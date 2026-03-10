Jakov Jozinović se oglasio i otkrio hoće li ovog vikenda nastupiti u Novom Sadu

Nakon što je Tony Cetinski otkazao koncert u novosadskoj dvorani SPENS, koji se trebao održati 8. ožujka, sada se oglasio i njegov mlađi kolega koji na istom mjestu nastupa 14. ožujka. - Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovog vikenda u Novom Sadu, napisao je na Instagramu Jozinović i tako potvrdio da će nastupiti u SPENS-u.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Tony Cetinski otkazao je koncert u Novom Sadu na dan nastupa. "Odluka je pala! Nakon sto sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan. Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumjeti a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno – iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila: prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio. Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno. Hvala svima na razumijevanju", napisao je na Facebooku koji je dan prije najavljenog koncerta na društvenim mrežama pitao fanove treba li nastupiti.

U emotivnom pismu obožavateljima, Cetinski je otkrio kako je tek nedavno saznao da dvorana SPENS za mnoge nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih, navodeći kako je korištena kao zatočenički objekt za civile, žene, djecu i branitelje.

"Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije. Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo.

U mojoj obitelji postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog glazbe, zajedništva i poruke turneje „Samoljubav“.

Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 % energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete. Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno. Što vi mislite – treba li koncert održati ili ne? Ako smatrate da treba – napišite zašto. Ako mislite da ne treba – također napišite svoje razloge. Molim samo jedno: neka rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima. Jer ponekad se u životu nađemo između poštovanja prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti", stoji u objavi.