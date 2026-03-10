Naši Portali
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Knoll odgovorila kritičarima: 'Odbila sam sve prečace koji bi uprljali moj moral'

10.03.2026.
Najpoznatija hrvatska navijačica, Ivana Knoll, obratila se svojim pratiteljima i kritičarima. U snažnoj objavi otkrila je kako je sama izgradila svoju glazbenu karijeru, odbila nemoralne ponude i poručila svima koji su sumnjali u nju da sada živi svoj san

Ivana Knoll, koja na svjetskoj glazbenoj sceni nastupa pod imenom Knolldoll, na Međunarodni dan žena objavila je na svom Instagram profilu video koji sažima njezin karijerni put. Objava započinje kadrovima s tribina Svjetskog prvenstva koji su je proslavili diljem svijeta, a zatim se transformira u snimke iz glazbenog studija i s njezinih DJ nastupa pred brojnom publikom. Ovim vizualnim narativom, Knoll je poslala jasnu poruku o svojoj evoluciji od viralne senzacije do etablirane glazbenice.

U opisu objave, Knoll je bez zadrške opisala svoj put. "Ja sam Knolldoll, DJ i producentica koja je cijelu svoju karijeru izgradila potpuno sama", započela je, dodajući kako je sama učila producirati i miksati glazbu. Naglasila je kako nema menadžera ni agenta, već sama dogovara nastupe i potpisuje ugovore s izdavačkim kućama. Posebno se osvrnula na kritičare koji su joj govorili da neće uspjeti zbog svog izgleda. "E pa, hvala vam, idioti. Upravo se spremam dogovoriti svoj najveći nastup ikad, a vi me gledajte kako sam sto posto autentična, živim svoj život iz snova, odijevam se kako želim i puštam glazbu koju želim", napisala je.

Otvoreno je progovorila i o ponudama koje je odbila kako bi sačuvala vlastiti integritet. "Odbila sam milijune dolara da otvorim OnlyFans. Odbila sam svakog muškarca koji me htio kontrolirati i financirati. Odbila sam sve prečace koji bi uprljali moj moral", istaknula je u objavi. Svoju poruku zaključila je podsjetnikom na svoje korijene i inspiracijom za druge: "Zauvijek zahvalna! Ova djevojka koja je odrasla u Čapljini uspijeva, pa tako možete i vi!"

Ova objava dolazi u trenutku kada njezina glazbena karijera doživljava značajan uzlet. Nakon što je svjetsku slavu stekla kao "najzgodnija navijačica" na svjetskim prvenstvima u nogometu 2018. i 2022. godine, Ivana se posljednjih godina posvetila glazbi. Njezin prijelaz u svijet techna kulminirao je nedavnom objavom pjesme "Kill The Vibe", a njezini nastupi na velikim pozornicama, uključujući one u Dubaiju i na festivalu Ultra Europe, potvrđuju ozbiljnost njezinih ambicija. S više od tri zarez dva milijuna pratitelja na Instagramu i nadolazećom turnejom po Sjedinjenim Američkim Državama, Knoll dokazuje da je njezina popularnost prerasla sportske tribine. Upravo ta tranzicija čini njezinu poruku o samostalnosti i ustrajnosti još snažnijom. Kao i obično, objava je izazvala lavinu komentara. Brojni obožavatelji su pružili podršku porukama poput "Sjajno, rasturaš" i "Idemooooo".
