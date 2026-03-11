Drama na Chavonu! Žuti slavili u napetoj završnici, Roko Bačelić osvojio osobni imunitet

Nadmetanje na rijeci Chavon donijelo je uzbudljiv rasplet i dramatičan završetak posljednjeg izazova u Survivoru. Plemena su se borila za nagradu koja je uključivala sendvič i krumpiriće, a igra na poligonu bila je neizvjesna do samoga kraja. U dinamičnom završetku pobjeda je pripala žutom plemenu, koje je slavilo rezultatom 5:4.

Nakon uživanja u nagradi uslijedila je igra za osobni imunitet. Natjecatelji su morali balansirati lopticama na postolju, a najduže je izdržao Roko Bačelić. „Ako se mene pita, svi smo sigurni, djelujemo kao tim. Nebitno je treba li ovo više meni ili nekome drugome. Moja ekipa i ja ćemo se potruditi da nam ova ogrlica ne treba. Da ne vjerujem u pobjede ne bih bio ovdje“, rekao je Roko nakon pobjede.

U zelenom timu osobni imunitet osvojio je Stefan Ostojić, koji je najavio svoju odluku o nominaciji jednog člana zelenog zima u eliminacijsku bitku, riječima: „Vodit ću se logikom najslabije karike, odnosno tko je donosio najmanje bodova“.

Po povratku u kamp, Vanesa Sivić u dogovoru s Ivanom Krslovićem odlučila je žutom plemenu otkriti tajnu nagradu koju su njih dvoje dobili pobijedivši u igri protiv novih članova zelenog tima. „Ovo je pismo koje smo Vanesa i ja dobili“, pokazao im je Ivan. „Saznali smo koja je prava vrijednost osvojenog totema. Misteriozni totem koji smo dobili pobijedivši u igri možemo iskoristiti na dva načina. Jedan je da na jednom od sljedećih plemenskih vijeća totem iskoristimo kao dodatan glas. Drugi je način da preotmemo jednu nagradu koju je osvojilo suprotno pleme“, objasnila im je Vanesa napomenuvši da predlaže da svi glasaju za nagradu koju bi preuzeli od zelenih. „Zeleni, čuvajte se jer žuti dolaze nabrijaniji nego ikad i nema predaje“, rekao je Ian Regvar. U narednim epizodama vidjet ćemo i koju će to nagradu žuti tim preoteti zelenom, stoga ne propustite nove uzbudljive epizode Survivora.