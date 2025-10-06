FOTO Nećete vjerovati kakvu je tortu Maja Šuput poklonila Šimi za rođendan! Skinula ga i priredila show

Naša najpopularnija glazbenica, Maja Šuput na Instagramu je objavila zanimljive fotografije s proslave rođendana Šime Eleza - odnedavno poznatog javnosti po sudjelovanju u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni". Osim toga, javnosti je još poznatiji po druženju s našom glazbenicom te sudjelovanju u njezinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari".

Mjesecima se već nagađalo jesu li postali par, nakon što se Maja razvela od supruga Nenada Tatarinova, a čini se, kako ovaj dvojac svakako odlično zabavlja javnost svojim druženjem. Nedavno je Šime proslavio i svoj 27. rođendan, čime se i Maja pohvalila na Instagramu. Ono što mu je poklonila, malo koga je ostavilo ravnodušnim. Naime, poklonila mu je tortu s njegovim likom, ispred bazena i njegovim golim torzom. U prvom planu su Šimine dlake na prsima i ispod pazuha, a one su također, povećane crnom bojom. "Dlake powered by Donje Ogorje", piše ispod fotografije na torti.

Nakon toga, Maja je pozirala s tortom, a Šime je pored nje skinuo majicu i pokazao svoja prsa. "Kad slavimo, slavimo sa stilom... Rođendanski party od Šime", napisala je ispod niza fotografija. Ispod objave nizale su se reakcije publike: "Šime nije mogao ni sanjati da će biti poznat preko Maje", "Ali narukvica Tatarinova je još tu", "Ma zna se da nisu zajedno, da nisu par. Ovo je samo da je viralno, da se o tome priča, da budu još poznatiji nego što jesu", "Meni je baš drago zbog ovo dvoje", "Ma Šime ti najbolje stoji", "19 godina razlike, nije li puno? Samo pitam evo", "Jako smiješno je to sve", "Predivni su", samo su neki od zanimljivih komentara ispod objave.

Podsjetimo, posljednjih mjeseci dosta se šuška o njegovoj romansi s Majom Šuput. Priča o njihovoj romansi počela se razvijati nakon što se Šime pojavio u Majinom spotu "Nisam ja za male stvari". Njihova suradnja bila je iznimno uspješna, a Maja nije krila svoje oduševljenje Šiminim izgledom i karizmom. Kako je istaknula, Šime se savršeno uklopio u vizualni koncept spota, a njihova kemija bila je očigledna i pred kamerom. Unatoč visokim temperaturama tijekom snimanja, Šime je pokazao profesionalizam i izdržljivost, snimajući scene u bazenu pod žarkim suncem. Iako je bilo izazovno, oboje su prošli kroz teške uvjete bez posljedica. Maja je naglasila kako je Šimina energija i karakter ono što je posebno cijenila, ističući da je rad s njim bio pravo zadovoljstvo. Ubrzo nakon toga par je snimljen u zagrljaju na jahti.

Osim toga, Maja Šuput nedavno je gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu "Show na kvadrat". Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je samo nekoliko dana prije gostovanja kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Također, u nastavku možete i pogledati cijeli podcast s Majom Šuput, a ekskluzivno nam je otkrila i pokoji detalj njezina novog početka – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi, o čemu više možete doznati u našoj emisiji na YouTubeu.