Gabrijela Žalac udala se već s 20, rodila u istoj godini, a muž je zbog nje vrijeđao novinare

Bivša HDZ-ova ministrica regionalnog razvoja i EU fondova, 46-godišnja Gabrijela Žalac zatražila je od Županijskog suda u Vukovaru odgodu izvršenja zatvorske kazne za koju je osuđena. Naime, danas je, 6. listopada za Večernji list tu informaciju potvrdio glasnogovornik suda Goran Miličević koji je kazao kako je Gabrijela zatražila odgodu na 30 dana h og neodgodivih poslovnih obaveza. Otkriveno je za naš medij kako je Žalac svoju molbu poslala prošlog petka i da sada sud ima tri dana da odgovori na njezinu molbu.

Ako se prisjetimo, prije desetak dana sklopila je treću nagodbu i dobila čak drugu zatvorsku kaznu u trajanju od sedam mjeseci. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) teretio je Žalac da je novcem iz EU fondova plaćala svoje privatne troškove, među kojima su bili i troškovi njezina rođendana. Rođendan je slavila početkom veljače 2019. godine, a račun u restoranu Šarm u Heinzelovoj ulici u Zagrebu iznosio je 23.750 tadašnjih kuna, kako su mediji izvještavali. Tako je naša bivša ministrica trebala u državni proračun uplatiti sveukupno 9700 eura. Osim toga, u lipnju se pisalo o nekadašnjoj Plenkovićevoj ministrici kako joj je Županijski sud izrekao zatvorsku kaznu na dvije godine, nakon što je prihvaćena nagodba između Gabrijele i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) koji ju je optužio u aferi Software.

Prema toj nagodbi, Gabrijela Žalac je priznala sve ono što joj EPPO optužnicom stavlja na teret, a terete je za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem. Prije no što je nagodba sklopljena, Gabrijela Žalac je u proračun uplatila 200.000 eura na ime djelomične naknade štete. No EPPO je priopćio da ta uplata ne isključuje pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete po principu solidarne odgovornosti. EPPO Gabrijelu Žalac i njezine suoptuženike tereti za trgovanje utjecajem i zloporabe položaja prilikom nabave programa PLUR i SPUR tijekom 2017. i 2018. Tim aktivnostima je, tvrdi EPPO, proračun EU oštećen za najmanje milijun eura, a proračun RH za najmanje 300.000 eura, pisao je ranije Večernji list.

S obzirom na to kako je riječ o informacijama od javnog interesa, u fokus je ponovno došao i privatni život osuđene bivše ministrice. Rođena 1979. godine, za supruga Marija Žalca udala se već s 20 godina, a upoznali su se još u srednjoškolskim danima. Iste godine rodila je i njihovo prvo dijete. Kasnije je rodila još dvoje djece, s 25 i 29 godina. Dok je gradila političku karijeru, koja je zahtijevala čest boravak u Zagrebu, njezina obitelj - suprug Mario i djeca - većinu su vremena provodili u obiteljskoj kući u Vinkovcima. Kao mlada majka, uspjela je diplomirati ekonomiju 2002. godine, a njezin strelovit politički uspon započeo je ulaskom u HDZ 2007. godine.

Njezin suprug, Mario Žalac, vlasnik je automehaničarskog obrta "Žaki" u Vinkovcima i uglavnom se držao podalje od očiju javnosti, sve do uhićenja njegove supruge. Taj je događaj očito bio prevelik šok za njega, pa je svoje emocije iskalio na predstavnicima medija. Vidno potresen i izrevoltiran, Mario Žalac je vrijeđao novinare i snimatelje koji su se okupili ispred njihove obiteljske kuće kako bi izvještavali o uhićenju. Njegov ispad nije prošao nezapaženo, a Hrvatsko novinarsko društvo (HND) odmah je reagiralo i zatražilo reakciju nadležnih institucija zbog neprimjerenog ponašanja i prijetnji.

Podsjetimo, afera "Softver" nije jedina mrlja u karijeri Gabrijele Žalac. Njezino ime postalo je sinonim za kontroverze i istrage. Bila je obuhvaćena i USKOK-ovom istragom u aferi "Vjetroelektrane", gdje se s bivšom državnom tajnicom i bivšom HDZ-ovom gradonačelnicom Knina Josipom Pleslić, ex Rimac našla pod sumnjom da je koristila svoj utjecaj kako bi osigurala HBOR-ov kredit za projekt Krš-Pađene. Javnost su posebno šokirale objavljene SMS poruke koje je izmjenjivala s Rimac, danas Pleslić, a iz kojih se saznalo da ju je tražila da njezinu bratu sredi polaganje državnog ispita. Zbog poticanja na trgovanje utjecajem u tom slučaju, kasnije je i uvjetno osuđena.

Mandat u Vladi bio joj je obilježen i drugim skandalima koji su punili medijske stupce. Loše razdoblje za nju započelo je još u ožujku 2019. godine kada je u rodnim Vinkovcima, vozeći bez važeće vozačke dozvole koja joj je istekla tri godine ranije, naletjela na djevojčicu i teško je ozlijedila. Iako se u suzama obratila javnosti i premijeru ponudila mandat na raspolaganje, Plenković njezinu ostavku nije prihvatio, uz obrazloženje da se takva nesreća može svakome dogoditi. Ubrzo nakon toga, izbila je i afera s luksuznim Mercedesom koji se nalazio u dvorištu njezine obiteljske kuće, a bio je registriran na rent-a-car tvrtku. Žalac se pravdala da su automobil unajmili njezini roditelji, no njezina su se objašnjenja mijenjala, što je dodatno narušilo njezin kredibilitet. Ubrzo nakon toga, smijenjena je tijekom rekonstrukcije Vlade.