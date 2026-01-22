Naši Portali
20. IZDANJE

VEČERNJAKOVA DOMOVNICA 2026.: Najpopularniji izbor hrvatskog iseljeništva otvara 'online' glasovanje

Večernjakova domovnica
večernjakova domovnica 2025
VL
Autor
Marijana Dokoza
22.01.2026.
u 20:00

Danas, u četvrtak, 22. siječnja, počinje glasovanje u 20. Izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine (Kroatischer Heimatpreis - Domovnica 2026.). Ovaj prestižni izbor, u organizaciji Večernjeg lista i Fenix-magazina, već punih 20 godina prepoznaje, ističe i nagrađuje najuspješnije i najpopularnije Hrvate koji žive i djeluju izvan domovine.

Način glasovanja

Glasovanje se odvija u tri kruga. U prvom krugu, koji započinje danas, 22. siječnja, čitatelji mogu glasovati za sve nominirane kandidate kojih je ukupno 75 i koji su raspoređeni po kategorijama.

Pozivamo vas da se uključite u glasovanje i pružite podršku svojim kandidatima na njihovom putu do pobjede. Svaki glas može biti presudan, stoga sudjelujte u odabiru najuspješnijih i najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu, glasujte online i pomozite svojim favoritima da osvoje prestižnu nagradu Domovnica 2026..

KATEGORIJA SPORT

Najpopularniji sportaš/sportašica

Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac

KATEGORIJA GLAZBA

KATEGORIJA GLUMA

KATEGORIJA SPEKTAKLI / SHOWBIZZ

KATEGORIJA UDRUGE / DOGAĐAJ GODINE

Najuspješnije hrvatske udruge

Događaj godine

Večernjakova domovnica

Zagreb: Sandro Silajdžić, Hrvat kojeg je deportirao ICE
SLUČAJ HRVATA IZ AMERIKE

VIDEO Konzulati ne mogu ništa protiv Trumpa, deportirane Hrvate tretirat će kao beskućnike

Ukupno osam i pol mjeseci Sandro Silajdžić iz zatvora se borio za svoje pravo na život u SAD-u, jedinoj zemlji koju zaista poznaje. Sudac je bio nemilosrdan: zbog uvjetne kazne koju je 2007. godine imao kao maloljetnik, zbog posjedovanja marihuane, oduzeti su mu svi dokumenti i deportiran je u Hrvatsku. Njegov primjer otkrio je nevjerojatnu rupu u sustavu, koju naša država pokušava premostiti

