GOSPODIN SAVRŠENI

Kandidatkinja iskreno Karlu: 'Pred kamerama si druga osoba. Kao da vodim poslovni sastanak'

10.03.2026.
u 22:00

Tvrdi da se njegova energija mijenja čim snimanje krene i da tada nestaje opuštena verzija njega koju ona ponekad vidi izvan reflektora

U showu "Gospodin Savršeni" jedna djevojka Karlu otvoreno zamjera ponašanje pred kamerama: "Kad se upale kamere, imam osjećaj kao da vodim poslovni sastanak s tobom. Nisam navikla na to." Tvrdi da se njegova energija mijenja čim snimanje krene i da tada nestaje opuštena verzija njega koju ona ponekad vidi izvan reflektora. Zbog toga se osjeća nesigurno, pa čak i kao da ispada naivna pred gledateljima. U iskrenom trenutku priznaje: "Vjerujem ti devedeset posto." Ali onih deset posto ostavlja prostor sumnji - osobito kad čuje komentare drugih djevojaka.

Podsjetimo, napeta atmosfera u vili dosegnula je novi vrhunac. Dok su neki uživali u opuštanju, dvije djevojke nisu mogle prestati s prepirkama, što je izazvalo pravu dramu. Jedna je optužila drugu za nepristojne komentare, dok je druga uzvratila oštro, govoreći da je vrijeme da se prestanu širiti "seljačke šale". "Ti od mene bježiš kako te ja ne bih zasjenila. Svoje seljačke šale ostavi za svoje selo", izjavila je jedna, dok je druga tvrdila da takav jezik nije primjeren dostojanstvenoj ženi.

U vili Gospodina Savršenog krenuo je idući ciklus natjecanja, a djevojke je dočekala promjena kojoj se nisu nadale – mijenjale su svoje timove i sele se u nove vile! Ta promjena se nekima sviđa, dok je druge dame nikako ne odobravaju. Pravila igre su se promijenila i djevojke na svakom koraku komentiraju novonastalu situaciju. „Sviđa mi se što smo dobile ovu priliku“, zahvalne su neke. „Jako puno promjena u jako malo vremena i malo sam zbunjena“, dodaje druga dama. Veliki tulum na bazenu mogao bi otkriti nove simpatije i iznenađujuće iskrice. Uz sunce, kupanje i koktele, pojedine dame neće moći skinuti pogled s Karla i Petra, a past će i prvi zagrljaji. Jedna djevojka neće moći sakriti da je brzo zaboravila Karla i spremna je potpuno se posvetiti Petru.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
1/18

„Znam da sam mu zanimljiva jer i na cocktail-partyjima očima traži mene. Shvatila sam to, i druge cure su shvatile. Mislim da je samo čekao priliku da može razgovarati sa mnom“, poručit će. „Ne bih rekla očajnički, ali dosta je skretala pažnju na sebe“, komentirat će suparnice ovaj razvoj situacije. Ipak, jedna će djevojka određene situacije protumačiti kao provokacije i pokazati svoju ljutnju te napustiti party. Što se krije iza svega? Dan će završiti zajedničkom večerom od koje će svatko probati izvući najbolje za sebe i izboriti se za pažnju.

„Vidim da je prazan stolac pored njega i ja ću tu sjesti. Možda neki dodiri ispod stola...“ poručuje jedna samouvjerena kandidatkinja. „Čudna atmosfera... Totalno neprirodna situacija. Sjedimo, gledamo tko će prvi i kako će krenuti taj razgovor“, dodaje druga. Petar i Karlo naći će se na pravom ispitivanju, a neka će pitanja biti itekako škakljiva. Koje će djevojke dobiti neočekivanu priliku za razgovor nasamo? A kad emocije ponesu, i djevojke se neće suzdržavati od međusobnog kritiziranja. Jedna kandidatkinja posebno je na tapeti ostalih.

VEČERA ZA 5

Opet niske ocjene! Olga osvojila samo 55 bodova: 'U kuhinji izgleda neiskusno, bojala se kako će to ispasti'

Ukrajinka Olga otvorila je drugi dan ovotjedne 'Večere za 5'. Ekipi je predstavila svoj atraktivni jelovnik - predjelo naziva 'Venecijanski festival', glavno jelo koje je nazvala 'Aljaška avantura' te desert 'Francuski poljubac', a za večeru je osvojila 55 bodova! Vladimir je ponovno udijelio svega četiri boda za jela te šesticu za atmosferu! Od Lučana i Gordane dobila je osmice za jelo, a Sebastian joj je udijelio dvije sedmice

TV KRITIKA:

Žena vraća muža u trgovinu kao neispravan proizvod: Radnja je to serije koja koristi apsurd kako bi progovorila o stvarnim temama

Još jedan neobičan, ali vrlo kreativan marketinški potez dolazi s Pickboxa, koji je seriju “Rika” odlučio predstaviti kampanjom #BuketPriča, a koja tijekom ožujka donosi priče inspirirane ženskim iskustvima, baš kao i sama serija. Riječ je o antologijskom formatu u kojem svaka epizoda donosi novu priču i novu junakinju, a inspirirana je zbirkom kratkih priča irske spisateljice Cecilije Ahern

