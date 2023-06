Američka redateljica zaljubljena je u Hrvatsku i u Trogiru je priredila veliko svadbeno slavlje

Producenticu i redateljicu Ashley Colburn, koja je nagrađena i Emmyjem upoznali smo zahvaljujući dokumentarcima koje je snimila o Lijepoj našoj. U našu zemlju se toliko zaljubila da je kupila i kuću u Istri i Hrvatska joj je drugi dom i zato nije iznenadila njezina odluka kako će nakon vjenčanja u Americi, imati i vjenčanje u Hrvatskoj.

- Hrvatska, uvijek ćeš biti moj dom. Ovdje ćete vidjeti gomilu fotografija od posljednja dva tjedna koje ranije nisam stigla objaviti jer sam bila prezauzeta kao turistički vodič! Blagoslovljeni smo što je naših 36 prijatelja i članova obitelji doputovalo u Hrvatsku kako bi proveli tjedan dana s nama krstareći obalom i istražujući Hrvatsku na našu prvu godišnjicu braka. Posljednja noć na brodu bila je proslava sa svim mojim hrvatskim prijateljima i zabava koju nikada nećemo zaboraviti! - napisala je Ashley i podijelila nekoliko fotografija na Instagramu sa svadbenog slavlja u Trogiru. - Na vjenčanju u Kaliforniji imala sam dvije djeveruše iz Hrvatske, ali nisu mogli doći svi moji hrvatski prijatelji pa sada organiziramo party u Trogiru kojem se jako veselim. Htjela sam i da naše obitelji iskuse pravo ovdašnje vjenčanje i upoznaju Hrvatsku - ispričala je za Story.

Nakon što se prošle godine u Kaliforniji udala za svog partnera Marca s kojim je romansu započela tijekom pandemije kada se iz Hrvatske vratila obitelji u Ameriku.

- Kada je počela pandemija, iznenada sam se vratila u Kaliforniju prije zatvaranja granica, a netom prije toga za mojeg je oca počeo raditi jedan novi veterinar. Upoznali smo se brzo nakon mog povratka i započeli svoju ‘COVID romansu’. Marc i ja smo zajedno već gotovo godinu dana i početak je bio zanimljiv jer više nije moguće ići na spojeve kao prije pandemije. Puno smo kampirali, zajedno smo kuhali, boravili u prirodi... Nisu to bili tipični spojevi, no to je dobro jer doista dobro upoznate drugu osobu - ispričala je Ashley prije godinu dana kako se rodila njezina romansa. Otkrila nam je u jednom intervju i kako se rodila njezina povezanost s Istrom.

- Osjetila sam posebnu povezanost s Istrom. Teško je to objasniti. Osjetim mir i olakšanje kad vozim kroz tunel Učka jer znam da sam doma – rekla nam je tada Ashley i dodala je tada da je proteklih 10 godina života u Hrvatskoj primijetila neke promjene. Primjerice, prvo joj je bilo jako teško naći hranu koja nije hrvatska. - Navikla sam svaki tjedan jesti meksičku, tajlandsku, talijansku ili indijsku hranu pa mi je bilo čudno vidjeti kako se Hrvati svakog dana vesele pršutu i siru. No, sad sam se navikla na hrvatsku hranu i nedostaje mi kada sam u Americi. Također, život je ovdje drukčiji nego u Americi. Mi smo odrasli uz shvaćanje da je uspjeh najvažniji. No, u Hrvatskoj sam naučila što je najvažnije. Zbog ljudi sam se tako zaljubila u vašu zemlju. Nisam bogata, a ovdje se osjećam kao milijunašica. Jako mi nedostaje moja obitelj, no zahvaljujući modernim tehnologijama i tome da vole putovati, vidimo se često i dijelimo divne trenutke – kazala je Ashley tada.

