Vedran Ćorluka podijelio preslatku fotografiju sinčića u dresu Joška Gvardiola: 'Stoper'

Bivši hrvatski reprezentativac i aktualni pomoćnik izbornika Zlatka Dalića Vedran Ćorluka na društvenim mrežama ponekad objavi neke obiteljske fotografije, a tako je bilo i ovoga puta. Naime, Vedran je na svojem Instagram storyju objavio fotografiju sinčića Viktora koji šeta terasom kafića u dresu Joška Gvardiola.

- Stoper –napisao je Ćorluka uz fotografiju preslatkog dječaka te dodao emotikone smiješka, srca i zastave.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Gvardiol je na prošlom Svjetskom prvenstvu opravdao titulu Ćorlukinog nasljednika u hrvatskoj reprezentaciji te je postao jedan od miljenika navijača. Čini se kako se njegova igra izrazito svidjela i Vedranovom sinu te s guštom nosi njegov dres.

Dodajmo da je Ćorluka u braku s pjevačicom i poduzetnicom Frankom Batelić od 2018. godine. Upoznali su se šest godina prije toga na ljetovanju na Zrću. Dežurni dušobrižnici tada su bili uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu.

Dodajmo da par, uz sina Viktora, ima i kćerkicu Gretu.

