VEČERNJAKOVA DOMOVNICA 2026.: Najpopularniji izbor hrvatskog iseljeništva otvara 'online' glasovanje

Danas, u četvrtak, 22. siječnja, počinje glasovanje u 20. Izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine (Kroatischer Heimatpreis - Domovnica 2026.). Ovaj prestižni izbor, u organizaciji Večernjeg lista i Fenix-magazina, već punih 20 godina prepoznaje, ističe i nagrađuje najuspješnije i najpopularnije Hrvate koji žive i djeluju izvan domovine.
Način glasovanja
Glasovanje se odvija u tri kruga. U prvom krugu, koji započinje danas, 22. siječnja, čitatelji mogu glasovati za sve nominirane kandidate kojih je ukupno 75 i koji su raspoređeni po kategorijama.
Pozivamo vas da se uključite u glasovanje i pružite podršku svojim kandidatima na njihovom putu do pobjede. Svaki glas može biti presudan, stoga sudjelujte u odabiru najuspješnijih i najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu, glasujte online i pomozite svojim favoritima da osvoje prestižnu nagradu Domovnica 2026..
KATEGORIJA SPORT
Najpopularniji sportaš/sportašica
Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac
KATEGORIJA GLAZBA
KATEGORIJA GLUMA
KATEGORIJA SPEKTAKLI / SHOWBIZZ
KATEGORIJA UDRUGE / DOGAĐAJ GODINE
Najuspješnije hrvatske udruge
Događaj godine