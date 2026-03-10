Chuck Norris slavi 86. rođendan: Evo koji mu je najdraži vic i kako je nastao kult nepobjedivosti

Čovjek čije suze liječe rak, samo što on nikad ne plače. Čovjek koji ne radi sklekove, nego gura Zemlju prema dolje. Danas, 10. ožujka 2026. godine, Carlos Ray "Chuck" Norris, glumac, majstor borilačkih vještina i besmrtni internetski fenomen, slavi svoj 86. rođendan. Iako je duboko u devetom desetljeću, mit o njegovoj snazi i nepobjedivosti jači je no ikad, a vicevi o njemu postali su dio globalne pop kulture.

Malo tko zna da je ikona muškosti i snage u djetinjstvu bio sramežljiv, ne osobito atletski građen i povučen dječak. Rođen u Oklahomi, Norris je odrastao u siromaštvu, a prekretnica u njegovu životu dogodila se 1958. godine kada se pridružio Američkom ratnom zrakoplovstvu. Tijekom službe u Južnoj Koreji, gdje je radio kao zrakoplovni policajac, njegovi kolege počeli su ga zvati "Chuck". Ondje je, gotovo slučajno, otkrio svijet borilačkih vještina, počevši trenirati Tang Soo Do. Ta ga je disciplina potpuno transformirala, dajući mu samopouzdanje koje mu je nedostajalo i utirući put za karijeru koja će ga učiniti svjetskom zvijezdom.

Po povratku u Sjedinjene Države, Norris je nastavio s usavršavanjem, a njegova predanost rezultirala je osvajanjem titule svjetskog prvaka u karateu u srednjoj kategoriji šest uzastopnih godina, od 1968. do 1974. godine. Otvorio je lanac karate škola, a među njegovim učenicima našle su se brojne slavne osobe, uključujući Priscillu Presley, Boba Barkera te glumca Stevea McQueena. Upravo je McQueen, prepoznavši Norrisovu karizmu, bio ključna figura koja ga je nagovorila da se ozbiljnije posveti glumi. Ubrzo je Norris osnovao i vlastitu borilačku vještinu, Chun Kuk Do (danas poznatu kao Chuck Norris System), koja spaja elemente različitih stilova i naglašava osobni razvoj i kodeks časti.

Njegov proboj na veliko platno dogodio se ulogom koja je i danas legendarna. U filmu Na zmajevu putu iz 1972. godine, Norris se u rimskom Koloseumu suprotstavio jedinom čovjeku koji ga je na filmu uspio poraziti, velikom Bruceu Leeju. Ta epska borba postala je jedna od najslavnijih u povijesti kinematografije i lansirala je Norrisa u svijet akcijskih junaka. Tijekom osamdesetih zacementirao je svoj status ulogama u filmovima poput Nestali u akciji, koje je posvetio svom mlađem bratu Wielandu, poginulom u Vijetnamskom ratu. Ipak, vrhunac slave i globalnu prepoznatljivost donijela mu je uloga Cordella Walkera u kultnoj seriji Walker, teksaški rendžer, koja se emitirala od 1993. do 2001. godine i postala televizijski klasik.

No, prava besmrtnost stigla je s mjesta s kojeg se najmanje nadao. Oko 2005. godine internetom se počeo širiti fenomen poznat kao "Chuck Norris Facts", zbirka satiričnih i apsurdno preuveličanih "činjenica" o njegovoj snazi, vještinama i muškosti. One su ga pretvorile u mitsko biće, figuru koja prkosi zakonima fizike i logike. Iako nije imao nikakve veze s njihovim nastankom, Norris je šale prihvatio s velikim smislom za humor, shvativši da su mu donijele novu generaciju obožavatelja. Često ih je i sam citirao, a jedna od njih čak je završila u filmu Plaćenici 2, kada je ispričao vic: "Chucka Norrisa je jednom ugrizla kobra. Nakon pet dana nesnosnih bolova, kobra je uginula."

Izbor najpoznatijih viceva koji su ga učinili legendom gotovo je neiscrpan. Među najpopularnijima su svakako: "Kad babaroga ide spavati, svaku večer provjeri je li Chuck Norris u ormaru", "Chuck Norris je brojao do beskonačnosti. Dvaput", "Chuck Norris ne spava. On čeka" i "Ispod brade Chucka Norrisa nema brade, samo još jedna šaka". Na pitanje koji mu je najdraži, Norris je u nekoliko navrata istaknuo onaj koji kaže da su ga htjeli isklesati na planini Rushmore, ali granit nije bio dovoljno tvrd za njegovu bradu. Humor na stranu, ove su "činjenice" postale kulturni fenomen koji slavi arhetip nepobjedivog heroja kakvog je Norris desetljećima utjelovljivao na ekranu.

Iako je najpoznatiji po svojim ulogama i vicevima, Norrisov život obilježen je i dubokom predanošću humanitarnom radu. Godine 1990. osnovao je zakladu Kickstart Kids, koja kroz borilačke vještine pomaže djeci iz rizičnih skupina da izgrade samopouzdanje, disciplinu i poštovanje. Program je dosad pomogao desecima tisuća djece. Također je dugogodišnji zagovornik i podupiratelj američkih vojnih veterana, a njegova kršćanska vjera igra središnju ulogu u njegovu životu. I u 86. godini ne odustaje od vježbanja, redovito objavljujući snimke iz teretane i pokazujući da je i dalje u zavidnoj formi. Chuck Norris je tako uspio ostvariti ono što rijetkima polazi za rukom: postao je stvarni prvak, filmska zvijezda i na kraju, zahvaljujući humoru obožavatelja, vječni mit koji ne poznaje granice.