VEČERNJAKOVA DOMOVNICA 2026. Ovo su nominirani kandidati u kategoriji "Glazba" - glasujte za svoje favorite

S današnjim danom, u subotu, 24. siječnja, započinjemo predstavljanje kandidata u 20. Izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine (Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026.) kojeg zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin.

Predstavljanje počinjemo s kategorijom „Glazba“ koja svake godine pokazuje koliko su hrvatski glazbenici prepoznati i cijenjeni diljem svijeta, od Europe do Australije i Kanade. Svojim radom i uspjehom, oni ne samo da osvježavaju glazbenu scenu, već i promoviraju Hrvatsku u svijetu. Ove godine, među brojnim prijedlozima koji su pristigli na adresu redakcija Fenix-magazina i Večernjeg lista, izdvojili smo deset imena koji su prošli filter nominacija žirija Izbora.

Iz Njemačke su nominirani Alen Tarabarić, Valentin Antičević, Anna Sophie Boban i Moreno Vukojević, iz Austrije Ante Beko i Feri Fellinger, iz Kanade Daniella Pavicic, iz Francuske Ivica Yannick Rendulić, iz Australije Tomislav “Tom” Pandžić te iz SAD-a Miljenko “Mili” Matijević.

U nastavku pročitajte samo kratak opus svega što su postigli, glasujte za one koji su vam favoriti i dovedite ih bliže nagradi Domovnica 2026. Glasovati možete na linku OVDJE

Alen Tarabarić – glazbenik, Njemačka

Alen Tarabarić hrvatski je pjevač i glazbeni producent rođen u Splitu. Danas živi u Münchenu. Glazbom se bavi od mladosti, a široj publici postao je poznat tijekom 1990-ih godina nastupima na brojnim glazbenim festivalima u Hrvatskoj, među kojima se posebno ističe Splitski festival. Njegov glazbeni izraz prepoznatljiv je po snažnim emocijama, ljubavi, domoljubnoj tematici i mediteranskom ugođaju, a publika ga pamti po pjesmama poput „Bog je svjedok moje ljubavi“, „Rodna Dalmacijo“ i „A sad plači Mare“. Organizirao je prvi Hrvatski dječji festival u Njemačkoj 1991. godine uz podršku tadašnje konzulice u Stuttgartu Zdenke Babić, na kojem su nastupali Thompson, Delfini i Zdenka Eržišnik, Na njegovim ranim albumima surađivao je s istaknutim imenima hrvatske glazbene scene, među kojima su Tomislav Mrduljaš, Remi Kazinoti, Zdenko Runjić, Joško Banov, Nenad Ninčević, Stipica Kalogjera, Hrvoje Hegedušić, Željko Šparmajer, Siniša Vuco, danas surađuje i s Borisom Krivecom. U Njemačkoj nastavlja glazbenu karijeru te se sve više posvećuje i glazbenoj produkciji. Pjeva na hrvatskom, njemačkom, engleskom i talijanskom jeziku te surađuje s brojnim domaćim i inozemnim glazbenicima. Dobitnik je nagrade „Tomislav Ivčić“ za najdomoljubniju pjesmu. Tijekom karijere snimio je oko sedamdesetak pjesama u studijima u Hrvatskoj, Njemačkoj i Italiji. Među novijim singlovima izdvajaju se „Proklela si me“, „Amadea“, „Ti si svjetlo“, „Čuvam ceste tvoje“ i „Tajna pred pogledima“.

Daniella Pavicic, glazbenica, Kanada

Daniella Pavičić, poznata kao Daniella je hrvatsko-kanadska pjevačica i tekstopisac, odrastala u Torontu. Njezina karijera započela je 2008. godine kada je singl „Every Word“ (u suradnji s Ercolom) dosegnuo prvo mjesto Billboardove Dance Airplay ljestvice. Pjesma je ostala na toj listi 46 tjedana, a 2009. godine SOCAN joj je dodijelio nagradu za pjesmu broj 1. „Every Word“ je bila i najpopularnija pjesma godine na BPM XM Satellite radiju, a dva tjedna zaredom bila je broj 1 na UK Upfront Club Chartu. Daniella je zajedno s Alexanderom Perlsom napisala melodiju i tekst, uz glazbu Ercole, a službeni video spot emitiran je na BPM TV-u u Kanadi i MTV Danceu u UK. Daniella je odrasla u Mississaugi, predgrađu Toronta, gdje je pohađajući katoličku školu razvijala talent kroz zborsko pjevanje i nastupe, a svladala je klavir, tamburu te plesala u hrvatskom folkloru, ali i moderni ples. Nastupala je na televizijskim glazbenim festivalima u Neumu i Šibeniku uz istaknute hrvatske izvođače poput Tereze Kesovije, Severine i Thompsona. Prije pjesme „Every Word“, Daniella je 2007. koautorica singla „Summerfish“ (Leonid Rudenko), koji je uz podršku velikih DJ-eva poput Tiësta postao hit i dobio titulu pjesme godine na BPM XM radiju. „Every Word“ je također nominirana za najbolji HiNRG track godine na Winter Music Conferenceu u Miamiju. Daniella danas, kao majka dviju djevojčica, i dalje stvara glazbu, balansirajući kreativnost i obiteljski život.

Ivica Yannick Rendulić – glazbenik, Francuska

Ivica Yannick Rendulić, umjetničkog imena Yvan del Sol, je kompozitor već 55 godina. Svestrani je umjetnik koji već četiri desetljeća živi i djeluje u francuskom gradu Perpignanu. Njegovo stvaralačko putovanje započinje davne 1971. godine, kada s tek deset godina ulazi u svijet glazbe koji će obilježiti cijeli njegov život. Autor je ili suautor između 600 i 700 glazbenih ideja, a u samoprodukciji je objavio čak 19 glazbenih izdanja dostupnih na Spotifyju i drugim online platformama. Bio je nominiran za Večernjakovu Domovnicu 2021. godine, a šira publika pamti i njegovu pjesmu „Suzana“, izdanu 1983. za potrebe Radio Zagreba. Yvan del Sol je istinski multitalent: svira više instrumenata, od 1988. koristi računalnu glazbenu produkciju (MAO), aranžira, piše, interpretira, glumi i imitira. Kao likovni umjetnik, između 1982. i 2013. godine nacrtao je i prodao više od 15.000 portreta diljem Mediterana i Pariza, a od 2003. predaje likovnu umjetnost. Zanimljivo, 2007. godine kao sportaš bio je po uspjehu treći tenisač u svojoj dobnoj kategoriji u regiji Pyrénées-Orientales. U siječnju izlazi njegovo jubilarno 20. izdanje – singl „Alone Against All“, autobiografska glazbena refleksija puta samotnog stvaratelja. Trenutno radi i na autobiografskoj knjizi koja uskoro izlazi, zaokružujući njegov bogat i nekonvencionalan umjetnički život.

Valentin Antičević – pjevač, Njemačka

Valentin Antičević iz Münchena, rođen 1996. godine u Kiseljaku kraj Sarajeva, pjevač je čiji životni put nosi snažnu poruku borbe, vjere i pobjede ljubavi. Još u ranom djetinjstvu suočio se sa zloćudnom bolešću, a godine liječenja, neizvjesnosti i bolnica obilježile su njegovo odrastanje. Uz bezuvjetnu podršku obitelji i veliku vjeru, borba je dobivena, a glazba je postala njegovo utočište i snaga. Školovao se u Kiseljaku, završivši Srednju medicinsku školu s odličnim uspjehom, vođen željom da pomaže drugima. U potrazi za boljim životom odlazi u Njemačku, gdje od najtežih poslova dolazi do rada u klinici. Danas radi na odjelu intenzivne njege i obnaša funkciju voditelja tima, a u München je doveo i svoje roditelje. Godine 2024. prijavljuje se u show Superstar, gdje otvoreno dijeli svoju životnu priču i osvaja publiku iskrenošću. Iako ima blage govorne poteškoće, dok pjeva – pjeva snažno i besprijekorno. Godine 2025. započinje suradnju s Hit Factoryjem iz Zagreba i objavljuje autobiografsku pjesmu „Život me je kaznio“, nakon koje slijedi „Sklonište od tuge“. Trenutno najavljuje novu pjesmu posvećenu majci i svim majkama svijeta.

Tomislav “Tom” Pandžić – glazbenik, Australija

Tomislav “Tom” Pandžić je hrvatsko-australski DJ, glazbeni producent i vizionar elektroničke glazbe, najpoznatiji kao osnivač i direktor Balance Music te pokretač Balance Croatia festivala. Već više od 25 godina je ključna figura progressive i melodic house scene, tako oblikujući zvučni identitet žanra kroz izdavaštvo, mix kompilacije i globalne evente. Rođen i odrastao u Australiji u obitelji hrvatskih iseljenika, Tom je od samih početaka karijere posvećen stvaranju glazbe i izgradnji zajednice. Iz skromnih početaka u Melbourneu, zajedno s partnerima, osnovao je Balance Music — label koji je postao jedan od najvažnijih nositelja underground elektroničke glazbe. Kroz kultne Balance Series mix kompilacije, koje su uključivale legende kao što su Hernán Cattáneo, Nick Warren, Danny Tenaglia i Guy J, Tom je pomogao definirati i dokumentirati evoluciju progressive housea, stvarajući izdanje za izdanjem koje su postala referentna točka u žanru. U 2025. godini, svoju viziju dovodi u pun krug pokretanjem Balance Croatia, boutique festivala u Tisnom na jadranskoj obali. Festival okuplja više od 50 svjetski priznatih umjetnika, raspoređenih na tri stagea, uz boat partyje i program koji privlači oko 5.000 ljubitelja glazbe iz cijelog svijeta. Balance Croatia je postao kulturni događaj i jedan od najsnažnijih festivala u progresivnoj sceni, s line-upom koji mnogi opisuju kao najizvanredniji u povijesti žanra. Tom je poznat po svojoj skromnosti i želji da ostane izvan reflektora. Njegova duboka ljubav prema glazbi, hrvatsko podrijetlo i posvećenost kvaliteti stvorili su bezvremenski utjecaj na globalnu progressive house zajednicu.

Anna Sophie Boban – glazbenica, Njemačka

Anna Sophie Boban je hrvatsko-njemačka glazbenica i autorica, rođena 1995. u Grafelfingu, Bavarska, a većinu djetinjstva provela je u Slavoniji. Glazbeno obrazovanje započela je sa četiri godine, prvo je svirala na klaviru, a kasnije se usavršavala kao solo pjevačica. Završila je osnovnu i srednju glazbenu školu, a potom je studirala teologiju i glumu, što joj je dodatno oblikovalo umjetnički izričaj. Kroz karijeru je izgradila prepoznatljiv glazbeni stil i autorstvo, objavivši niz singlova i videospotova, među kojima su „Lucky Charm“, „El fuego de Eslavonia“, „Rosa, Rosita“ i „Glorija“. U svojim projektima često sudjeluje i kao tekstopisac te aktivno doprinosi produkciji i kreativnoj viziji spotova. Anna Sophie je prepoznata i po angažmanu u humanitarnim i kulturnim inicijativama, često povezanima s vjerskom zajednicom i obrazovanjem. Mediji o njezinoj glazbi često pišu kako je rieč o spoju emotivnosti i energije, a nastupi su joj odraz predanosti, profesionalnosti i autentičnosti. Ona sama ističe kako u svojim pjesma nastoji povezati osobno iskustvo sa svakodnevnim i svjetskim temama, što joj, čini se, i uspijeva.

Ante Beko – glazbenik, Austrija

Anto Matković-Grgić (Anto Beko) rođen je u Sokolinama kod Kotor-Varoša u Bosni i Hercegovini. Nakon izbijanja rata 1992. godine s obitelji se nastanio u Velikoj kod Slavonske Požege, gdje je 1998. započeo glazbenu karijeru uz rad u građevini. Publika ga je prepoznala po emotivnim, domoljubnim i vjerskim pjesmama koje odražavaju njegov životni put i ljubav prema Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prvi album snimio je 2004. godine, a nakon toga su uslijedili albumi 2006. i 2010. Od 2010. do danas objavljuje niz singlova koji su osvojili publiku diljem domovine i hrvatskog iseljeništva. Među njegovim prepoznatljivim pjesmama su „Dvije domovine“, emotivna oda životu između dviju zemalja, potom i „Igraj, Hrvatska“, navijačka himna posvećena hrvatskim sportašima, te „Naše Boje“, pjesma o domovini, vjeri i identitetu koju vole brojni hrvatski iseljenici. Anto je živio i radio u Njemačkoj i Austriji, a bio je i ponosni pripadnik Hrvatske vojske, a prošle godine je nastupio pred oko 5.000 ljudi u povodu 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maestral u kraljevskom gradu Jajcu (BiH). Danas živi u Knittelfeldu u Austriji s obitelji, suprugom i dvjema kćerima, uz koje nastavlja stvarati glazbu punu emocija i poruka o korijenima, vjeri i domoljublju.

Moreno Vukojević – glazbenik, Njemačke

Moreno Vukojević rođen je u Slavonskom Brodu, a od 2016. godine živi i radi u Njemačkoj. Glazbom se bavi od ranog djetinjstva, s izvedbama počinje već s deset godina, dok s dvanaest godina započinje pisati vlastite tekstove. Prve autorske pjesme objavljuje 2012. godine na YouTubeu. Od samih početaka jasno je znao kojim putem želi ići te se, bez obzira na druge životne opcije, uvijek vraćao glazbi kao svom glavnom pozivu. Godina 2023. predstavlja veliku prekretnicu u njegovoj karijeri. Na prijavu mlađe sestre nastupa u televizijskom showu Superstar, gdje ostavlja snažan i zapažen dojam. Posebno mu je, kaže, značila reakcija televizijske ekipe iza kamera – profesionalaca koji su radili s brojnim izvođačima, a u Morenu prepoznali autentičnost i neuobičajenu umjetničku energiju. Moreno je freestyle izvođač koji pjesme stvara u trenutku, bez prethodnog pisanja ili pripreme rijetku vještinu za koju, kako sam ističe, vjeruje da je „ili imaš ili nemaš“. Nakon nastupa u showu objavljuje pjesmu „Alal vera“ na XM Music YouTube kanalu, koja u kratkom roku prelazi pola milijuna pregleda i potvrđuje njegov snažan utjecaj. Slijede nove pjesme, među kojima se ističe „Uragan“, kao i niz iskrenih, životnih tema koje su oblikovale njegov umjetnički izraz. Okušao se i u komercijalnijem zvuku pjesmom „Loši“, za koju najavljuje i remake, dok njegova glazbena raznovrsnost posebno dolazi do izražaja u pjesmi „Zadnja ostala“, u kojoj spaja rap s modernim, komercijalnim refrenom, zadržavajući pritom duh „old schoola“ u suvremenom glazbenom izrazu.

Feri Fellinger – glazbenik, Austrija

Feri Fellinger rođen je 1961. u malom hrvatsko-sridnjogradišćanskom selu Gerištof (Kroatische Geresdorf). Još kao dječak pokazao je izniman glazbeni talent, što ga je odvelo u Beč, gdje je završio Muzičku gimnaziju Neustiftgasse, a potom studirao kompoziciju, zvučnu tehniku i klavir na Muzičkoj visokoj školi u Beču. Godine 1978. osnovao je glazbeni sastav Pax, zajedno s Bertijem Kuzmićem, Franjom Kröpflom i Francijem Jambrićem. Pax je započeo kao grupa za crkvene mise i priredbe u Gerištofu, a kasnije se profilirao u zabavni sastav koji je ostavio prepoznatljiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni u Gradišću i Beču, ali i izvan granica Europe, sve do Kanade i SAD-a. S grupom je snimio niz nosača zvuka – od kazeta i LP-ploča do CD-a. Posebno je značajan uspjeh iz 1987., kada je Pax s kompozicijom “Stara ljubav” osvojio Internacionalni festival hrvatske pjesme u Torontu. Uz glazbu, Feri Fellinger je i istaknuti zborovođa: vodi mušku klapu Staro vino i gerištofsku tamburašku grupu Zelenjaki, a 35 godina je bio kantor i orguljaš u Malom Borištofu. Njegova predanost glazbenoj tradiciji vidljiva je i u radu s dječjim zborom KUGE, za koji je 2001./2002. producirana snimka Bernharda Fibicha u njegovim aranžmanima. Kao poduzetnik uspješno vodi „Klavierhaus Förstl“ u centru Beča. Feri je cijenjen kao savjetnik i podrška brojnim hrvatskim glazbenim sastavima, te je kroz svoj rad i angažman postao istaknuta figura glazbenog života hrvatske zajednice u Gradišću i Beču.

Miljenko “Mili” Matijević – glazbenik, SAD

Miljenko “Mili” Matijević rođen je u Zagrebu. Još dok je bio dijete s bratom je ostao u rodnom gradu, a 1970. obitelj se preselila u SAD, prvo u Scarsdale, New York, a potom u Greenwich, Connecticut. Već kao dječak pjeva u crkvenom zboru, no ključni trenutak dolazi sa 11 godina kada otkriva Led Zeppelin. Sa 13 godina osniva band “TeaZer”, a dvije godine kasnije svira u pop/new wave grupi “The Mission”, što mu donosi vrijedno iskustvo. Nakon susreta s producentom Donom Storeom, priključuje se grupi koja će postati “Steelheart”. Unatoč četiri izvrsna demo snimka, diskografske kuće ih ignoriraju, no Mili ne odustaje. Sa 16 godina odlazi u Los Angeles, gdje ga menadžer Stan potpisuje za MCA Universal. “Steelheart” postaje hit preko noći, a pjesma “She’s Gone” do danas bilježi 96 milijuna pregleda i postaje najpopularnija karaoke pjesma u Koreji. Mili je prvi međunarodni pjevač koji nastupa u emisiji “Kralj maskiranih pjevača”, nastupa na stadionima i piše glazbu za TV serije. Posebno je ponosan na 2010. godinu kada ga Ray Manzarek i Robbie Krieger iz originalne postave The Doors pozivaju na audiciju. Nakon mjesec dana učenja 30 pjesama, kreće turneja, a s Kriegerom piše i nove skladbe te ostaje do danas njihov prijatelj. To je veliki uspjeh nakon teške nesreće 1992. u Denver Areni, kada mu je rasvjetna greda pala na glavu, slomila čeljust i nanijela ozbiljne ozljede. Mili se godinama oporavlja, ali se vraća jači nego ikad. Bio je vokal u filmu “Rock Star” (2001), a film “Trust in Love” dobio je naziv po njegovoj pjesmi posvećenoj miru u svijetu. Nedavno je nastupio u Los Angelesu uz posebnog gosta Robbyja Kriegera i snimio novu verziju pjesme “I Will Never Let You Go (Angel Eye)” u duetu sa svojom kćerkom Stevi Ann Matijević, vizualnom umjetnicom. Mili Matijević u međuvremenu je postao i promotor Visokog učilišta Aspira.