijela pregača ipak pripada.

Tema kuhanja bila je luk – skromna, ali ključna baza kontinentalne kuhinje. Zadatak kuhanja bio je složiti jelo od pet vrsta luka i pet različitih elemenata – ulja od zelenog dijela mladog luka, kreme od poriluka, rolice od ragua od četiri vrste luka s lješnjacima punjene u poriluk, panirane i pohane, s ukiseljenom ljutikom i čipsom od ljubičastog luka na vrhu. Na tanjurima su se tako susreli jednostavnost i tehnika.

FOTO Oženio se miljenik publike iz MasterChefa! Njegova teška životna priča dirnula je sve

Josip je iskoristio priliku i svojim jelom izborio ulazak u MasterChef kuhinju. „Ne mogu vjerovati da sam uspio izboriti svoje mjesto i da sam napokon ušao u MasterChef vilu“, kazao je sretno. Otto je dobio najviše pohvala od žirija, dok je Jurici rečeno da će se njegovo MasterChef putovanje ipak nastaviti. „Ja i luk smo kao dva brata. Volim kupovati luk“, našalio se Otto, koji je zadržao hladnu glavu i najčišću radnu jedinicu. Marijeva profesorica Marina Kapuđija, koja je u MasterChef došla kao gošća, posebno je pohvalila njegov rad: „Izdvojila bih Otta.“ Upravo je on donio pred žiri najbolji tanjur i dobio najviše ocjene.

Na kraju, nitko od trojice kuhara nije napustio kuhinju, ali odluka je bila jasna – zbog zdravstvenih poteškoća Ružica završava svoje sudjelovanje. Time je zatvoreno jedno poglavlje, a natjecanje ulazi u novu fazu u kojoj se napetost samo povećava. „Čast mi je što sam uopće došao ovdje, borit ću se do kraja“, poručio je Otto, dok su ostali kandidati svjesni da slijede još neizvjesniji trenuci.