Tony Cetinski nakon otkazanog koncerta otkrio: 'Teško da ću više tamo ići, prijete meni i obitelji'

Nakon što je otkazao koncert u novosadskoj dvorani SPENS, Tony Cetinski se više nije oglašavao na svom profilu, no sada je na Facebooku otkrio kako su mu zbog toga prijetili smrću. Komentar Cetinskog na svojoj je stranici objavio pisac domoljubnih pjesama Marin Medak.

“Sve u redu Marin Medak i dragi ljudi. Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo kročiti nakon svega. Prijetnje smrću meni i obitelji ću samo marljivo skupljati i prijavljivati nadležnima. Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih ni nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno”, napisao je Cetinski.

Podsjetimo, Cetinski je prvo u subotu na društvenim mrežama mišljenje oko toga treba li nastupiti u dvorani koja je nakon pada Vukovara služila kao prihvatni centar za branitelje i civile, i u kojoj su, otkriveno je, oni bili i zlostavljani. Onda je u nedjelju otkazao koncert samo nekoliko sati prije nastupa. "Odluka je pala! Nakon sto sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumjeti a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno – iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila: prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio. Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno. Hvala svima na razumijevanju", napisao je na Facebooku.

Reakcije su, očekivano, bile podijeljene. Dok su jedni apelirali da glazba treba spajati ljude i da se koncert treba održati, poput obožavateljice iz Zadra koja mu je poručila: „Ne radimo podjele, muzika nas spaja“, drugi su smatrali da je poštovanje prema žrtvama na prvom mjestu. „Jednostavno, biraš poštovanje prema stradalima ili...“, glasio je jedan od komentara. Bilo je i razočaranih Novosađana koji su ustvrdili da takvih događaja u SPENS-u nikada nije bilo te su izrazili nezadovoljstvo pjevačevom objavom.