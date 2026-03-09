FOTO Marin Ivanović Stoka nakon vijesti o razvodu objavio fotku s najvažnijom osobom: 'Moj dragi i ja blondić'

Reper Marin Ivanović Stoka, 44-godišnji pionir hrvatske hip-hop scene, na društvenoj mreži Instagram podijelio je jedan intiman i nostalgičan trenutak iz najranijeg djetinjstva, otkrivši time svoju nježniju stranu. Naime, na objavljenoj fotografiji vidimo malenog dječaka Marina i njegova oca. Cijela scena podsjeća na idiličan obiteljski izlet iz osamdesetih godina: od prepoznatljive sklopive stolice za kampiranje i crvenog Yuga u pozadini do brdovitog krajolika koji zaokružuje prizor. Stoka je uz fotografiju napisao jednostavan, ali emotivan opis: "Moj dragi, mladi tatek i ja blondić".

Podsjetimo, iako je posljednje dvije godine gradskim kuloarima kružila priča o nevoljama u bračnom raju Marina Ivanovića Stoke i njegove supruge Jasne Saletović, tek u studenom prošle godine u emisiji "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stanković priznao je kako se razveo. U opuštenom razgovoru, Stoka je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o drogama, javnim nastupima te želji da podigne svijest i upozori druge da odaberu pravi put. Istaknuo je kako je, uz pomoć vjere, uspio pronaći izlaz iz svojih problema i transformirati svoj život. Naime, Stoka je otkrio da se posvetio vjeri, crkvi i Bogu te redovito sudjeluje u duhovnim svjedočanstvima, jer je upravo vjeru pronašao kao ključni element koji mu je pomogao da se oslobodi ovisnosti. U emisiji je priznao kako mu je bilo lakše "navući se" na vjeru nego na drogu, napominjući da nikada nije probao heroin, ali da su ga najviše privlačile droge poput ekstazija, metamfetamina.

Tijekom razgovora, Stoka se dotaknuo i još jednog važnog problema – ovisnosti o pornografiji. Naglasio je kako je važno podizati svijest o tome da mladi ljudi nauče pravu komunikaciju i da ne razvijaju svoju seksualnost u izolaciji, bez razumijevanja kako pristupiti partneru i izgraditi zdrav odnos. Također, Stoka je priznao da se razveo od supruge Jasne. "Razveo sam se", rekao je iskreno u emisiji. Prije dvije godine, u razgovoru za Gloriju, spomenuo je da su imali problema u braku, no tada je istaknuo da jedna svađa ne znači nužno kraj veze. Na kraju su ipak oboje odlučili krenuti različitim putevima. Marin i Jasna upoznali su se 2017. nakon njegova izlaska iz komune, a godinu nakon izrekli su sudbonosno ‘da‘ u zagrebačkoj crkvi sv. Franje na Kaptolu, okruženi najbližim članovima obitelji.

Gledatelji emisije izrazili su veliko zadovoljstvo odabirom gosta. Stoka je, uoči gostovanja, na društvenim mrežama poručio: "Ja sam pokušao biti iskren i vjerodostojan. Potrebni ste mi! Molite vi za mene, ja ću moliti za vas." Njegove riječi naišle su na pozitivan odjek, a ispod posljednjih objava na Facebooku nizali su se komentari. Jedna gledateljica podsjetila je na njegovu autorsku monodramu Stara škola kreka – iz tame u svjetlo, koju izvodi diljem Hrvatske, te istaknula: "Gledala sam predstavu u Rijeci, sala je bila prepuna. Kapa do poda, izborio se lavovski za svoj život." Druga gledateljica pohvalila je izbor gosta, poručivši: "Opa, ugodno iznenađenje, bravo za odabir gosta." Stoka je svoju karijeru započeo još devedesetih godina kao istaknuti član popularnog kolektiva Blackout, koji se okupljao na kultnom Radiju 101, koji je nažalost sada ugašen. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja liječenja i boravaka u komuni, njegov povratak na scenu i osobna transformacija predstavljaju jednu od najinspirativnijih priča na domaćoj glazbenoj i javnoj sceni. Mediji su prepoznali važnost davanja prostora ovakvim temama, a Stanković je pohvaljen za izbor Stoke kao gosta, jer je umjesto uobičajenih političkih prepucavanja odlučio posvetiti medijski prostor nečemu mnogo važnijem - razgovoru o osobnim borbama i životnim promjenama.