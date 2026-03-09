Naši Portali
ŽIVOTNA PRIČA

FOTO Gorana Karana razvod je slomio, a ono što se dogodilo njegovom sinu bilo je mučno

Split: Suzana i Goran Karan dolaze na sud
Foto: Nino Strmotic - Vecernji list
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
09.03.2026.
u 19:15

Karan je sa svojom prvom suprugom rijetko izlazio u javnost, a istup koji je zabilježen bio je upravo onaj kada su 2009. godine snimljeni dok su odlazili na splitski sud. Na istražnom sudu, bivši su se supružnici pojavili zbog davanja iskaza o napadu na svojeg sina Roka.

Legendarni glazbenik, 61-godišnji Goran Karan na Dan žena objavio je pjesmu "Moje malo sve", a riječ je o intimnoj i snažnoj glazbenoj priči o ljubavi, zahvalnosti i poštovanju prema ženama koje oblikuju naše živote - partnericama, majkama, prijateljicama, ali i svim onima bez kojih život jednostavno gubi ravnotežu. Stihove i glazbu potpisuje sam Goran Karan, dok aranžman i produkciju potpisuje Nikša Bratoš, jedan od najznačajnijih producenata regionalne glazbene scene. Rezultat je emotivna balada koja nosi sve ono po čemu je Karan prepoznatljiv već desetljećima - snažnu interpretaciju, toplinu mediteranskog izraza i pjesme koje govore o onome što je u životu najvažnije. "Moje malo sve" govori o osobi bez koje život gubi ravnotežu. U Karanovoj interpretaciji to je žena – partnerica, majka, oslonac obitelji i početak svakog života. Ipak, pjesma je otvorena i univerzalna: svatko u njoj može prepoznati svoje 'malo sve' - dijete, roditelja, voljenu osobu ili nekoga bez koga život ne bi bio isti.

Kada je riječ o njegovu privatnom životu, nastoji ga čuvati daleko od očiju javnosti. No ipak, poznato je kako su pjevačev najveći oslonac upravo djeca, četvorica sinova koje ima s dvije žene. Roka i Ivana dobio je u braku s bivšom suprugom Suzanom, a sa sadašnjom partnericom Meri Reić ima dvojicu blizanaca - Miriana i Ivora. Splitskom pjevaču jedan od najtežih trenutaka u životu svakako je bio njegov razvod, a sve zbog toga što se odvojio od djece jer je i sam osjetio što znači nedostatak oca u životu. Karan je sa svojom prvom suprugom rijetko izlazio u javnost, a istup koji je zabilježen bio je upravo onaj kada su 2009. godine snimljeni dok su odlazili na splitski sud. Na istražnom sudu, bivši su se supružnici pojavili zbog davanja iskaza o napadu na svojeg sina Roka. Odnosno, tada su mediji pisali kako je jedan boksač fizički napao njihova sina nakon svađe, a čime su mladiću tada bile nanesene teške ozlijede. Jednom prilikom otkrio je ikoliko su ga djeca promijenila. - Dosta, odnos­no promijenio me život uz njih. Rano sam postao otac malog bića i kad sada na to gledam, sa svojih 25 bio sam nezreo i nesposoban za takve velike stvari. To se poslije pokazalo točnim, no do sada sam imao priliku nešto i popraviti - istaknuo je u razgovoru za časopis Story.

Split: Suzana i Goran Karan dolaze na sud
1/38

- Moji su sinovi četiri potpuno različite frekven­cije i t­r­e­baju oslonac i puno razumijevanja. To im pružam koliko mogu, a neke strogosti i ostalih elemenata očinske f­i­gure, s obzirom na razvod, nije bilo zato što bi to bilo licemjerno s moje strane. Trudim se biti im prijatelj, da im uvijek mogu reći što imam, ali i da pok­a­­žem kako sam ugodno društ­vo. Djeca možda ne mogu razumjeti život u t­re­nucima kada se on do­ga­đa, ali zato im ga treba približiti - priznao je obožavani pjevač 2009. godine. - Meri i Suzana uložile su dosta u sinove, više od mene, kako bi oni postali ono što su danas. Oni su neprekidna radost, ali ipak to ne bih nazvao uspjehom s obzirom na to da je uspjeh definirana stvar - dodao je za medije.

Split: Suzana i Goran Karan dolaze na sud
1/51

- Djeca i životni ritam – slava majkama. U onom dijelu života kad je majka osnovni tumač i potreba, jedina je koja to može iskomunicirati, a i majka i dijete moraju biti zaštićeni. U moje vrijeme velik su dio posla majke radile, a muškarci su uglavnom priskrbljivali. Postoji uzrečica – daj dite materi. Majka je prvo obožavano božanstvo i, na kraju krajeva, najskuplje je platila tu ljubav. Kao otac ti dolaziš tek kasnije kada treba protumačiti svijet - govorio je za domaće medije.

Komentara 2

Pogledaj Sve
MR
mira.radic.90
19:33 09.03.2026.

Otac može odmah nakon poroda biti uz dijete ali ne želi.

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
19:26 09.03.2026.

Zašto Dino Rađa kada je Goran Karan?

