Marko Nedug predstavio svoj prvi samostalni singl koji je nastao u suradnji s Miroslavom Rusom i Mihaelom Blumom

Glazbenik Marko Nedug krenuo je u solo vode. Predstavio je svoj prvi samostalni singl, a radi se o emotivnoj baladi "Pjesma za tebe" koja nosi iskrenu emociju. Iza glazbe i teksta stoji jedan od najuglednijih domaćih autora, Miroslav Rus, koji je ujedno, zajedno s Mihaelom Blumom, zaslužan i za aranžman pjesme. Suradnja s Miroslavom Rusom, dugogodišnjim prijateljem i mentorom, ovom projektu daje dodatnu dubinu i osobnu notu, a povodom izlaska pjesme Marko ističe:

- Teško je u par rečenica opisati sreću i ponos što sam sa svojim prijateljem i bratom Miroslavom Rusom snimio ovakvu pjesmu, punu emocije i iskrenu do krajnjih granica. Baš sam je tako zamišljao i ona je kruna našeg prijateljstva koje traje preko dva desetljeća. Veliko hvala i Mihaelu Blumu koji je sve isproducirao, kao i cijelom Hit Recordsu na podršci.

Videospot za pjesmu režirao je Hrvoje Banić, a sniman je u prostoru bogate glazbene i kazališne povijesti, koji za Marka ima i posebnu sentimentalnu vrijednost.

- Spot za ''Pjesma za tebe'' djelo je Hrvoja Banića, s kojim mi je bilo veliko zadovoljstvo surađivati, a kadrove smo snimili u legendarnom sisačkom Kazalištu 21 gdje su mnogi veliki glazbenici imali svoje prve nastupe, pa tako i ja - ispričao je Marko.

"Pjesma za tebe" emotivna je balada koja osvaja na prvo slušanje! Snažna interpretacija, tekst i bogata produkcija čine je pjesmom koja će zasigurno pronaći put do srca publike. Ovim singlom Marko Nedug otvara novo poglavlje svoje karijere, potvrđujući da je pred njim obećavajući samostalni glazbeni put.

Inače, Marko dolazi iz Siska i mnogima je poznat kao član grupe Ruswaj za koju je i napisao neke pjesme. Bend postoji od početka 2000-ih i kroz godine su zajedno svirali različite žanrove rock glazbe, uključujući autorski rad poput pjesama "Bye bye zemljani", "Znam", "Krawa" i "Dan za nas" te nastupali na brojnim manifestacijama.