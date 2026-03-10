Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA FACEBOOKU

Tony Cetinski nakon otkazanog koncerta otkrio: 'Teško da ću više tamo ići, prijete meni i obitelji'

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
Foto: Dusan Milenkovic
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
10.03.2026.
u 13:35

Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo kročiti nakon svega. Prijetnje smrću meni i obitelji ću samo marljivo skupljati i prijavljivati nadležnima. Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih ni nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno, napisao je Cetinski.

Nakon što je otkazao koncert u novosadskoj dvorani SPENS, Tony Cetinski se više nije oglašavao na svom profilu, no sada je na Facebooku otkrio kako su mu zbog toga prijetili smrću. Komentar Cetinskog na svojoj je stranici objavio pisac domoljubnih pjesama Marin Medak.

“Sve u redu Marin Medak i dragi ljudi. Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo kročiti nakon svega. Prijetnje smrću meni i obitelji ću samo marljivo skupljati i prijavljivati nadležnima. Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih ni nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno”, napisao je Cetinski.

Podsjetimo, Cetinski je prvo u subotu na društvenim mrežama mišljenje oko toga treba li nastupiti u dvorani koja je nakon pada Vukovara služila kao prihvatni centar za branitelje i civile, i u kojoj su, otkriveno je, oni bili i zlostavljani. Onda je u nedjelju otkazao koncert samo nekoliko sati prije nastupa.  "Odluka je pala! Nakon sto sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
1/51

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumjeti a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno – iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila: prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio.  Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno. Hvala svima na razumijevanju", napisao je na Facebooku.

Reakcije su, očekivano, bile podijeljene. Dok su jedni apelirali da glazba treba spajati ljude i da se koncert treba održati, poput obožavateljice iz Zadra koja mu je poručila: „Ne radimo podjele, muzika nas spaja“, drugi su smatrali da je poštovanje prema žrtvama na prvom mjestu. „Jednostavno, biraš poštovanje prema stradalima ili...“, glasio je jedan od komentara. Bilo je i razočaranih Novosađana koji su ustvrdili da takvih događaja u SPENS-u nikada nije bilo te su izrazili nezadovoljstvo pjevačevom objavom.

Ključne riječi
showbiz Novi Sad SPENS Tony Cetinski

Komentara 2

Pogledaj Sve
ME
MediciKM
13:43 10.03.2026.

Bravo Toni. Za dobre odluke nikada nije kasno.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
13:53 10.03.2026.

hahaha.. uspije prodati manje od trećine dvorane... pa se vadi na domoljublje! hahaha

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Druženje s glumcima Komedije i autorskim timom mjuzikla Radio Dubrava
USKORO PREMIJERA

Predstavljen novi mjuzikl Kazališta Komedija 'Radio Dubrava', ovo su prvi detalji dugoočekivane Komedijine produkcije

Na samoj prezentaciji publika je imala priliku čuti i tri glazbena broja iz predstave i tako dobiti snažan uvid u atmosferu mjuzikla. Izvedena je poznata, za predstavu posebno prilagođena pjesma „Radio Dubrava“ u izvedbi cijelog glumačkog ansambla, zatim novonapisana „Brda i doline“ koju su otpjevali Damian Humski, Ružica Maurus i Jasna Palić Picukarić, dok su Dora Hasanec, Damian Humski, Tara Thaller i Ognjen Milovanović na kraju izveli pjesmu „Malo mira“

Ivo Robić
LEGENDA KOJA ŽIVI

Na današnji dan napustio nas je Ivo Robić: Odbijen na Splitskom festivalu, a proslavio Sinatru i otkrio Beatlese

Manje poznata, ali jednako fascinantna, jest njegova povezanost s Beatlesima. Tijekom suradnje s Bertom Kaempfertom u Hamburgu, Robić je navodno bio taj koji je njemačkom producentu preporučio tada potpuno anonimni sastav iz Liverpoola kao prateći bend za pjevača Tonyja Sheridana. Taj angažman rezultirao je prvim profesionalnim studijskim snimkama budućih rock legendi

20
vraća se!

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila velike vijesti iz privatnog života, evo što je najavila

Svaki dolazak na Grobnik jako mi puno znači. Kad sam bila mlađa, htjela sam putovati i vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Otkrit ću vam i jednu malu tajnu - spremam se graditi kuću na zemljištu koje mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo'", rekla je Grabar-Kitarović

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!