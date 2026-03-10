Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA INSTAGRAMU

Jakov Jozinović se oglasio i otkrio hoće li ovog vikenda nastupiti u Novom Sadu

Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
Foto: Bane T. Stojanovic
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
10.03.2026.
u 11:21

Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovog vikenda u Novom Sadu, napisao je na Instagramu Jozinović i tako potvrdio da će nastupiti u SPENS-u

Nakon što je Tony Cetinski otkazao koncert u novosadskoj dvorani SPENS, koji se trebao održati 8. ožujka, sada se oglasio i njegov mlađi kolega koji na istom mjestu nastupa 14. ožujka.  - Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovog vikenda u Novom Sadu, napisao je na Instagramu Jozinović i tako potvrdio da će nastupiti u SPENS-u. 

Jakov Jozinović
Foto: Instagram

Podsjetimo, Tony Cetinski otkazao je koncert u Novom Sadu na dan nastupa. "Odluka je pala! Nakon sto sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan. Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumjeti a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno – iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila: prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio.  Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno. Hvala svima na razumijevanju", napisao je na Facebooku koji je dan prije najavljenog koncerta na društvenim mrežama pitao fanove treba li nastupiti. 

FOTO Zvijezda 'Kumova' čeka dijete sa svojim kolegom, a sada je svima pokazala koliko je trudna
Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
1/13

U emotivnom pismu obožavateljima, Cetinski je otkrio kako je tek nedavno saznao da dvorana SPENS za mnoge nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih, navodeći kako je korištena kao zatočenički objekt za civile, žene, djecu i branitelje.
"Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije. Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo.
U mojoj obitelji postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog glazbe, zajedništva i poruke turneje „Samoljubav“.

Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 % energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete. Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno. Što vi mislite – treba li koncert održati ili ne? Ako smatrate da treba – napišite zašto. Ako mislite da ne treba – također napišite svoje razloge. Molim samo jedno: neka rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima. Jer ponekad se u životu nađemo između poštovanja prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti", stoji u objavi.

Ključne riječi
showbiz Novi Sad SPENS Tony Cetinski Jakov Jozinović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ivo Robić
LEGENDA KOJA ŽIVI

Na današnji dan napustio nas je Ivo Robić: Odbijen na Splitskom festivalu, a proslavio Sinatru i otkrio Beatlese

Manje poznata, ali jednako fascinantna, jest njegova povezanost s Beatlesima. Tijekom suradnje s Bertom Kaempfertom u Hamburgu, Robić je navodno bio taj koji je njemačkom producentu preporučio tada potpuno anonimni sastav iz Liverpoola kao prateći bend za pjevača Tonyja Sheridana. Taj angažman rezultirao je prvim profesionalnim studijskim snimkama budućih rock legendi

19
vraća se!

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila velike vijesti iz privatnog života, evo što je najavila

Svaki dolazak na Grobnik jako mi puno znači. Kad sam bila mlađa, htjela sam putovati i vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Otkrit ću vam i jednu malu tajnu - spremam se graditi kuću na zemljištu koje mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo kako bih htjela, ali bit će. Uostalom, jedna od najčešćih riječi na Grobniku je 'pomalo'", rekla je Grabar-Kitarović

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!